GO Diving Show ANZ nutnost pro podvodní fotografy

inaugurační GO Diving Show ANZ, který se bude konat na výstavišti v Sydney ve dnech 28.–29. září – as ním vstup zcela ZDARMA – byla popsána jako nutnost pro podvodní fotografy, ať už na své cestě teprve začínáte, nebo jste ostřílený „snapper“.

Ozdobou bude řada světově uznávaných podvodních fotografů a pedagogů Fotografie Stage, a vítězové prestižní Underwater Awards Australasie 2024 soutěž proběhne v sobotu odpoledne. Níže jsou uvedeny jen některé z těch, kteří byli o víkendu na pódiu:

Nigel Marsh stojí za unikátním Aussie Marine Life společnosti Scuba Diver ANZ

Nigel Marsh

Nigel Marsh, jehož funkce Unique Aussie Marine Life v Austrálii a na Novém Zélandu jsou oblíbenými čtenáři, bude na Fotografie Jeviště na GO Diving Show ANZ v září.

Nigel je podvodní fotograf a fotožurnalista na volné noze se sídlem v Brisbane. Jeho práce byly publikovány v mnoha časopisech, novinách a knihách, a to jak v Austrálii, tak v zámoří.

Hodně se potápěl v Austrálii, zejména kolem Velkého bariérového útesu a Korálového moře, a jeho cesty vedly po Asii, Tichém oceánu, Indickém oceánu, Atlantském oceánu a Karibiku. Jeho podvodní fotografie vyhrály také řadu mezinárodních fotografických soutěží.

Nigelova vášeň pro potápění a mořské prostředí se vyvíjela od raného věku při šnorchlování na plážích u jeho rodného města Sydney v Austrálii. Naučit se potápět v roce 1983 zvýšilo jeho zájem o mořský život a brzy se o své zkušenosti dělil s ostatními, prezentoval prezentace a psal články do časopisů – jeho první článek byl publikován v roce 1983.

Nigel od té doby vytvořil tisíce článků pro časopisy o potápění, cestování a létání po celém světě se zaměřením na jeho oblíbená témata – ryby, potápění, žraloky, vraky lodí, mořský život a cestování.

Nigel je také spoluautorem dvou potápěčských průvodců s Nevillem Colemanem, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) a Diving Australia (Periplus Editions 1997). Samostatně vydal také knihu – HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Fotografování 2011).

Během posledních deseti let byl Nigel zaneprázdněn prací na sérii dětských knih o námořních tématech (A až Z o Žralocích a rejnocích, Zkoumání vraků, Krabi a korýši, Divné a bláznivé ryby) a sérii potápěčských průvodců a mořských knihy o životě (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving with Sharks, Close Encounters With Marine Life) pro nakladatelství New Holland.

Brett Lobwein nabídne několik postřehů podvodní fotografie techniky

Brett Lobwein

Oceněný podvodní fotograf Brett Lobwein předvede své nádherné snímky Fotografie Etapa na inauguraci GO Diving Show ANZ v září.

Brett je vášnivý a ekologicky smýšlející fotograf sídlící v Sydney, který vyrostl na vodních tocích řeky Port Hacking na jižním předměstí města a jeho láska k potápění se skutečně formovala na počátku 2000. století, když pracoval v místní potápěčský obchod.

V roce 2010 se o něj začal živě zajímat podvodní fotografie a koupil své první pouzdro pro DSLR.

Od své první plavby s keporkaky na Tonze byl úplně nadšený.

Jeho vášeň pro fotografování Konkuruje mu pouze jeho touha po exotickém cestování.

Ať už střílíte hedvábné žraloky v kubánských zahradách královny, tučňáky v Antarktidě, lední medvědy v Arktidě, kosatky v Norsku nebo tuleně v Naroome, Brett si vždy je jistý, že bude reprezentovat mořský život v jeho přirozeném živlu, aniž by démonizoval nebo senzacechtoval zvíře, aby získal. pozornost na obrázek ze špatných důvodů.

V souladu se svou láskou k oceánu a jeho obyvatelům je Brett také silným zastáncem ochrany našich oceánů a životního prostředí zvyšováním povědomí o nadměrném používání a poptávce po plastech na jedno použití.

Brett je hrdá Sony Digitální Imaging Advocate, velvyslanec Isotta Underwater Housings, člen Explorers Club, člen Ocean Artist Society a bývalý přidružený/rezidentní fotograf v Ocean Geographic.

Brett je také vlastníkem UW Images, distributora podvodní fotografie zařízení.

Jeho snímky získaly řadu mezinárodních ocenění fotografování ocenění a byly publikovány po celém světě.

Don Silcock bude hovořit o setkáních velkých zvířat

Don Silcock

Scuba Diver Australia a hlavní redaktor cestování na Novém Zélandu Don Silcock bude brát do Fotografie Etapa na inauguraci GO Diving Show ANZ v září mluvit o své fascinaci velkými zvířaty.

Don je australský podvodní fotograf a fotožurnalista působící na ostrově Bali v Indonésii a v roce 2020 se připojil k týmu Scuba Diver ANZ jako Senior Travel Editor.

Don, původem z Velké Británie, se začal potápět na počátku 1980. let, když žil a pracoval v Bahrajnu v Perském zálivu, a stal se BSAC Advanced Instruktor a potápěčský důstojník.

V roce 1991 se se svou mladou rodinou přestěhoval do Austrálie, kde rozvinul svou trvalou vášeň pro podvodní fotografie a potápěčské cestování.

Don se za posledních 25 let intenzivně potápěl v Papui Nové Guineji a Indonésii a věří, že tyto dvě země mají nejlepší tropické potápění na světě. Scuba Diver ANZ nedávno zveřejnil 13th článek v sérii o potápění PNG a další otázka bude mít 5th v podobné sérii Don píše o potápění v Indonésii.

Asi před 15 lety Don chytil to, co popisuje jako „velkou zvířecí štěnici“, když se poprvé vydal do jižní Austrálie fotografovat velké bílé žraloky a loni jich udělal 15.th výlet tam…

Mezitím fotografoval a psal o tygrovi, kladivounovi a oceánském žraloci bělocípém na Bahamách; manty oceánské, žraloci modří, žraloci velrybí, krokodýli američtí a marlin pruhovaný v Mexiku; velryby jižní v Argentině, keporkaky jižní na Tonze a vorvaně na Azorech.

Během pandemie se Don dostal k technickému potápění a nedávno dokončil svou certifikaci TDI Extended Range, aby ho zdokonalil na 55 m v rámci přípravy na specializované technologické cesty za fotografováním vraků na Šalamounových ostrovech a atolu Bikini, které se objeví v nadcházejících vydáních časopisu Scuba Diver ANZ. .

Mike Scotland bude mluvit o australském mořském životě

Mike Skotsko

Editor Dive Log Australasia a podvodní fotograf Mike Scotland se zaměří na mořskou biologii „ve volné přírodě“ na Fotografie Etapa na inauguraci GO Diving Show ANZ v září.

Mike se začal potápět v roce 1976 a úspěšně získal PADI instruktor rating v roce 1982. Stejně jako výuka více než 1,000 potápěčů. Mike provedl 7,000 XNUMX ponorů a získal ocenění za své U/W fotografie.

Jeho dvě hlavní vášně jsou podvodní fotografie a mořská biologie. Píše o oslavě mořského života spojeného s dobrodružným potápěním. Mike vydal svou knihu Marine Biology in the Wild jako službu potápěčům, kteří se chtějí dozvědět více o moři. Obsahuje standardní fotografie pohlednic s hloubkovým průzkumem. V současné době píše sérii o biologii ryb a žraloků, kterou příští rok zařadí do nové knihy.

Mořská biologie ve volné přírodě

Nejlepší způsob, jak zažehnout svou vášeň pro potápění, je dozvědět se více o nádherném mořském životě, se kterým se setkáváme. Během svého působení na Fotografie Mike vám na pódiu odhalí mnoho neuvěřitelných poznatků, které pozoroval během 48 let aktivního potápění a které vás budou motivovat k potápění.

Mike je profesionální pedagog a jeden z nejpublikovanějších fotografů U/W v Austrálii. Tato přednáška bude podpořena jeho nejlepšími fotografiemi nashromážděnými z více než 100 expedic k Velkému bariérovému útesu a Pacifiku.

Talia Greis bude mluvit o abstraktu podvodní fotografie

Talia Greisová

Zúčastní se ho mezinárodně uznávaná podvodní fotografka-samouk Talia Greis Fotografie Jeviště na GO Diving Show ANZ mluví o abstraktních podvodních snímcích.

Narodila se a vyrostla v pobřežních městských oblastech východního předměstí Sydney a její uznání pro život v oceánu explodovalo při potápění Ningaloo Reef, WA.

„Pochopení bohaté rozmanitosti a hojnosti podmořského světa naší země přepnulo spínač, díky kterému jsem musel co nejdříve vzít kameru pod hladinu,“ řekla.

„Nejen proto, abych byl schopen reprodukovat některé z krásných okamžiků, které příroda nabízí, ale také abych pro sebe dokázal zcela pochopit skutečné barvy a složitosti toho, čeho jsem byl svědkem.“

Talia si vždy uvědomila, že její role v potápění se změnila, a v dnešní době zjišťuje, že není možné se potápět, aniž by se dívala přes objektiv.

Talia vyhrála Ocean Art 2019 Compact Division, Emerging Photographer of the Year 2023 for Ocean Geographic, Head On Fotografie Festival, kategorie Krajina 2023, Severní pláže pod vodou Fotografie Soutěž 2023 a podvodní fotograf roku (UPY) v kategorii Makro v roce 2024.

Abstraktní podvodní fotografie

Talia bude mluvit o abstraktu podvodní fotografie – stručně představí, proč s ním jako potápěčka v Sydney ráda experimentuje, a prodiskutuje několik různých metod a technik, které používá, aby se ponořila do tohoto řemesla.

Uvede několik příkladů záběrů, které pořídila pomocí různých technik, a prodiskutuje nastavení a požadavky na vybavení pro jejich provedení.

Nicolas Remy bude nabízet rady fotografie techniky

Nicolas Remy

Francouzsko-australský podvodní fotograf Nicolas Remy, který nyní sídlí v Sydney, se zúčastní Fotografie Pódium na GO Diving Show ANZ v září.

Nicolasovy snímky získaly přes 40 mezinárodních ocenění, včetně vítězů kategorií v prestižní soutěži Ocean Fotografování Ocenění, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of The Year a World Nature Fotografování Ocenění.

Jeho fotografie byly uváděny v mainstreamových médiích, jako je BBC, CNN, Forbes, stejně jako v předních potápěčských médiích a fotografování média.

Je zakladatelem Podvodní klub, on-line fotografování škola a komunita, která v současnosti čítá členy ve 12 zemích. Členové klubu mají přístup ke kurzům, které si sami řídí, fórům podpory a měsíčním webinářům, kde učí Nicolas a další renomovaní fotografové fotografování Mistrovské kurzy.

Poháněn jeho vášní pro učení fotografováníNicolas je ostřílený veřejný mluvčí. Kromě měsíčních webinářů pro The Underwater Club je pravidelně zván, aby vystoupil v potápěčských show, podvodní fotografie společnosti a potápěčské kluby.

Splněno fotografie-novinář, Nicolas je autorem desítek článků publikovaných v mezinárodních potápěčských médiích. Je editorem pole pro DivePhotoGuide.coma pravidelným přispěvatelem Plongez! Časopis (Francie) a Scuba Diver Časopis (Velká Británie a Austrálie/Nový Zéland), kde píše o mořském životě, cestování, fotografické technice a vybavení.

Nicolas spolupracuje s potápěčským vybavením a fotografování značky pro testování produktů a terénní recenze. Je známý svými podrobnými a pronikavými články, jejichž autorem je spolupráce se značkami jako Nauticam, Mares, Nikon Australia a Retra UWT, abychom jmenovali alespoň některé.

Nicolas je velvyslanec Nauticamu. V současné době natáčí Nikonem Z9 v pouzdře Nauticam NA-Z9 a jeho oblíbenou optikou je systém Nauticam EMWL a Nauticam FCP-1, i když používá také WWL-C, pokud jde o velikost a hmotnost.

Rebreathers tvoří další nezbytnou součást Nicolasovy potápěčské výstroje: strávil více než 1,300 hodin focením při potápění s rEvo CCR nebo Mares Horizon SCR, přičemž zůstal dole tři až čtyři hodiny dlouhé ponory. Nicolas je nadšený pro tyto stroje, které podle něj zabírají stále větší prostor v potápěčském průmyslu.

