Soutěž Hlas oceánu probíhá

ADEX Voice of the Ocean je a fotografie, video a umělecká soutěž spojená s každoroční singapurskou akcí Asia Dive Expo (ADEX), prohlašovanou za největší a nejdéle trvající potápěčskou show v Asii.

Festival ADEX Ocean Festival 4, který potrvá od 6. do 2025. dubna, vyvrcholí tím, že porota vybere vítěze a druhé místa v různých soutěžních kategoriích živě na pódiu. Vybírají také celkového vítěze Best of Show.

Letošní festival je věnován hlavonožcům v rámci tzv. „oslavy chování mořského života“, zatímco ADEX Voice of the Ocean 2025 do svých kategorií zahrnuje jak Hlavonožce, tak Chování zvířat – další jsou Waterscapes, Artwork a Short Film.

V porotě jsou Berkley White, Erin Quigley, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Robert Stansfield a William Tan, s mořskou bioložkou Chloe Harvey, výkonnou ředitelkou Reef-World Foundation, která působí jako zvláštní poradce pro chování zvířat.

Hlavní cenou je podvodní pouzdro Seacam v hodnotě až 10,000 10 USD. Další informace o soutěži jsou k dispozici a příspěvky, které stojí XNUMX USD za příspěvek, lze provádět prostřednictvím webu DivePhotoGuide místě do 1. března tohoto roku.

