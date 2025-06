Smutné oko září ve fotokompozici UN WOD

at 7: 52 am

Vítězové 12. ročníku fotografie Soutěž k Světovému dni oceánů Organizace spojených národů (OSN) byla dnes (8. června) vyhlášena v rámci oslav Světového dne oceánů OSN, které se konají v Nice. Porota vybere čtyři vítěze z tisíců příspěvků od amatérských i profesionálních fotografů.

Letošní soutěž představovala kategorie z předchozích let – Velké a malé podvodní tváře, Podvodní mořské scenérie a Mořské scenérie nad vodou – a novinku Wonder: Sustaining What Sustains Us (Úžas: Udržování toho, co udržuje nás), která je zároveň tématem UN WOD 2025.

Vítězi v jednotlivých kategoriích jsou Andrey Nosik (Rusko), Dani Escayola (Španělsko), Leander Nardin (Rakousko) a Rachel Moore (USA). fotografie, která se umístila na vrcholu kategorie Zázrak a je vidět nahoře, byla pořízena loni v Mo'orea ve Francouzské Polynésii a zobrazuje oko keporkaka jménem Sweet Girl.

„Čtyři dny poté, co jsem zachytil tento intimní okamžik, ji srazila a zabila rychle se pohybující loď,“ říká Moore. „Její smrt slouží jako srdcervoucí připomínka 20,000 XNUMX velryb, které každoročně umírají v důsledku střetů s loděmi.“

„Její příběh využíváme k prosazování silnější ochrany a k podávání petic za přísnější zákony o rychlosti v okolí Tahiti a Mo'orea během sezóny lovu velryb. Doufám, že odkaz Sweet Girl podnítí skutečné změny na ochranu těchto neuvěřitelných zvířat a zabrání dalším nesmyslným ztrátám.“

Mezi porotce soutěže patřili podvodní fotografové Ipah Uid Lynn (Malajsie), William Tan (Singapur) a Marcello Di Francesco (Itálie) a francouzská fotografka divoké přírody Vanessa Mignon. Od svého vzniku v roce 2014 soutěž pořádá belgická podvodní a divoká fotografka Ellen Cuylaerts.

Úžas: Udržování toho, co nás udržuje

(Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org)

V kategorii Zázrak se za Moorem umístil snímek španělského fotografa Luise Arpy Toribia, který zachycuje mladého netopýra zpeřeného v indonéském Lembehském průlivu. Snímek byl pořízen s dlouhou expoziční dobou, tlumeným světlem a záměrným panorámováním fotoaparátu, aby se vytvořil dojem pohybu a dramatu.

Mladí netopýři zpeření mají nápadná černá těla s jasně oranžovými okraji, i když toto zbarvení během několika měsíců s dospíváním ztrácejí. „Pořízení tohoto snímku vyžadovalo trpělivost a vytrvalost během dvou ponorů, protože tyto aktivní mladé ryby neustále hledají úkryt ve štěrbinách, což činí tento snímek obzvláště náročným,“ říká Toribio.

Třetí místo v kategorii obsadila fotografie pořízená v kubánské žraločí rezervaci Jardines de la Reina. Steven Lopez z USA zachytil karibského útesového žraloka, jak se proplétá skupinou žraloků hedvábných u hladiny.

Pomocí pomalé závěrky a stroboskopů, když se žralok prudce otočil, se „pohyb rozmazal do vlnovky podobné oblouku přes jeho hlavu, osvětlené zlatavými odstíny západu slunce“.

(Steven Lopez / www.unworldoceansday.org)

Velké a malé tváře

Vítěz kategorie Velké a malé tváře Andrej Nosik spatřil v Japonském moři, asi 80 km od Vladivostoku, japonského válečného klobouku. „Zdobenou rybu jsem našel v hloubce asi 30 metrů pod zádí vraku lodi,“ říká. „Zdá se, že by se tento druh potápěčů nebojí – naopak, zdá se, že si pozornost užívá – a dokonce se pokusil sednout na kryt mého fotoaparátu.“

(Andrey Nosik / www.unworldoceansday.org)

Giacomo Marchione z Itálie se v této sekci umístil na druhém místě. „Během jednoho z mých mnoha ponorů v černé vodě v Anilao na Filipínách jsme s průvodcem zahlédli něco, co se nepravidelně pohybovalo v hloubce asi 20 metrů, o velikosti asi 10 až 15 cm. Rychle jsme si uvědomili, že se jedná o vzácný druh.“ chobotnice.

(Giacomo Marchione / www.unworldoceansday.org)

„Když jsme se přiblížili, rozevřelo svou krásnou přikrývku a odhalilo svůj vícebarevný plášť. Než se vydalo na cestu, stihl jsem pořídit pár snímků.“ Říká se, že tento druh vykazuje jeden z nejextrémnějších pohlavních dimorfizmů velikosti v přírodě, přičemž samice váží až 40,000 XNUMXkrát více než samci!

Lars von Ritter Zahony z Německa skončil třetí: „Cesty na Antarktický poloostrov vždycky přinášejí úžasná setkání s tuleni leopardími,“ říká. „Tento jedinec se ke mně odvážně přiblížil, vycenil zuby a dychtivě mi ukázal, že tato část Antarktidy je jeho územím. Tento snímek byl pořízen za soumraku, což vedlo k poněkud melancholické atmosféře.“

(Lars von Ritter Zahony / www.unworldoceansday.org)

Podvodní mořské scenérie

V kategorii Podmořské scenérie vítěz Dani Escayola zaznamenal návštěvu jezera s medúzami během plavby s živou lodí v jižní části indonéského Raja Ampat: „Být obklopen miliony medúz, které se vyvinuly tak, že kvůli absenci predátorů ztratily svou schopnost bodat, byl jedním z nejúžasnějších zážitků, jaké jsem kdy zažil.“

(Dani Escayola / www.unworldoceansday.org)

Na druhém místě se umístil Gerald Rambert z Mauricia, který zachytil hejno rejnoků odpočívajících na čisticí stanici, přilákaných silnými proudy. „Někteří rejnoci si na potápěče zvykli, což jim umožnilo taková blízká setkání,“ říká.

(Gerald Rambert / www.unworldoceansday.org)

„Bohužel, po silném vyblednutí, které zdejší útesy utrpěly v loňském roce, se taková shromáždění stala vzácností a obávám se, že se toho na stejném místě už nemusím svědkem.“

Třetí v pořadí, Pedro Carillo ze Španělska, říká, že La Rapadura na severním pobřeží Tenerife na Kanárských ostrovech byla objevena teprve v roce 1996, ale je „jednou z nejúžasnějších podvodních krajin na světě a trvale se řadí mezi nejlepší potápěčská místa na planetě.“

„Tyto tyčící se čedičové sloupy jsou výsledkem sopečných procesů, ke kterým došlo před 500,000 XNUMX až milionem let,“ říká Carillo, který do prostředí umístil modelku Yolandu Garciu.

(Pedro Carillo / www.unworldoceansday.org)

„Tato úžasná přírodní památka, která se nachází v oblasti, kde byl mořský život ovlivněn kdysi běžnými nelegálními rybolovnými praktikami, má geologickou i ekologickou hodnotu a vědci a podvodní fotografové se zasazují o její ochranu.“

Vítěz kategorie Mořské scenérie nad vodou, Leander Nardin, vyfotografoval z letadla klidné jezero obklopené vyprahlými dunami a napájené mírným potokem na odlehlém úseku pobřeží poblíž Žraločího zálivu v Západní Austrálii.

„Tento snímek odhaluje silné kontrasty a skrytou krásu, kde se setkává pevnina a oceán, a připomíná nám, že oceán je zdrojem veškerého života a že vše v přírodě je hluboce propojeno,“ říká Nardin.

(Leander Nardin / www.unworldoceansday.org)

Přesun do Nice

V minulosti se UN WOD konal v sídle OSN v New Yorku, ale letošní ročník byl přesunut do Francie, aby se konal těsně před... Oceánská konference OSN, která se koná v Nice od 9. do 13. června.

Vítězné fotografie budou živě prezentovány na konferenci během panelové diskuse 11. června v Agoře v La Baleine. Budou také vystaveny v galerijních výstavách v NEO VogelArtLab v Nice a v Explorer's Clubu (New York) po celý týden.

Soutěž koordinovala Divize OSN pro záležitosti oceánů a mořské právo. DivePhotoGuide (DPG), Oceanic Global a Mezivládní oceánografická komise UNESCO.

Soutěž, která je zdarma a otevřená veřejnosti, každoročně vyzývá fotografy z celého světa, aby sdělili krásu oceánu a důležitost příslušného tématu Světového dne oceánů Organizace spojených národů. Všichni účastníci musí podepsat chartu 14 závazků týkajících se etiky v... fotografování.

Nejlépe umístěné práce v každé kategorii najdete spolu s vítězi z minulých let v virtuální galerie soutěže.

