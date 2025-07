Jayne Jenkins – „potápění na vlastní zahradě“

at 10: 00 am

Podvodní fotografka Jayne Jenkinsová bude na Fotografie Jeviště na GO Diving Show ANZ v září v Sydney a bude hovořit o fantastických možnostech potápění, které se nacházejí „na jejím vlastním dvorku“ v místních vodách.

Jayne Jenkinsová se narodila a vyrůstala ve Walesu a předtím, než se v roce 1973 přestěhovala do Austrálie, se naučila potápět v chladných vodách podél drsného velšského pobřeží. Již více než čtyři desetiletí se aktivně věnuje mnoha aspektům potápěčského průmyslu.

Jayne je pravidelnou redakční přispěvatelkou časopisu Scuba Diver Austrálie a Nový Zélanda její podvodní snímky jí vynesly mnoho ocenění.

Jayne, hrdá mezinárodní členka Explorers Clubu, je jednou z pouhých tří Australanek, které byly uvedeny do Síně slávy potápěček.

Byla porotkyní již řadu let fotografie soutěží, včetně těch Fotografie Soutěž ke Světovému dni oceánů pořádaná Organizací spojených národů.

Jayne Jenkins - 'potápění na vlastní zahradě' 2

GO Diving Show ANZ

Tato každoroční akce, která se letos koná 6 7-září na Výstaviště v Sydney v olympijském parku, je zaměřena na předvedení toho nejlepšího z našeho podmořského světa všem od surových nováčků, kteří buď uvažují o potápění, nebo dokončili základní kurzy, až po pokročilé potápěče, až po technické potápěče a veterány CCR. potápěči.

Existuje řada scén – hlavní scéna, hlavní scéna Fotografie Pódium, pódium Austrálie/Nového Zélandu, pódium Inspiration a pódium Tech – které budou hostit desítky řečníků z celého světa a také řadu interaktivních prvků pro mladé i staré, od VR potápění, demonstračního bazénu, bazénu pro zkušební ponory a mnoha dalších.

Kolem pódií a prvků bude široká škála vystavovatelů, od turistických sdružení a touroperátorů po resorty, liveaboardy, výcvik agentury, maloobchodníci, výrobci a ochranářské organizace.

Pořiďte si vstupenky hned teď!

Vstupenky na GO Diving Show ANZ jsou již v prodeji a můžete využít Nabídka pro ranní ptáčata 2 za cenu 1 do 9. září – vy a váš kamarád/kamarád/partner/manželka nás můžete navštívit pouze $12a děti do 16 let mají vstup zdarma, takže je to ideální rodinný výlet. Na místě je dostatek parkovacích míst a místo konání je snadno dostupné díky široké nabídce dopravy, takže si termíny zapište do diáře a připravte se na epický víkend oslavující všechny formy potápění.