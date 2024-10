Roj pulců zachycuje fotografa roku v přírodě

Wildlife Photographer of the Year je opět podvodní fotograf – Kanaďan Shane Gross, jehož Roj života vyhrál na letošní prestižní akci kategorii Mokřady: Větší obrázek a celkovou cenu. Vítězové byli včera večer (8. září) živě vyhlášeni v londýnském Natural History Museum.

Fotoreportér zabývající se ochranou mořského prostředí, který již v soutěži zaznamenal úspěch, šnorchloval v Cedar Lake na Vancouver Island v Britské Kolumbii několik hodin přes koberce liliových polštářků a díval se pod ně, jak kolem proplouvala masa ropuch západních. Musel být opatrný, aby zabránil jakémukoli narušení jemných vrstev bahna a řas pokrývajících dno jezera.

Pulci ropuchy západní, téměř ohrožený druh kvůli ničení stanovišť a predaci, plavou z bezpečnějších hlubin jezera a vyhýbají se predátorům ve snaze dostat se na mělčinu, aby se nakrmili. Rostou z nich ropuchy 4-12 týdnů po vylíhnutí, ale pouze odhadem 1 % přežije dospělosti.

(Pořízeno objektivem Nikon D500 + rybí oko Tokina 10-17 mm f/3.5–4.5 na 11 mm, pouzdro Aquatica, dva blesky Sea & Sea. 1/200 @ f/13, ISO 640)

Roj života byl vybrán z rekordních 59,228 117 příspěvků ze XNUMX zemí a území, aby vyhrál soutěž Wildlife Photographer of the Year, kterou vyvíjí a vyrábí Natural History Museum (NHM).

„Porotu uchvátil mix světla, energie a propojení mezi prostředím a pulci,“ řekla o vítězném snímku předsedkyně poroty a redaktorka Kathy Moran. „Stejně nás nadchlo přidání nového druhu do archivu Wildlife Photographer of the Year.

"Během posledních několika let soutěž vyzdvihla prostředí a druhy, které jsou často přehlíženy, a přesto vyvolávají stejný úžas a potěšení, když jsou sdíleny jako typičtější fotografovaná divoká zvířata a divoká místa."

Podvodní obrázky

Z 18 vítězů kategorií by se dalo říci, že čtyři se kvalifikovali jako podvodní snímky. Každý příspěvek byl anonymně posouzen mezinárodním panelem odborníků z hlediska originality, narativnosti, technické dokonalosti a etiky.

Samotnou kategorii Underwater vyhrál britský/australský fotograf Matthew Smith's Pod čarou ponoru, který ukazuje zvídavé mladé tuleně leopardí pod antarktickým ledem v Paradise Harbour.

Under the Waterline od Matthew Smith / Wildlife Photographer Of The Year

Smith použil speciálně vyrobené prodloužení, které navrhl pro přední část svého podvodního pouzdra, aby získal rozdělený obraz.

Při svém prvním setkání s tuleňem leopardím sledoval, jak se několikrát zblízka obešel. "Když se podíval přímo do tubusu objektivu, věděl jsem, že mám něco dobrého," řekl. Tuleni leopardí jsou zatím velmi rozšíření a hojní, ale nadměrný rybolov, ústup mořského ledu a oteplování vod znamenají, že jejich hlavní zdroje potravy – krill a tučňáci – ubývají.

(Pořízeno objektivem Nikon Z 7 II + 14–30 mm f/4, odstupňovaný filtr s neutrální hustotou, pouzdro Aquatica AZ6/7 + 12palcový dělený kopulovitý port Matty Smith, blesky Sea & Sea YS-D3 MKII. 1/200 @ f/11, ISO 640)

Lesní delfíni od Thomase Peschaka / fotografa divoké zvěře roku

Delfíni Lesa Thomas Peschak (Německo / Jižní Afrika) získal cenu Photojournalist Story. Zobrazuje amazonského říčního delfína, jednoho ze dvou sladkovodních druhů delfínů žijících v povodí Amazonky a Orinoka a jediného, ​​který se vyvinul, aby prozkoumal sezónně zaplavované lesní prostředí.

Ohrožení kytovci, známí také jako sviňuchy nebo růžoví říční delfíni, mají komplikovaný vztah s lidmi, říká Peschak. Podle tradiční amazonské víry na sebe mohou vzít lidskou podobu a jsou uctíváni i obáváni, ale jiní je považují za zloděje ryb ze sítí, které si zaslouží zabíjení.

Peschak pořídil své snímky v oblastech Brazílie a Kolumbie, kde místní komunity vytvářejí příležitosti pro turisty, aby se setkali s delfíny, což přináší další komplikaci, že když jsou krmeni lidmi, mají tendenci být nezdraví, zatímco mladší jedinci se nenaučí lovit sami sebe.

(Pořízeno objektivem Nikon Z 9 + 14–30 mm f/4 @ 16 mm. 1/320 @ f/6.3, ISO 1250)

The Serengeti of the Sea od Sage Ono / fotograf divoké zvěře roku

Serengeti moře od amerického fotografa Sage Ono vyhrál cenu Rising Star Portfolio Award. Snímek byl pořízen v obřích chaluhových lesích v Monterey Bay National Marine Sanctuary v Kalifornie.

Barva rybích vajíček s trubicovým čenichem bude blednout, jak se embrya vyvíjejí, ale Ono je zachytil jiskřící jako rubíny vedle zlatých, zářících, plynem naplněných vztlakových pomůcek řasy. Jednoduchou kompozici dotvářely zelené vroubkované okraje listů řasy.

(Pořízeno objektivem Nikon D850 + 60 mm f/2.8, pouzdro Nauticam NA-D850, dva blesky Sea & Sea YS-D2J. 1/160 @ f/14, ISO 250)

Wetland Wrestle od Karine Aigner / fotografka divoké zvěře roku

Pátý vodnatý snímek, i když pořízený nad hladinou, byl Mokřadní zápas od americké fotografky Karine Aigner a triumfoval v kategorii Chování: obojživelníci a plazi. Když vedla výletní skupinu na dálnici Transpantaneira, Mato Grosso v Brazílii, zastavila se, aby vyfotila nějakého jelena bažinného, ​​když si všimla zvláštního tvaru plovoucího ve vodě.

Dalekohledem poznala, že se kolem čenichu kajmana yacaré omotává žlutá anakonda, a sledovala, jak se ti dva potýkají, i když řekla, že je těžké poznat, kdo je agresor.

Kajmani budou jíst hady, zatímco anakondy se zvětší a zařadí do svého jídelníčku další plazy. Na hřbetě hada jsou dva tabanidi, krev sající koně, kteří se zaměřují na plazy.

(Pořízeno objektivem Sony α1 + 200–600 mm f/5.6–6.3. 1/400 @ f/16, ISO 800)

"Obhájci naší planety"

„Dlouhověkost fotografa roku divokých zvířat je důkazem zásadní důležitosti a rostoucího ocenění našeho přírodního světa,“ řekl ředitel NHM Dr Doug Gurr.

"Jsme potěšeni, že můžeme v letošním portfoliu uvést takové inspirativní snímky - jsou to fotografie, které nejen povzbudí další úsilí o ochranu přírody, ale podnítí vytvoření skutečných zastánců naší planety v celosvětovém měřítku."

Koncem tohoto týdne (pátek 60. října) bude v muzeu otevřena vlajková výstava WPotY se 100 oceněnými snímky, která slaví své 11. výročí.

Na počest výročí se výstava zaměřuje na minulé vítěze Grand Title napříč historií soutěže a zahrnuje fotografie, trofeje a nejdůležitější technologie fotoaparátu. Zahrnuje také videa ukazující dopad na divokou zvěř fotografování mohou mít globálně vedle postřehů od členů poroty, fotografů a vědců NHM.

Přírodovědné muzeum v Londýně

Výstava zůstává v NHM do 29. června příštího roku a bude se také pohybovat po Velké Británii a mezinárodně do Austrálie, Kanady, Dánska, Francie, Německa, Itálie a Švýcarska, přičemž další místa budou oznámena.

Otevřeno je denně od 10:5.50 do 18:11 a vstupenky pro dospělé stojí od 15.50 GBP, děti 9.25 GBP (mimo špičku XNUMX GBP, respektive XNUMX GBP). Rezervace je možné provést zde.

Jedno Portfolio Fotograf roku divoké zvěře 34 kniha, kterou vydal Keith Wilson, vychází dnes (9. října) a stojí 28 liber.

Přihlaste se do soutěže 61. Wildlife Photographer of the Year 61. soutěž WPotY otevře se pro záznamy dne 14. října a zavírá v 11.30:5 GMT dne 25. prosince. Fotografové mohou přihlásit až 30 snímků za poplatek 35 GBP, který se v posledním týdnu od 28. listopadu zvýší na XNUMX GBP. Poplatek je odpuštěn pro dospělé žijící v Africe, jihovýchodní Asii a Střední a Jižní Americe. Účastníci ve věku 18–26 let mohou zdarma vložit až 25 snímků, zatímco osoby ve věku 17 a méně až 10 snímků zdarma.

Také na Divernetu: BALLESTA OPĚT JMENOVÁNA FOTOGRAFEM ROKU DIVOČINY, ICE-DIVER BALLESTA OPĚT ÚRAZUJE VE WPOTY '22, MAGIE MANATEE V TEASERU FOTOGRAFŮ DIVOČINY, LEDNÍ MEDVĚD SI ZÍSKAL SRDCE VE VÝBĚRU LIDÍ