Shark Trust spouští fotografickou soutěž s volným vstupem

at 10: 36 am

Charitativní organizace Shark Trust se sídlem v Plymouthu spustila a fotografování soutěže a žádá potápěče a ostatní, aby zaslali své oblíbené fotografie na jakékoli téma zahrnující nejen žraloky, ale i rejnoky, brusle, chiméry nebo dokonce obaly od vajec.

Nesmí se zaměňovat s Skvělý snímek žraloka, provozovaný trustem každé léto, aby získal nové obrázky pro svou databázi Shark Trust Fotografování Soutěží se o snímky, které mohly být pořízeny kdykoli.

Bodavé paprsky

Chcete-li najít svého přímého žraloka-fotografie šampiona, trust zve podvodní fotografy, aby v průběhu příštích šesti týdnů zadali až čtyři snímky.

Je to soutěž jedné kategorie, pokud jde o vstup, i když ceny budou udělovány nejen pro celkového vítěze, ale také pod hlavičkami British Isles & Overseas, Best Eggcase, Young Shark Photographer (do 18 let) a příspěvky týkající se programů Shark Trust's Mediterranean, Living With Sharks a Oceanics.

Porotci Charles Hood, Nick Robertson-Brown a Simon Rogerson vyberou finalisty, jejichž práce budou vytištěny k vystavení v Ocean Studios v Plymouthu. Royal William Yard července, který je označován jako „měsíc žraloků“. Návštěvníci z řad veřejnosti pak budou mít možnost hlasovat pro své oblíbené snímky.

Skvělé setkání s kladivounem

Hlavní cenou je balíček „Shark Dive & Stay“ pro dva v Nassau s ubytováním v Breezes a potápěním se Stuart Cove's Dive Bahamas. To zajišťuje Bahamské ministerstvo cestovního ruchu a rozmanitosti Cestovat (bez letů).

Mezi další ceny patří dvě Mares Quad 2 počítače, plážová socha žraloka Scapa Joe, zboží Shark Trust Teemill, noční potápění s rejnoky a kočkodany v Pembrokeshire s potápěčskými službami Haven a večerní potápěčský výlet In Deep pro dva v Plymouthu.

Fotografové se mohou do soutěže přihlásit do 15. května letošního roku na adrese Stránka Shark Trust a vstup je zdarma, i když dary jsou vítány. Vítězové budou známi koncem července.

