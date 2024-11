Obě fotografické soutěže UPY a DPG jsou nyní otevřeny

Začátkem listopadu budou zahájeny dvě velké soutěže v oblasti podvodních snímků – britský Underwater Photographer of the Year (UPY) 2025 a přes Atlantik soutěž DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024, která klade větší důraz na velké ceny a zahrnuje videografii. .

Soutěž UPY, která klade důraz na prestiž a zpětnou vazbu, je otevřena pro přihlašování od nynějška do 4. ledna. „UPY je nejdůležitější soutěž pro podvodní fotografy a je vždy nabitá úžasnými snímky, které byly poprvé odhaleny,“ říká předseda poroty Alex Mustard.

„V roce 2025 uplynulo 60 let od chvíle, kdy byl Phil Smith poprvé oceněn titulem podvodní fotograf roku. Dnes je soutěž skutečně mezinárodní a vítězné snímky pocházejí z celého světa. Naši poslední tři celkoví vítězové byli zachyceni pod ledem v Severním ledovém oceánu, v taninem zbarvených vodách řeky Amazonky a v noci poblíž rovníku na Maledivách.

„Soutěž je otevřená všem stylům podvodní fotografie; snímky pořízené v zatopených dolech až po bazény byly oceněny již dříve.“

Novým přírůstkem je kategorie Coral Reefs, která odráží stanoviště s pravděpodobně „nejbarevnějšími a nejvyššími koncentracemi života na naší planetě, ale také existující na ostří nože klimatické krize“.

Dalších 12 kategorií jsou Wide Angle, Macro, Wrecks, Behaviour, Portrait, Black & White, Compact, Up & Coming a tři sekce British Waters, pro Wide Angle, Macro a Living Together, spolu s Save Our Seas Foundation Marine Conservation.

Soutěž obsahuje na míru vytvořený systém výsledků, který poskytuje fotografům zpětnou vazbu o tom, jak daleko v průběhu soutěže jednotlivé snímky pokročily, takže z účasti mají prospěch všichni účastníci. U vítězných příspěvků jsou také zveřejněny podrobné komentáře porotců.

Porotu tvoří jako obvykle fotografové Mustard, Peter Rowlands a Tobias Friedrich a vítězové budou vyhlášeni na slavnostním předávání cen v londýnském Mayfair.

Vstupní poplatky jsou 20 GBP, 35 GBP nebo 45 GBP za až tři, 10 nebo nebo 20 snímků napříč kategoriemi (kromě ochrany mořského prostředí, která je zdarma až pro pět vstupů). Podrobnosti o vstupu naleznete zde,

Soutěž o podvodní zobrazování DPG Masters

Celkovým vítězem DPG Masters pro rok 2023 se stal Suliman Alatiqi (DPG Masters)

Mezitím se také otevřela soutěž DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024 pro přihlášky od podvodních fotografů a tvůrců videa na všech úrovních – s fondem potápěčskýchdovolená a ceny za vybavení fotoaparátu v hodnotě více než 80,000 XNUMX USD.

Účastníci této soutěže mohou soutěžit v devíti kategoriích: Tradiční, Makro, Širokoúhlý, Over-Under, Conservation, Blackwater, Portfolio, Kompaktní a Krátký film.

Tvůrce obrázků za nejlepším příspěvkem mezi vítězi kategorií bude nyní korunován DPG Grand Master 2024 (dříve to bylo ocenění „Best Of Show“). Tato osoba vyhrává ceny za nejlepší výlet a nejlepší vybavení.

"Celkový cenový fond je největší, jaký jsme kdy měli, s neuvěřitelnými potápěčskými výlety a zobrazovacím vybavením," říkají organizátoři soutěže Joe Tepper a Ian Bongso-Seldrup. „A našich rekordních devět kategorií dává amatérům i profesionálům příležitost vyhrát, bez ohledu na jejich specializaci nebo kamerový systém.

„Jsme také nadšeni, že můžeme udělit nový titul celkovému vítězi – DPG Grand Master – a nepochybujeme, že naši porotci budou mít těžké časy vybrat ho ze všech talentovaných účastníků.“

Pro potápěče s orlíma očima, kteří si mysleli, že v roce 2023 vyhrála jiná fotografie než ta, která je zobrazena výše, je to proto, že se ukázalo, že Marco Gargiulo nedodržel pravidla soutěže. Jeho obraz byl později diskvalifikovaný a cena byla zrušena spolu se Sulimanem Alatiqim a Kouzelná studánka vkročení do průlomu.

V důsledku tohoto incidentu pro nejnovější soutěž DPG (DivePhotoGuide) jmenovala předsedu poroty, který se připojí k porotcům při „kontrole snímků pečlivěji než kdy jindy“.

Stejně jako dříve bude 15 % ze vstupného věnováno na úsilí o ochranu moří. Přihlášky stojí 10 USD (7.80 GBP) za obrázek nebo video a soutěž se uzavírá pro přihlášky 31. prosince, s úplnými podrobnostmi na DPG Masters 2024 místo.

Také na Divernetu: Záběr na kostru podledové velryby přináší triumf UPY, UPY slaví 10 let fotografické soutěže, Cestující má v DPG Masters zlato, Vítězové Planet Ocean: Tides Are Changing