Sunbursts bodují na prvních Underwater Awards v Austrálii

The inaugural edition of the Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 fotografie competition has been judged, and the winning entries were revealed on stage today (28 September) at the Go Diving Show ANZ v Sydney.

Novou soutěž v podvodním zobrazování pořádá DivePhotoGuide (DPG), Podvodní Australasie a obrázky UW, který se začátkem června ozval Divernet a jinde pro podvodní střelce z celého světa, aby předložili maximum podmanivé a působivé obrázky a videa z australského regionu.

Porotu tvořili odborníci Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith a William Tan.

Entrants competed in eight categories for prizes of resort and liveaboard diving holidays and fotografie a video gear valued at more than Aus $50,000 (c £37,400).

Portfolio

Celkovým vítězem soutěže – „Best of Show“ – se stal Gabriel Guzman s kolekcí snímků sunburst, které obsadily první místo v kategorii Portfolio.

“Sunburst fotografování is a technique that utilises the sun as a focal element to enhance the visual impact of underwater images,” says Guzman. “By positioning the subject in front of the sun, the resulting rays create a natural halo effect, adding depth and drama to the scene. This approach emphasises the interaction between light and the marine environment, making the subject stand out in a striking manner.

„Toto portfolio obsahuje šest obrázků: rejnoka, perutýn, manta, želva, pyskoun a titán spouštěcí rybka. Tyto druhy byly zachyceny prostřednictvím směsi plánovaných záběrů a spontánních příležitostí.

“While most images feature the classic sunburst effect, the fotografie of the sting ray (výše) je unikátní. Pořízeno během zlaté hodiny, zachycuje sluneční paprsky pronikající do vody s teplým zlatým odstínem a vytváří jinou, ale stejně podmanivou atmosféru. Tato technika mě uchvacuje už léta a jejímu cvičení jsem věnoval hodně času.

ZLATO: Slunce A Mořská Stvoření (Gabriel Guzman, Chile / Austrálie). Perutýn, Coral Bay, Západní Austrálie (1/200, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, pouzdro Aquatica, 2x blesk Ikelite DS160). Tato fotografie také získala stříbro v kategorii Austrálie

ZLATO: Slunce a mořská stvoření (Gabriel Guzman, Chile / Austrálie). Manta rejnoci, Nusa Penida, Indonésie (1/200, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, pouzdro Aquatica, 2x blesk Inon Z-330)

ZLATO: Slunce A Mořská Stvoření (Gabriel Guzman, Chile / Austrálie). Zelená mořská želva, Saský útes, Velký bariérový útes (1/200, f/14, ISO 250, Nikon D500, pouzdro Aquatica, 2x blesk Ikelite DS160)

ZLATO: Slunce A Mořská Stvoření (Gabriel Guzman, Chile / Austrálie). Vráskavec hrbatý, Normanský útes, Velký bariérový útes (1/250, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Kryt Aquatica, 2x blesk Ikelite DS161)

ZLATO: Slunce A Mořská Stvoření (Gabriel Guzman, Chile / Austrálie). Titan triggerfish, Moore Reef, Great Barrier Reef (1/200, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, pouzdro Aquatica, 2x blesk Inon Z-330)

„Dosáhnout dokonalého snímku není snadné. Vyžaduje ideální podmínky, včetně klidné vody, aby sluneční paprsky jasně pronikaly, plné sluneční světlo a objekt umístěný co nejblíže k povrchu. Tvor musí být přesně na správném místě a člověk potřebuje mít dokonale nastavenou kameru a stroboskopy, aby zachytil okamžik.

„Tento proces zahrnuje mnoho neúspěšných pokusů, protože sladění všech těchto faktorů je vzácné. Toto portfolio představuje to nejlepší z těchto snah – sbírku obrázků, kde se vše nakonec spojilo.“

Dalšími vítězi kategorií byli Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Over-Under), Selanie Waddilove (Smartphone), Emma Turner (Environmental), Lewis Burnet (Australan), Luc Rooman (International Waters) a Ste Everington (Reels Showcase). ). Zlaté a stříbrné položky jsou uvedeny níže:

Sydney

ZLATO: Bafat (Talia Greis, Australia). Clifton Gardens. “This unusual, undocumented behaviour cannot be explained by even the most skilled of scientists, specialising in frogfish / anglerfish behaviour. I was experimenting with wide-aperture fotografování at a local dive-site when this striated anglerfish (clearly having devoured a huge meal) regurgitated a smoke-like substance. Never having witnessed such an occurrence, I sat and observed the behaviour for over an hour. Experts can only speculate that the angler had cannibalised an egg sac (intentionally or non-intentionally). This likely would have led to swelling of the stomach, causing the individual to cough up chunks of it at a time. Nature at its best.” (1/250, f/5, ISO 320, Sony A1, pouzdro Isotta, stroboskop Inon Z-330, snoot zpětného rozptylu)

STŘÍBRNÝ: Vnímání hloubky (Rowan Dear, Spojené království). Vodní rezervace Cabbage Tree Bay. „Tyto medúzy byly za poslední tři roky viděny po stovkách, jak se shromáždily v zátoce na jedné z oblíbených pláží v Sydney. Tento konkrétní rok jich bylo víc, než jsem kdy viděl, přičemž některé úseky byly několik metrů hluboké a hustě osídlené. Doufal jsem, že se mi podaří vytvořit tento nadpozemský obraz s velkou hloubkou a ukázat, kolik jich bylo, když jsem plaval do šmrncu a střílel dolů do nejhlubší koncentrace želé." (1/200, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, pouzdro Ikelite, 2x blesk Inon Z-330)

Přes pod

ZLATO: Calm Tongan Nursery (Jenny Stock, UK). "Tady keporkak a její nové mládě odpočívají těsně pod hladinou v klidných, teplých vodách Vava'u." Silně březí samice keporkaků přilétají každý rok v červenci. Po porodu zůstávají v tomto prostředí školky, dokud nejsou telata dostatečně velká, aby podnikla svůj první výlet do Antarktidy. Při pořizování dělených snímků je často moudré použít šnorchl, než se potápět na potápění, protože na povrchu vytvoříte méně bublin, které mohou na snímku působit rušivě.“ (1/125, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, pouzdro Nauticam, 2x blesk Inon Z-240)

STŘÍBRNÝ: Dětská želva (Gabriel Guzman, Chile / Austrálie). Queensland. „Tento rozdělený záběr, zachycený na Heron Island, životně důležitém hnízdišti mořských želv, odhaluje okamžik prvního plavání želvího mláděte po vylíhnutí. Snímek ladně přechází mezi mělkými vodami a rozsáhlým horizontem a ukazuje cestu želvy z jejího rodiště do obrovského oceánu za ní. Dbal jsem na to, abych nepoužíval stroboskopy nebo umělé světlo, respektoval jsem jemnou povahu těchto novorozenců. Po pořízení několika fotografií jsem mládě dovolil pokračovat v cestě bez dalšího stresu.“ (1/250, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Kryt Aquatica)

smartphone

ZLATO: Mohu pomoci? (Selanie Waddilove, Australia). “Sometimes a fotografie is asking to be taken… The playful pose of this pup in contrast with the abandoned rope was both confronting and beautiful. Often the New Zealand fur seal pups at Baranguba will play tug-of-war and chase with drifting seaweed, letting it go to dive and spin around you and then picking it back up again before another pup can steal it. This early April morning, instead of seaweed, the pups were playing with some rope and other plastic debris that had been washed in by the swell and winds of the previous week. I snapped a few photos to capture their fun and gently tugged on the end of the rope, hoping to distract them with a game so that I could eventually collect it. As the seals played, I gradually rolled it up in my hand and hid it in my neopren to be disposed of properly when we returned to shore.” (1/120, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, pouzdro Aquatech, rukojeť spouště AxisGO Bluetooth)

STŘÍBRNÝ: Stojící Frogfish (Selanie Waddilove, Austrálie). „Během letního šnorchlování ve Wagonga Inlet, Narooma, byl tento černý pruhovaný ďas spatřen, jak se pomalu pohybuje mezi mořskou trávou. Odpolední slunce poskytlo dokonalé osvětlení, které zvýraznilo úžasné textury a detaily tohoto podivného malého tvora. Od velké, dolů skloněné tlamy až po fascinující „návnadu“ a prsní ploutve používané k „procházení“ po dně oceánu, tyto ryby je tak zajímavé vidět a fotografovat.“ (1/100, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, pouzdro Aquatech, rukojeť spouště AxisGO Bluetooth)

ekologický

ZLATO: Stopař (Emma Turner, Australia). Anilao, Philippines. “Blackwater diving is my happy place. This female argonaut, actually an chobotnice with an eggcase ‘shell’, emerged out of the blackness and zoomed past me. This was my opportunity. Was it riding a jellyfish like I’d hoped? As my eyes and camera focus, I wondered what it was actually riding. Metallic? Plastic? Both? A condom wrapper? Oh my gosh, a yoghurt lid! How sad for us both. Was this argonaut surfing humans’ litter right back out of its open ocean home or was it becoming so ‘normal’ to see pollution that it mistook as organic?” (1/250, f/22, ISO 320, Nikon D850, kryt Seacam, blesky Seacam 160D)

STŘÍBRNÝ: Psí Hračka Nebo Plastová Past (Andrii Slonchak, Austrálie). Queensland. „Během ponoru na ostrově North Stradbroke jsem si najednou všiml, jak se ke mně plnou rychlostí řítí wobbegong z mraku zvednutého sedimentu. Jak jsem později zjistil, náš průvodce si všiml žraloka uvězněného v plastovém psím frisbee a pokusil se hračku odstranit, ale překvapený wobbegong vyrazil pryč. Měl jsem méně než sekundu na to, abych pořídil tento výstřel, než žralok zmizel. Nikdy jsem tento wobbegong znovu neviděl a stále jsem přemýšlel, zda se mu podařilo odstranit hračku, nebo ho potkal krutý osud. Wobbegongové se při lovu spoléhají na to, že splynou se svým prostředím a jasné frisbee by tuto schopnost ohrozilo.“ (1/125, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, pouzdro Ikelite, Ikelite DS160 II s kopulovitými difuzory)

Australský

ZLATO: Obdélníkový (Lewis Burnett, Austrálie). Darling Range Scarpment, Západní Austrálie. „Focení bizarní a nádherné želvy s hadím krkem pod vodou bylo vždy na mém seznamu přání pro jihozápadní potápění. Tito fascinující plazi se nacházejí ve sladkovodních útvarech, které rozptýlí region a jsou nejčastěji vidět na souši v období rozmnožování, když hledají partnera. Tohoto jedince jsem našel při svém vůbec prvním sladkovodním ponoru v této oblasti a nemohl jsem být šťastnější, že mám k fotografování tak ochotný objekt.“ (1/320, f/13, ISO 500, Sony A1, pouzdro Ikelite, 2x blesk Inon Z-330)

Mezinárodní vody

ZLATO: Salamander (Luc Rooman, Belgie). „Každý rok se potápím do jednoho ze svých milovaných sladkovodních jezer, jmenovitě do De Melle u Antverp, abych fotografoval čolky alpské mezi lekníny. Letos v červenci jsem šel hledat znovu. Poté, co jsem se pokusil vyfotografovat několik exemplářů, objevil jsem jeden sedící na leknínu, jehož tělo mloka vytváří skrz list zajímavou siluetu. Po sérii záběrů jsem toho tvora nechal na pokoji a opatrně jsem pokračoval.“ (1/125, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, pouzdro Isotta, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

STŘÍBRNÝ: Strom obojživelníků (Massimo Zannini, Itálie). Bologna. „Na jaře se v horách severní Itálie ropuchy páří v malých vodních tůňkách jako mnoho jiných obojživelníků. Dělal jsem pár fotek tohoto páření, když jim na pár sekund na záda skočila žába, pravděpodobně si je spletla s kamenem. Překvapený a pobavený jsem měl tak akorát čas na to, abych udělal tři záběry, než žábu vymrštil samec ropuchy na samici.“ (1/50, f/14, ISO 320, Nikon D850, pouzdro Nauticam, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Vitrína navijáků

Auto video section was won by Australian Ste Everington with Paprsky Na Ex-HMAS Brisbane na Sunshine Coast s orlem skvrnitým, lopatou a mramorovými paprsky. „Naprosto miluji tento vrak jako místo pro potápění – je to moje šťastné místo.

"Pro tohle video, I wanted to spotlight a single specific dive – one where the rays spent an above average amount of time with us at the stern of the ship. But I also couldn’t resist including some stunning ray encounters from other dives at this location as well.”

Kovové potisky vítězů a finalistů byly vystaveny a k dispozici ke koupi na Go Diving show, přičemž polovina výtěžku bude věnována ekologickému partnerovi soutěže. Vezměte 3 For The Sea.

Úplné podrobnosti o soutěži a všech vítězích, včetně bronzových a vysoce chválených, naleznete na Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 místo.

