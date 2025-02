Matka-láska rozhodla o podvodním fotografovi roku 2025

Poté, co se propracovali 6,750 2025 snímky přihlášenými podvodními fotografy z celého světa, se tři porotci shodli na svém verdiktu, kterým je, že vítězem soutěže podvodního fotografa roku XNUMX (UPY) je Alvaro Herrero.

Porotou zkušených podvodních fotografů pověřených tímto rozhodnutím byli Peter Rowlands, Tobias Friedrich a Alex Mustard a vítězové byli vyhlášeni včera večer (19. února) na slavnostním předávání cen v centru Londýna pořádaném Crown Estate, která spravuje mořské dno kolem Anglie, Walesu a Severního Irska.

Španělský fotograf Herrero obsadil se svou fotografií první místo v kategorii Wide Angle ve výroční soutěži se sídlem ve Spojeném království Radiant Bond, zobrazující zvláštní vztah mezi matkou keporkaků a jejím nově narozeným mládětem ve Francouzské Polynésii.

David Alpert byl za svou fotografii vyhlášen britským podvodním fotografem roku 2025 Zvědavá pečeť, vzlétl z Lundy Island.

Další vrcholy, které se mohou objevit mezi vítězi a finalisty níže, jsou Shunsuke Nakano Vypnuto, ukazující nezapomenutelnou vzájemnou konfrontaci dvou asijských pyskounů ovčích a portrét Abdulazize Al Saleha Hydratace, pohled na velbloudy pijící v poušti pořízený zpod vodorysky.

Bryant Turffs vyhrál kategorii Compact s Krása Bažiny, GoPro snímek prehistorické mořská štika, zatímco korejský fotograf Ruruka byl jmenován jako Padi Up & Coming Underwater Photographer of the Year 2025 for Podvodní Aurora, potápěč v pestrobarevných vodách Mexičana cenote.

Tím se stal Robert Marc Lehmann z Německa Zachraňte naši nadaci Fotograf roku 2025 pro mořskou ochranu 1 v 200,000,000, znepokojivý obraz indonéských rybářů vytahujících na břeh velkého žraloka tygřího.

Soutěž UPY se poprvé konala v roce 1965, kdy byl Phil Smith vyhlášen podvodním fotografem roku. Dnes má 13 kategorií, včetně tří pro fotografie pořízené v britských vodách. Dvě nejlepší fotografie v každé kategorii jsou uvedeny níže s komentářem porotců a úplné podrobnosti o výsledcích a pravidlech soutěže najdete na webové stránky UPY.

Širokoúhlý vítěz a podvodní fotograf roku 2025

Radiant Bond © Alvaro Herrero aka Mekan (Španělsko) / UPY 2025

„Každý rok, během jižní zimy, cestuji do Francouzské Polynésie, abych fotografoval tato majestátní zvířata,“ řekl Mekan o svém vítězném snímku, který byl pořízen v Mo'orea a je zobrazen výše. „Moje oblíbená denní doba je brzké ráno, protože světlo je měkké a šikmé, což mi umožňuje najít perfektní úhel, abych jasně definoval tvar těchto zvířat v modré barvě.

"Pro mě je tato fotografie tou, která ukazuje lásku matky ke svému tele, sděluje jak křehkost, tak krásu našich oceánů a odhaluje jeden z úžasných druhů, se kterými sdílíme náš domovský svět."

"Jaký výstřel!" komentoval soudce Tobias Friedrich. "Během hodnocení soutěží UPY obvykle vidíme spoustu obrázků keporkaků, ale tento obrázek nás okamžitě zastavil. Skutečně ukazuje dokonalost fotografa, který vidí daný okamžik a také rozpoznává ten správný snímek poté, když je prohlíží na počítačový.

"Světlo vycházející z levého horního rohu, stejně jako dokonalý pohyb keporkaka a tele, spolu s vynikajícím rámováním a kompozicí z něj dělají skutečně zaslouženého celkového vítěze."

„Srdečně hřejivá interakce mezi maminkou a miminkem v dokonale načasované póze obou majestátních zvířat, která ve svém podmořském domově vypadají tak pohodlně,“ řekl Alex Mustard. „Fotografie nás zve k pozorování a zároveň dává velrybám jejich prostor, jak v záběru, tak od fotografa. Světlo oštěpu je dramatické, zatímco stín, který tele vrhá na svou matku, je jemný.

„Mekan vyhrál v roce 2022 titul Mořský fotograf roku XNUMX s nejsmutnějšími snímky keporkaků; tento povznášející rodinný portrét je dokonalým kontrapunktem.“

Peter Rowlands dodal: „Celkový vítězný obrázek nás jako soutěž a naši komunitu jako koníček/sport/profesi představuje celému světu po celý rok a někdy je velmi těžké se mezi nimi rozhodnout, ale letos pro mě tato jemná, ale silná studie pouta matky a telete říká vše, co je skvělé a dobré o našem světě.

"Je pravda, že čelíme našim výzvám, ale rostoucí populace velryb po celém světě ukazuje, čeho lze dosáhnout."

(Foteno Nikonem Z7 II + Nikkor Z 14-24 mm 2.8 s, pouzdro Isotta, přirozené světlo. f/8, 1/640, ISO 1100)

Širokoúhlý náběh

Éterická měsíční krajina © Alvaro Herrero alias Mekan (Španělsko) / UPY 2025

Toto ukazuje jednu z fotografových oblíbených jeskyní na poloostrově Yucatán v Tulum v Mexiku. „Použití rebreatherů v jeskyních nám umožňuje strávit mnohem více času zkoumáním jejich hlubin a vylepšuje mé fotografie, protože nám dává příležitost přesně osvětlit scénu,“ říká Mekan.

„Nevyzařováním bublin také pomáháme chránit jeskynní prvky a rušit mnohem méně částic, což je výhodné zejména při fotografování méně frekventovaných míst. Rebreathers také poskytují mnohem efektivnější časy dekomprese. K osvětlení této místnosti jsme použili 60,000 XNUMX lumenů teplého světla ze dvou videosvětel BigBlue.“

"Cenotes vytvořit jedny z nejúžasnějších scenérií v podmořském světě, ale přístup k nim vyžaduje rozsáhlý výcvik, speciální potápěčské vybavení a skutečné odhodlání ještě předtím, než pořídíte fotografii,“ komentoval Mustard.

"Dostáváme toho hodně." cenote záběry, ale to se opravdu liší jak kvalitou této nádherné místnosti, tak fotografickou kvalitou osvětlení a kompozice.“

(Foteno Nikonem Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8s, pouzdro Isotta, BigBlue COB 30.000 5.6 PII. f/1, 30/2000, ISO XNUMX)

Vítěz makra

Magické podsvícení © Paolo Bondaschi (Itálie) / UPY 2025

Na konci ponoru v Secret Bay v Anilao na Filipínách Bondaschi spatřil další dva podvodní fotografy a pokynul svému průvodci, aby zkontroloval, co fotí. „Poté, co jsem si uvědomil, že je to jeden z mých oblíbených předmětů, chlupatá kreveta, trpělivě jsem čekal, až na mě přijde řada, a využil jsem čas k plánování a přípravě záběru.

„Rozhodl jsem se natočit to z profilu, podsvícený snootem. Můj průvodce a můj kámoš sehráli zásadní roli v odborném řízení světla snoota. Po několika testovacích snímcích, abych našel správné nastavení, jsem konečně dostal fotografii, kterou jsem hledal.“

“Perfektní provedení a obraz!” řekl Friedrich. „Miluji minimalistický přístup k tématu, které je malinké a není snadné jej pořídit ostře.

"Dokonalá poloha chlupaté krevety je až příliš dobrá, než aby to byla pravda, ale tato zvířata jsou velmi plachá a dospěli jsme k závěru, že jde o přirozenou dokonalost, kterou také maximálně zdůrazňuje velmi selektivní osvětlení fotografa."

(Pořízeno Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macro USM + mokrý objektiv AOI UCL-90 PRO, pouzdro Marelux MX-R7, Backscatter MF-1 + Backscatter snoot OS-1. f/16, 1/200, ISO 100)

Makro druhé místo

Oslnivá kobliha Doto © Bryan H Blauvelt (USA) / UPY 2025

Blauvelt byl na Bali v Indonésii a chtěl odjet s jedinečným obrazem Doto greenamyeri, „jedno z nejvýraznějších témat v Tulambenu. Vytvořil jsem dramatický zářící efekt na nudibranch pomocí svého stroboskopu a snootu a doplnil jsem rám podsvícením hostitelského hydroidu jemným modrým světlem, aby se kompozice vyvážila.

„Děkuji mému neuvěřitelnému průvodci Rudolfi Sikome z Alam Batu za to, že držel baterku na místě pro efekt podsvícení na tomto obrázku a za produktivní a zábavný týden fotografování! "

"Detailní vzory této nudibranch jsou v souladu pouze s přesným ovládáním světla a kompozice na tomto obrázku," řekl Mustard. "Mořský slimák sedí na jemném hydroidu, který se pohybuje v proudu." Vyrobit tak dokonalý rám muselo vyžadovat obrovské odhodlání.“

(Pořízeno fotoaparátem Sony A1 + FE 90 mm f/2.8 Macro G OSS, pouzdro Nauticam NA-A1, zpětný rozptyl MF-2 s OS-1 Snoot, baterka s modrým gelem. f/22, 1/200, ISO 160)

Vítěz vraků

Hluboký vrak © Alex Dawson (Švédsko) / UPY 2025

Jedno Zálivská flotila č. 31 vrak v Shaabruhr Umm Qammar v Egyptě leží na útesu hlubokém asi 104 metrů. Když se plavidlo potopilo, zaklínilo se mezi útesovou stěnou a malým útesem, takže je pod ní plavání. "Udělali jsme 25 minut spodního času a asi dvě a půl hodiny dekomprese, abychom vytvořili tento obrázek," řekl Dawson.

„Bezpochyby jedna z mých nejoblíbenějších fotek v celé soutěži,“ komentoval Mustard, „a také, jak se nyní dozvídám, jedna z našich nejhlubších. Tento snímek je nabitý pocitem dobrodružství, v precizně vytvořené kompozici, která vás vtáhne vrstvou po vrstvě zájmu, od korálů v popředí až po mraky ryb nad vrakem.

"Pochopitelná kvalita, jakmile víte, že to bylo pořízeno loňským podvodním fotografem roku!"

(Pořízeno rybím okem NikonZ9 + 8-15, pouzdro Nauticam Z9, okolní světlo. f/4.5, 1/80, ISO 800)

Druhé místo vraků

Hlubinní ptáci © Wojciech Dopierala (Polsko) / UPY 2025

"Aqaba je mezi většinou potápěčů dobře známá a léta byla na seznamu mých přání," řekl Dopierala o tomto snímku vraku Lockheed L-1011-500 TriStar v Jordánsku. „Nakonec, skvělou příležitost vytvořil Carlos Diesel (agilní freediver, kterého můžete vidět na této fotografii) ve spolupráci s Diverse Divers Diving Centre.

„Měli jsme štěstí, že jsme celý týden prováděli volné potápění kolem vraků Aqaba. Tato fotografie byla pořízena při naší druhé návštěvě tohoto konkrétního potápěčského místa.

„Nápad přišel náhle na samém konci naší doby. Na tuto střelu jsme se pokusili pouze jednou. Naštěstí Carlos odvedl úžasnou práci. Už při pohledu na scénu, ještě než jsem zmáčkl spoušť, jsem měl pocit, že je to asi nejlepší záběr cesty.“

„Miluji čerstvé snímky freedivingu fotografování přináší do podvodní fotografie jako celek.“ řekl Mustard. „Vytvoření tak dokonalé kompozice a momentu vyžaduje obzvláště vysoké dovednosti, když se fotograf i model potápí se zadrženým dechem.“

(Foceno fotoaparátem Sony A1 + 12-24 f4, pouzdro SeaFrogs A1, okolní světlo. f/6.3, 1/125, ISO 250)

Vítěz chování

Face Off © Shunsuke Nakano (Japonsko) / UPY 2025

Tito dva samci pyskouna obecného byli vyfotografováni v Sado, Niigata v Japonsku. "Jedinečná forma tohoto druhu je charakteristická pro samce, kteří tvoří harémy a nárokují si území během období rozmnožování," řekl Nakano.

„Ten nalevo je král harému, který hájil své území více než 10 let a odhaduje se, že mu je přes 30 let, zatímco ten vpravo je mladý vyzyvatel.

„Ačkoli jsem pečlivě plánoval zachycení snímků, bylo období 2024 obtížnější předvídat než obvykle, a přestože jsem tam zůstal týden v období rozmnožování, mohl jsem tuto scénu pozorovat pouze jednou, pouhých 10 sekund.

"A tohle byla jediná fotografie, kterou jsem dokázal pořídit." Pohled na ně, jak bojují v jejich okázalých bílých oblecích, byl tak nádherný, že si to stále živě pamatuji.“

"Dokonale načasované, aby zachytilo okamžik, kdy uchazeč vyzývá krále," řekl Rowlands. „Boj o hierarchii je nejsilnější formou chování. Dobře osvětlený, bez rušivého pozadí, tento obrázek okamžitě vyskočil a nadále byl tím, kdo porazil vyzyvatele."

(Pořízeno Nikonem D850 + AF Nikkor 28-70 mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, pouzdro Nauticam, Inon Z330. f/16, 1/250, ISO 200)

Chování Runner-up

Moment © Eduardo Acevedo (Španělsko) / UPY 2025

Listopad-prosinec v Magdalena Bay v Baja Kalifornie, Mexiko jsou podle Aceveda nejlepší měsíce, kdy se můžete pokusit o dobré setkání s marlínem modrým. "Nicméně získat silné snímky těchto ryb ve volné přírodě je velmi obtížné, protože útočí na sardinky a makrely velmi vysokou rychlostí."

"Tato fotka je o okamžiku, jak se modrý marlin vrhne a vyděšená škola se rozprchne," řekl Mustard. „Líbilo se nám, že fotograf měl na paměti, že do kompozice zahrnul tak krásný odraz, navzdory krátkosti fotografické příležitosti.“

(Pořízeno fotoaparátem Canon 5D MK IV + 15 mm, pouzdro Seacam. f/9, 1/500, ISO 400)

Vítěz portrétu

Hydratace © Abdulaziz Al Saleh (Kuvajt) / UPY 2025

Tento vítězný snímek byl pořízen v kuvajtské poušti Al Wafra. "Napadlo mě fotografovat velbloudy, jak pijí vodu, asi rok a půl," řekl Al Saleh, který nikdy předtím neviděl takový záběr.

„Počasí bylo kritické a trvalo mi několik týdnů, než jsem pořídil ty nejlepší možné záběry. První týden velbloudi trochu váhali, zda pít vodu, zatímco můj fotoaparát byl pod vodou a jen pár se jich shromáždilo k pití, což jsem nechtěl. Ale po několika dnech už velbloudi mě a mé vybavení přijali.

"Po prvním týdnu, kdy jsem střílel na velbloudy, jsem kvůli problémům místo optických kabelů přešel na elektronické synchronizační kabely pro své stroboskopy - a nakonec se záběry sešly."

"Tak radostný obraz a portrét velbloudů nás rozhodně příjemně překvapil," řekl Rowlands. „Skvělý oční kontakt, dobře zvolený úhel a povrchové zkreslení vám dává spoustu pohledů a spodní, dětská, drzá ústa dodávají kvalitní fotografii hřejivé finále, která je mnohem víc než jen poutavý předmět.“

(Foto Nikon Z8 + Nikkor 8-15mm rybí oko, pouzdro Nauticam NA-Z8, dva Inon Z330. f/18, 1/100, ISO 100)

Portrét runner-up

Silueta delfína řeky Amazonky © Hussain Aga Khan (Švýcarsko) / UPY 2025

„Strávil jsem dva týdny v Manaus v Brazílii, kde asi 10 operátorů krmí říční delfíny, kteří přitahují turisty. Navštívili jsme ponton se čtyřmi obyvateli sviňuchy a pláž, která denně přitahuje asi sedm lidí.

"boty vypadají velmi neobvykle ve srovnání s jinými delfíny, s neuvěřitelně dlouhými rostrami – se zbytkovými chloupky – drobnýma očima a tlustými těly. Cílem bylo pokusit se získat nečekaný pohled na překvapivé zvíře, o kterém většina lidí nikdy neslyšela. Chtěl jsem také dát najevo, že žijí pod korunou lesa ve vodě zbarvené Coca-Cola.

"Když jsme tyto delfíny viděli každý den po dobu dvou týdnů, jejich fotografování bylo postupně snazší, protože jsme se seznámili s jejich tvarem, pohybem a chováním a do jisté míry dokonce i s jednotlivými postavami."

„Poutavá symetrie je kombinována s minimalistickými grafickými prvky a omezenou barevnou paletou, aby vytvořila působivou kompozici, která jasně komunikuje neobvyklou anatomii a prostředí říčního delfína,“ poznamenal Mustard. "To vše a navíc v krásném světle."

(Foteno fotoaparátem Canon EOS R5 + EF8-15mm f/4L Fisheye USM, pouzdro Nauticam NA-R5, přirozené světlo. f/9, 1/125, ISO 1250)

Vítěz korálových útesů

Kaleidoskop barev © Kateřina Holmesová (Velká Británie) / UPY 2025

Holmesovo místo bylo Gorgonian Passage na ostrově Wayil Batan, Misool v Raja Ampat, Indonésie. „Měl jsem štěstí, že jsem našel dokonalé podmínky s čistou vodou a hejny nástražních ryb vířících mezi kaňony velkého korálového bommie, zdobeného zelenými měkkými korály. Chtěl jsem zachytit útes hemžící se životem a barvami, abych nás všechny inspiroval k ochraně tohoto cenného biotopu.“

"Tento obrázek prostě křičí 'korál'!" řekl Friedrich. „Také je vzácné vidět svislý snímek korálového útesu, který dobře funguje. Rozložení světla na obrázku je naprosto nádherné a útes plný barev.“

(Pořízeno fotoaparátem Nikon D500 + Fisheye 8-15 (3.5-4.5) @12 mm, pouzdro Nauticam, blesky Retra Pro s difuzory. f/11, 1/160, ISO 320)

Druhé místo Coral Reefs

Gardens of the Caribbean Reef Shark © Jenny Stock (Velká Británie) / UPY 2025

"Naplnil jsem si rám fialovými seafany a porézní mořskou tyčí, usadil jsem se nízko na mořském dně a skryl sebe a svůj fotoaparát co nejvíce v naději, že těsně proletím od kroužícího karibského útesového žraloka," řekl Stock. "Skrčený jsem čekal na perfektní okamžik."

„Nakonec mi to stvoření elegantně vplouvalo do záběru, jeho chvění bylo vidět v pozadí, což dodalo mému obrazu dramatickou hloubku.

„Jardines de la Reina na Kubě je od roku 1996 úspěšně chráněným národním mořským parkem. Dnes je rybolov a počet návštěvníků omezený a jeho 90 mil dlouhé souostroví útesů je známé nedotčenými korály a vzkvétajícím mořským životem. Karibští útesoví žraloci mohou dorůst délky až 3 m a jsou jedním z největších vrcholových predátorů v ekosystému útesů.

"Skvělý příklad toho, jak vrcholoví predátoři vzkvétají v chráněném mořském parku," řekl Rowlands. „Dramatický nízký úhel zdůrazňuje sílu hlavního objektu a dodatečné světlo zmrazí akci a vyzdvihne zdravé barvy.“

(Foceno Canon 5D IV + 16-35mm, pouzdro Nauticam, Retra světla. f/14, 1/125, ISO 800)

Černobílý vítěz

Honba za delfíny © Enric Gener (Španělsko) / UPY 2025

"Tento snímek byl pořízen v severním Rudém moři během freedivingové expedice při hledání delfínů skákavých," uvedl Gener. „Moment zobrazuje intimní rituál páření, kdy několik samců – čtyři viditelní na snímku, i když jiní byli poblíž – hravě pronásledovali samici.

„Byla to dynamická a rituální ukázka, při níž se samci pouštěli do přátelských šarvátek a občas se pářil se samicí, jejich těla se na pár sekund nakrátko spojila. Pozoruhodně, žena se nepokoušela o útěk; aktivně se účastnila, hrála si s nimi a čekala na ně.

"Celá skupina plavala ladně a pomalým, rozvážným tempem a vytvořila fascinující podvodní scénu."

„Tento obrázek ukazuje definici černé a bílé fotografování; kompozice ožívá promyšlenou konverzí do monochromie,“ zněl Friedrichův verdikt. “Fantastický obraz.”

(Pořízeno fotoaparátem Canon 5D Mark IV + EF 16-35 mm 1:2.8 L III USM, pouzdro Seacam, přirozené světlo. f/4, 1/500, ISO 160)

Black & White Runner-up

Water Zen © James Rokop (USA) / UPY 2025

Tento snímek byl pořízen na olympijských hrách v Los Angeles, které se účastnily olympijského uměleckého plaveckého týmu USA v LA Expo Centre. „Jako fotograf události jsem byl schopen fotografovat tým jak pod vodou, tak ze země,“ řekl Rokop.

„V tomto záběru se plavec zahřívá před týmem, který předvede své rutiny na olympijských hrách v Paříži 2024, když stojí na dně bazénu a provádí dechové cvičení.

„Umělečtí plavci mají neuvěřitelnou kapacitu plic a jsou schopni bez námahy provádět tyto neobvyklé výkony, jako je stát na dně bazénu. Byla to jediná plavkyně, která takto využívala dno bazénu pro zahřátí a ten neobvyklý pohled mě okamžitě upoutal. Obraz evokoval pocit míru a klidu.“

„Přesná kompozice, která funguje tak skvěle v černé a bílé a vytváří nádherný obraz plný klidu podmořského světa,“ řekl Mustard. "Během posuzování jsme to nevěděli, ale obzvlášť se nám líbí, že tento snímek byl pozorován a ne pózován."

(Foceno Canon R3 + 35mm, pouzdro Ikelite, přirozené světlo. f/3.2, 1/1000, ISO 125)

Up & Coming Vítěz & Up & Coming podvodní fotograf roku 2025

Aurora pod vodou © Ruruka (Korea) / UPY 2025

"Poprvé jsem cestoval do Cancúnu v Mexiku na natáčení před dvěma lety a od té doby jsem byl uchvácen jeho kouzlem," řekl Ruruka. „V těchto dnech často navštěvuji Cancún. Z místa, kde žiji, je to velmi dlouhá cesta – asi 24 hodin letadlem – ale toto místo dokonale odpovídá směru mého fotografování a nabízí různé možnosti střelby.

"Abych zachytil tuto konkrétní fotku, navštívil jsem ji během letní sezóny dešťů a pracoval jsem s místním korejským průvodcem jako mým modelem."

“Mimořádný obraz s vysokým technickým standardem a jeho perfektní postprodukcí!” řekl Friedrich. „Potápěč má dobrou pozici ve zlatém řezu a přitom není před ničím. Rovnováha světla zvenčí, které dopadá do jeskyně, je jen vynikajícím opakováním a ukazuje, o čem ten obraz je.“

(Pořízeno fotoaparátem Nikon Z8 + Z 24-50 mm F4 + Nauticam WACP-1, pouzdro Nauticam, přirozené světlo. f/9, 1/60, ISO ISO 800)

Up & Coming Runner-up

Blízká setkání obrů © Christian Hut (Singapur) / UPY 2025

„Fotografování keporkaků bylo na mém seznamu přání už dlouho a rozhodně mě nezklamalo,“ řekl Hut. „Pokaždé, když se dostanete do vody, je to jiné, každá velryba má jedinečnou osobnost a její postoj k plavcům se během dne často mění.

„Nejvzrušivější jsou samozřejmě setkání, kde se zvědavost velryb shoduje s tou vaší, a to byl jednoznačně případ tohoto páru máma a tele. Mohli jsme s nimi strávit několik hodin, když se pohybovali po ostrovech Vava'u a střídali se mezi cestováním, odpočinkem a hrou.

"Tento snímek, pořízený, když dvojice překročila mělký útes, zůstává jedním z mých oblíbených snímků z toho úžasného dne."

"Jaké vysněné setkání matky a telete!" řekla Hořčice. „Útes dává velrybám fantastický pocit měřítka, skutečně ukazuje jejich velikost a zároveň dodává kompozici zajímavost a vizuální hloubku. Mluvte o tom, že všechno jde dohromady…“

(Pořízeno fotoaparátem Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16 mm, pouzdro Nauticam, přirozené světlo. f/11, 1/250 ISO 800)

Kompaktní vítěz

The Beauty Of The Swamp © Bryant Turffs (USA) / UPY 2025

Turffs pořídil tento snímek na jednom ze svých oblíbených míst v národním parku Everglades, přitahovaného jeho předtuchou prostředí, „čistými vodami, filtrováním světla přes cypřiše a druhy ryb, původní i zavlečené“.

"Mnohokrát jsem toto místo navštívil a snažil jsem se zachytit různé předměty a světlo tak akorát," řekl. „Hladiny vody se v různých ročních obdobích výrazně liší, někdy úplně vysychají.

„Druhy ryb jsou v neustálém toku a této lokalitě často dominují exoti. Je ironií, že jsem při této příležitosti neinvestoval příliš mnoho přemýšlení a užíval jsem si scenérii, když se tento floridský garnál dokonale umístil do rámu mého GoPro.“

"Úžasná trojrozměrná kompozice, která umísťuje tento zřídka viděný floridský gar do jeho bažinového prostředí," poznamenal Mustard. "Upřímně řečeno, je úžasné, že tento snímek je pořízen jednoduchou kamerou GoPro, což dokazuje, kolik lidí již má veškeré vybavení, které potřebují k zachycení nádherných podvodních fotografií."

(Foteno s GoPro Hero 7 Black + AOI 0.73x ultraširokoúhlý objektiv, pouzdro GoPro Supersuit, přirozené světlo. f/2.8, 1/180, ISO 791)

Kompaktní Runner-up

Giant Frogfish © Enrico Somogyi (Německo) / UPY 2025

"Při potápění v Anilao na Filipínách jsme našli tuto krásnou obří žabí rybu v hloubce asi 15 metrů," řekl Somogyi. „Snažil jsem se získat snímek s barevným podsvícením a pozadím malých ryb a slunce. Po několika snímcích jsem dostal tento obrázek a byl jsem velmi šťastný."

„Velký snímek z malého kompaktu, dokonale osvětlený s dostatkem doplňkových světel, ne příliš křiklavý,“ shrnul Rowlands. "Sypání slunečních paprsků a řinčení malých ryb vytváří působivou kombinaci, která dotváří balíček od našeho vládnoucího šampiona Compact."

(Pořízeno fotoaparátem Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens, pouzdro Fantasea, dva blesky Backscatter MF2. f/7.1, 1/1000, ISO 125)

Britský vítěz širokoúhlého záběru Waters a britský podvodní fotograf roku 2025

Zvědavá pečeť © David Alpert (Velká Británie) / UPY 2025

Alpert považuje Severní Devon „snadno za jedno z nejkrásnějších pobřeží v Británii. Vysoké rozeklané útesy rozbíjené nelítostným mořem. S druhou největší změnou přílivu na světě se odcházející proud bičuje proti vlnám a větru valícímu se ze severního Atlantiku. Ustupte a žasněte.

„Potápěčská okna jsou omezená, takže jsem loni na dva měsíce v této oblasti prozkoumal různá místa. Tento snímek ukazuje šedého tuleně u ostrova Lundy, chráněné mořské oblasti od roku 1973.

„Tuleni jsou nádherně zvědavá stvoření, interaktivnější než jakýkoli jiný druh, se kterým jsem se potápěl po celém světě. Stručně řečeno, stávám se jedním z mála privilegovaných, přecházím most do světa vnímavého divokého zvířete.“

"V soutěži UPY obvykle vidíme spoustu obrázků tuleňů, zejména v britských kategoriích," řekl Friedrich. „Dříve jsem byl pro tyto snímky jemný, ale když jsem jich teď viděl tolik, jsou moje standardy velmi vysoké.

„Tento obrázek je však skutečně ohromující! Tak dobře zarámovaný v mořských řasách a se světlem přicházejícím zezadu v mělkých vodách. Kompozici dotváří zvědavý pohled tuleně na fotografa. Skvělý portrét.”

(Pořízeno Canon 5D MKiii + EF 16-35 mm f/2.8L iii USM, pouzdro Nauticam, dva blesky Inon Z330. f/8, 1/200, ISO 200)

British Waters Wide-Angle Runner-up

Stočená chobotnice (Eledone cirrhosa) s měkkými korály © Simon Temple (Velká Británie) / UPY 2025

"Moje setkání s chobotnicemi ve Spojeném království jsou obvykle neplánovaná," ​​řekl Temple a toto ve skotském Lochcarronu nebylo výjimkou. „Byl začátek května a viditelnost byla špatná. Vybral jsem si svůj nejširší objektiv a plánoval jsem se nechat unášet po útesu s přílivem a zachytit, co se dalo mezi měkkými korály.

„Uprostřed ponoru se proud nečekaně zvedl a naše mírné unášení se změnilo v rychlou jízdu. Pak jsem to uviděl: chobotnice posazená vysoko na stěně útesu. Tvrdě jsem kopl proti proudu a zvedl fotoaparát, který mě klidně pozoroval.

„Příliv byl neúprosný a podařilo se mi jen čtyři výstřely, než mě odtáhl. Jak jsem se unášel, ohlédl jsem se, abych se naposledy podíval. Chobotnice zůstala, zdánlivě nezklamaná naším setkáním, ale mimo dosah.“

„Výborný záběr ikonického britského subjektu, který je u našich břehů vidět stále častěji,“ komentoval Rowlands. "Měkké osvětlení zvýrazňuje pastelové barvy a scenérie ustupuje mimo záběr, aby vytvořila hloubku zdokonalenou skvělým očním kontaktem a klasickou pózou."

(Pořízeno Nikonem D500 + 10.5 mm, pouzdro Aquatica, blesk Inon Z-240 Type 4. f/8, 1/125, ISO 400)

Vítěz makra British Waters

Stopař © Dan Bolt (Velká Británie) / UPY 2025

"Občas jsem narazil na tuto medúzu." Neoturris pileata in otevřená voda ale nepořídil slušnou fotku,“ řekl Bolt o tomto střetnutí ve Skotsku. „Při této příležitosti jsme se však s mým kamarádem zaměřovali konkrétně na ně a další podobná stvoření, abychom se pokusili prozkoumat myšlenku britských fotografických příležitostí „blackwater“.

"Z mnoha a mnoha snímků, které jsem toho dne pořídil, tento odhalil larvu korýše ve zvonu medúzy." Rámečky na obou stranách tohoto zachycení ukazují, že krab larva (nebo humr) je ve skutečnosti na vnější straně zvonu, ale v tomto okamžiku byl dokonale na opačné straně než já – proto efekt, že je obsažen v průhledném těle.“

"Toto je krásná a málokdy vídaná medúza, ale ten okamžik opravdu přijde, když skrz průhledný zvon zahlédnete stopující krevety," řekl Mustard. "Úžasné, překvapivé a neotřelé."

(Pořízeno OM Systems OM-1 + 45mm makro Panasonic, pouzdro AOI, dva blesky Sea&Sea YS-D3 Duo. f/13, 1/250, ISO 250)

Druhé místo v makru British Waters

Fluo Spiny Squat Humr © James Lynott (Velká Británie) / UPY 2025

Tento snímek byl pořízen v Inveraray, Loch Fyne ve Skotsku. „Tato lokalita je známá tím, že je domovem mnoha krásných ohňostrojových sasanek v mělkých hloubkách, ale má také starou trubku pokrytou betonovými bloky, která je domovem spousty života, včetně humra ostnatého.

„Tyto podsadité humry obvykle najdete, jak ulpívají hlavou dolů na balvanech / převisech a zmizí, jakmile zmáčknete spoušť fotoaparátu. Při tomto nočním ponoru se však potulovali pod širým nebem a nezdálo se, že by jim nevadilo nechat si udělat pár snímků.

„Tito humři podsadití vykazují nejjasnější fluorescenci, jakou jsem u korýšů viděl, a při tomto ponoru jsem byl opravdu potěšen, že jsem mohl zachytit celé zvíře v záběru. Použil jsem excitační filtry na svých stroboskopech spolu se žlutým bariérovým filtrem před objektivem k zachycení fluorescence.“

"Jamesův fluorescenční průzkum britských vod odhalil další ohromující objekt při fotografování touto technikou," řekl Mustard. "Trochu více kontrastu ve zpracování, malý ořez a otočení do svislé polohy a tento skutečně nezapomenutelný záběr mohl jít celou cestu..."

(Pořízeno systémem OM OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, pouzdro AOI, dva filtry Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea. f/6.3, 1/50, ISO 500)

Vítěz British Waters Living Together

Rusty Haven © Dan Bolt (Velká Británie) / UPY 2025

Tento snímek pořízený ve skotském Lochcarronu „ukazuje schopnost přírody vytěžit ze špatné situace to nejlepší“, řekl Bolt. „Železný blok a těžký řetěz ve skutečnosti drží na hladině malý člun, kde si místní potápěči s hřebenatky ukládají své vybavení.

"Člun sama o sobě je plovoucí útesový systém a kotevní bloky také přilákaly mnoho druhů."

„Vlastně jsem trénoval pro něco jiného podvodní fotografie soutěž, když jsem pořídil tento snímek. Několik dní před konkurencí, která se konala v daný den, byl tento krab trvale v této pozici nebo velmi blízko. Bohužel toho dne nebylo nikde vidět. Naštěstí to pro mě znamenalo, že jsem mohl použít své tréninkové fotografie pro UPY!“

"Dobře zvolený úhel tak, aby obsahoval právě tolik pozadí, aby se spojila vizuální hloubka s umístěním," řekl Rowlands. „Řetězové články začínají mocně v popředí a pak jemně ustupují ze scény na vrcholku malých zvědavých rybek vstupujících do horní části snímku. Důstojný vítěz."

(Pořízeno OM Systems OM-1 + Olympus 14-42mm + Nauticam WWL-1, pouzdro AOI, dva blesky Sea&Sea YS-D3 Duo. f/7.1, 1/50, ISO 640)

British Waters Living Together 2. místo

Zhluboka se nadechněte © Guy Trees (Velká Británie) / UPY 2025

„Když kolem nás probíhá fotosyntéza mořských řas, hledáme útočiště před rychlým tempem každodenního života pod vlnami, kde je klid,“ řekl Trees k této fotografii pořízené v zálivu Balaclava v Portlandu. „Uvolňujeme se, náš tep se zpomaluje; pro mnoho lidí poskytuje oceán místo k nalezení klidu.

„Bez předchozího nastavení a pouze okolního osvětlení zachycuje tato fotografie freediverku ve chvíli klidu, když se proplétá řasou. Příliš brzy se vynoříme na vzduch."

„Krásné scenérie, které završuje velmi pěkná pozice modelu,“ shrnul Friedrich. „Atmosféra záběru a pěkné zarámování jsou opravdu dobře udělané, model se usmívá a je tak pěkně oblečený. Jen ploutve mohly být také v rámu, není co vytknout!“

(Pořízeno fotoaparátem Nikon D850 + 14-24 mm f2.8, pouzdro Nauticam, přirozené světlo. f/2.8, 1/640, ISO 200)

Zachraňte naše moře Fotograf roku na ochranu moře

1 / 200,000,000 XNUMX XNUMX © Robert Marc Lehmann (Německo) / UPY 2025

„Tento žralok tygří je jen jedním z přibližně 200 milionů žraloků, kteří každý rok přijdou o život v rukou lidí,“ řekl Lehmann k této fotografii zachycené v Indonésii. „Od svých šesti let (35 let+) se intenzivně věnuji studiu žraloků. Za všechny ty roky se téměř nic nezměnilo a to je frustrující.

„Žraloci chrání své přirozené prostředí, moře, prostřednictvím své ekologické funkce „zdravotní policie“. Více než miliarda lidí je každý den závislá na moři a všichni dýcháme kyslík, který se z velké části vyrábí v moři. Pokud budeme pokračovat ve vymýcení zvířat, která střeží naše největší a nejdůležitější stanoviště, bereme si své vlastní živobytí.

"A to je důvod, proč jsem bojoval za to, aby lidé viděli a pochopili žraloky mýma očima." Pokaždé, když udělám takovou fotku, bolí to, ale prostřednictvím snímků mohu inspirovat miliony lidí, aby pochopili žraloky a jejich situaci a udělali změnu.“

Alex Mustard popsal záběr jako „ohromující, příběh vyprávějící snímek se čtyřmi muži vytahujícími tohoto obrovského oceánského predátora na pevninu. Světlo je nádherné, kompozice pohlcující a načasování, zachycující rybářovo gesto, dokonalé.

„Ačkoli je to každodenní a na většině míst legální, muž, který se natáhne, aby zastavil fotografii, prozradí, co jeho svědomí počítá s tím, co dělají. Silný fotografování. "

(Pořízeno fotoaparátem Canon CANON R5 + EF 24 mm f/1.4L II USM + EF to RF Mount. f/5.6, 1/6400, ISO 1000)

Save Our Seas Fotograf roku na druhém místě

Boat Strike Victim © Henley Spires (UK) / UPY 2025

Tento snímek byl pořízen v mexické Baja Kalifornie Sur, kde mrtvola mořské želvy nabízí okno do života a smrti na otevřeném oceánu. "Škrty na krunýři želvy nabídly jasný důkaz, že zahynula v důsledku nájezdu na člun - nepřirozená smrt a dojemná připomínka, že tato zvířata musí sdílet oceán se stále rostoucí lidskou přítomností," řekl Spires.

„I po smrti se však želva stala nádobou na celý život. Daleko na moři se každý kousek plavené vody, ať už přírodní nebo umělý, stává formou obráceného záchranného člunu. Malé ryby používají jakoukoli strukturu, kterou najdou, aby se skryly před predátory. Zde bylo rozkládající se tělo želvy rychle přijato jako útočiště pro mladé ryby.“

"Toto je samo o sobě ostrý předmět zprávy, ale úhel směřující nahoru vytváří vizuálně působivé odrazy zakončené jemným povrchovým odhalením," řekl Rowlands. „Obraz s tolika vizuálními detaily, ale pouze jedním poselstvím. Dokonalé a hrozné ve stejných měřítcích.“

(Pořízeno fotoaparátem Nikon D850 + Nikonos 13 mm, pouzdro Nauticam, přirozené světlo. f/22, 1/500, ISO 800)

