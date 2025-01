Jmenováni mistři podvodní fotografie

Dnes (2024. ledna) byli vyhlášeni vítězové 80,000 DPG Masters Underwater Imaging Competition, kteří si mezi sebou rozdělí ceny v hodnotě 31 XNUMX USD.

Každoroční soutěž je určena pro statické snímky a krátké filmy a pro organizátora se sídlem v USA DivePhotoGuide říká, že „tisíce fotografů a filmařů z desítek zemí“ zveřejnily příspěvky v osmi kategoriích obrázků a jedné video.

Příspěvky hodnotila porota šesti podvodních fotografů: Nicolas Remy, Steven Kovacs, Shane Gross, Tanya Houppermans, Imran Ahmad a Andy Sallmon. Patnáct procent vstupních poplatků je údajně věnováno přímo na úsilí o ochranu moří

DPG Grand Master 2024 byl kanadský filmař Eiko Jones, jehož film Cesta bylo řečeno, že „geniálně zachytil“ dramatický životní cyklus lososů v kanadských řekách a získal první místo v kategorii krátkých filmů.

Z kompilace sekvencí z Jonesovy delší Tlukot srdce řeky, filmař řekl: „Mým cílem při produkci tohoto krátkého filmu je předvést neuvěřitelnou cestu lososů Campbell a Quinsam Rivers na Vancouver Island, aby dokončili svůj životní cyklus.

"Je to triumf nad protivníky a překážkami, který se po tisíciletí táhne podél pobřeží Britské Kolumbie a Spojených států."

(Pořízeno fotoaparátem Nikon Z6, ZCAM E2-S6, Sigma AF 8–16 mm f/4.5–5.6, Nikon AF-S 60 mm f/2.8 Macro, pouzdra Aquatica & Nauticam, Nauticam EMWL, Laowa Macro Probe a videosvětla Keldan).

Níže jsou uvedeny zlaté a stříbrné položky v ostatních kategoriích (kromě zlata pouze v portfoliu):

Tradiční / Zlatá:

Mobula Dance od Vanessy Mignon (Austrálie)

(Vanessa Mignon / UnderwaterCompetition.com)

Mignon byl v Baja Kalifornie, Mexiko, v naději, že se stane svědkem jeho slavné agregace mobula ray. „Viděli jsme několik skupin migrujících v zálivu, ale viditelnost v mělkých vodách nebyla dobrá. Rozhodli jsme se tedy vyrazit na moře a hledat hlubší, modřejší vody.

„Brzy jsme viděli to, v co jsme doufali: mobuly vyskakující z vody. Skočili jsme dovnitř a našli těsnou kouli mobul kroužících a plavoucích v unisonu, krásný, hypnotický tanec.

„Byli jsme svědky velkých seskupení, jako jsou ty v Baja Kalifornie v určitých obdobích roku si můžete myslet, že mobula rays dělají dobře. Bohužel červený seznam IUCN ukazuje, že celková populace klesá, a uvádí tyto úžasné paprsky jako zranitelné.“

(Pořízeno fotoaparátem Canon EOS 5D Mark IV ≠ EF 8–15 mm Fisheye, pouzdro Nauticam. f/4, 1/500, ISO 500)

Tradiční / Stříbrná:

The Dark Side od Renata Romeo (Itálie)

(© Renata Romeo / UnderwaterCompetition.com)

Záběr byl pořízen v Marsa Alam, Egypt. „Na konci kontrolního ponoru, během své bezpečnostní zastávky pod lodí se svou skupinou, jsem se rozhlížel kolem potápěčů, poblíž útesu a na písečném dně,“ říká Romeo. „Viděl jsem něco plavat ve střední vodě a zpočátku jsem nerozpoznal, co to bylo.

"Přiblížil jsem se k němu a ke svému překvapení jsem viděl, že je to panterské torpédo!" Bylo to poprvé za 15 let, co jsem viděl torpédo plavat tak daleko od písku a ne na dně. Obecně zůstávají na dně a ve dne se zakrývají pískem, aby se maskovali.

„Rychle jsem upravil blesky a nastavení fotoaparátu, protože torpédo se pohybovalo rychle a měl jsem tak akorát dostatek místa, abych se pod něj vmáčkl, abych natočil pár snímků, než rychle plave do hlubší vody. Konečně jsem viděl jeho ‚druhou‘ stranu!“

(Pořízeno fotoaparátem Canon EOS R7 + EF 8–15 mm Fisheye, pouzdro Easydive Leo3wi, dva blesky Inon Z-330. f/11, 1/200, ISO 200)

Makro / Zlato:

Vlkodlak Andrea Michelutti (Itálie)

(© Andrea_Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

„Bylo hluboce dojemné být svědkem této scény štírovce požírajícího ještěrku,“ říká Michelutti o této fotografii pořízené v Anilao, Batangas na Filipínách.

„Zůstat soustředěný na střelu nebylo snadné. Záběr zachycuje ostrý kontrast mezi krásou přírody a její drsnou realitou. K soustředění světla mého stroboskopu bylo použito čmuchání, pozadí bylo tmavé a nenápadné.“

(Fotoceno Sony RX100 Mark VII, pouzdro Marelux, blesk Inon Z-330, Snooty Optical Snoot. f/11, 1/500, ISO 100)

Makro / Stříbrná:

Malý ďábel v ústech od Wen Chou Wu (Tchaj-wan)

(© Wen Chou Wu / UnderwaterCompetition.com)

„Věřím, že většina potápěčů viděla jazykožravou vši na sociálních sítích,“ říká Wen, který svůj záběr pořídil na severovýchodním Tchaj-wanu. „Prochází žábrami do rybí tlamy, nakonec nahradí jazyk a stane se součástí ryby.

Jednoho srpnového dne roku 2024, když jsem dělal 5m bezpečnostní zastávku, spatřil jsem blenny schovávající se v díře a udělal jsem pár fotek, abych ukrátil čas. Při focení jsem na blenny nenašel nic „nenormálního“, ale když jsem se podíval na fotky na mém počítačový později jsem si všiml, že má v tlamě také ‚malou příšeru‘!

"Myslel jsem, že rybu mučí jazykožravá vši, ale zdálo se, že ti dva spolu žijí docela harmonicky, takže tohle fotografie roztomilé a znepokojivé zároveň.“

(Foceno Olympus OM-D E-M1 Mark III + M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro, pouzdro AOI, AOI +15 makro dioptrie, dva blesky SUPE D-Pro. f/18, 1/160, ISO 100)

Širokoúhlý / Zlato:

Donatellova spíž od Massima Zanniniho (Itálie)

(© Massimo Zannini / UnderwaterCompetition.com)

Cava Valsora v Apuánských Alpách v Toskánsku, jeden ze slavných italských carrarských mramorových lomů „poskytuje arénové pozadí pro rozkošného italského alpského čolka (Ichthyosaura alpestrisapuana),“ říká Zannini.

„Zatímco lom stále produkuje dobře známý bílý a modrošedý mramor, těžba z přírodního jezírka, kde se rozmnožuje kolonie těchto barevných čolků, se vyhýbá – což je hřejivý příklad ochrany zranitelných druhů.“

(Pořízeno fotoaparátem Nikon D850 ≠ EF 8–15 mm Fisheye, pouzdro Nauticam, dva blesky SUPE D-Pro. f/14, 1/200, ISO 125)

Širokoúhlý / Stříbrný:

Big Baby od Brittany Ilardi (USA)

(© Brittany Ilardi / UnderwaterCompetition.com)

"To je opravdu, opravdu velké dítě!" říká Ilardi. „Po plavání s tímto zvláštním keporkakem v křišťálově čistých vodách Francouzské Polynésie nic než úsměv. V zimě jsou polynéské ostrovy plné migrujících velryb, které přijíždějí chovat a vychovávat svá mláďata.

„Tohoto konkrétního dne jsme měli neuvěřitelné štěstí, že jsme našli matku a tele pouhých pět minut po spuštění lodi. Vklouzli jsme do vody a přivítala nás tato zvědavá mladá fenka, která rozhodně neznala význam osobního prostoru. Neustále kolem mě kroužila, přibližovala se a znovu a znovu mi říkala ‚ahoj‘, dokud se máma nerozhodla, že je čas jít.“

(Pořízeno fotoaparátem Canon EOS R5 + 28–70 mm f/3.5–4.5, pouzdro Nauticam, Nauticam WACP-C. f/8, 1/400, ISO 800)

Více než méně / zlato:

Frog od Luca Roomana (Belgie)

(© Luc Rooman / UnderwaterCompetition.com)

„Přitažlivost obojživelníků je pro mě stále velmi silná, i když jejich fotografování vyžaduje velkou dávku trpělivosti, protože obecně nejsou příliš ochotnými objekty,“ říká Rooman o této fotografii pořízené v Antverpách. „Po mnoha hodinách strávených ve vodě se však konečně našla žába, která zůstala nehybně ležet na liliovém polštářku.

"Vskutku, tenhle si jasně přál, aby se vyfotil: pokaždé, když jsem se pohnul, abych vyfotografoval žábu z jiného úhlu, otočil se se mnou."

(Foteno Nikonem Z7 II + 16-35mm f/4, pouzdro Isotta, blesky Subtronic. f/13, 1/200, ISO 100)

Více než méně / Stříbro:

Pink On Yellow od Martina Stevense (UK)

(© Martin Stevens / UnderwaterCompetition.com)

„Medúzy žahavé fialové nejsou ve Spojeném království běžně k vidění, ale rok 2024 byl rokem, kdy se v létě a začátkem podzimu objevily v obrovských počtech na dalekém jihozápadě,“ říká Stevens. Zatím však žádné neviděl, až do jednoho dne, kdy měl fotografovat a filmovat v přílivových bazénech ve Falmouthu v Cornwallu.

"Dostali jsme se na pláž, abychom našli stovky medúz, jak se myjí a plavou v bazénech kvůli silným větrům na pobřeží." Šel jsem domů, převlékl se do svého neoprena pak šnorchloval v bazénech na okraji vody, kde se sbíralo mnoho jasně růžových medúz. Vytvářely krásný kontrast ke žlutým mořským řasám, zářivým barvám proti bouřlivé šedé obloze nahoře.“

(Pořízeno OM System OM-5 + Olympus 7–14 mm Pro, pouzdro Isotta, dva blesky Sea&Sea YS-D3 II. f/13, 1/200, ISO 400)

Zachování / Zlato:

Suffocating od Matthew Maka (Kanada)

(© Matthew Mak / UnderwaterCompetition.com)

Mak pronásledoval baitball v Magdalena Bay v Baja v Mexiku a přitahoval fregaty, skipjacky a kalifornské lachtany. "Mezi skupinou lachtanů byl i tento samec." Kolem krku se mu zamotalo to, co vypadalo jako úlomky rybářské sítě. Navzdory přesile byl viděn úspěšně lovit, vypadal v rozumném stavu a nebyl vyhublý.

„Narazili jsme na něj na dvou různých baitballech, kde se s nadšením zapojil do akce. Bylo neuvěřitelně srdcervoucí vidět, jak se zapletl, ale také pozoruhodné, jak to stále zvládal.

„V našich oceánech se shromažďuje znepokojivé množství plastového odpadu a tento obrázek slouží jako ostrá připomínka toho, jak to ovlivňuje divokou přírodu a životní prostředí. Navzdory tomu, jak se zvířata mohou přizpůsobovat, musíme lépe minimalizovat svůj dopad na planetu, pokud máme harmonicky koexistovat s jejími obyvateli.“

(Pořízeno Sony a1, Sigma 14–24 mm f/2.8 DN DG Art, pouzdro Ikelite. f/7.1, 1/1250, ISO 2000)

Zachování / Stříbro:

The Last Splash Of Ink od Pasquale Vassallo (Itálie)

(© Pasquale Vassallo / UnderwaterCompetition.com)

„Jeden z mých nedávných fotografických projektů dokumentoval dopad rybářských sítí na mé místní mořské prostředí,“ říká Vassallo, který byl na ostrově Ischia, když se tato příležitost naskytla. „V tomto záběru se chycená sépie ze všech sil snaží vyprostit ze sítě a vypouští proud inkoustu, jako by se pokoušela zničit strašlivou past, do které je zamotaná.

„Zejména v létě se sépie přibližují k pobřeží, aby nakladly vajíčka, ale velké množství z nich je uloveno, což jim přinejmenším bere šanci na tření.

„Někteří rybáři mají povoleno lovit na pobřeží a dodržovat pravidla. Jiní se zabývají nadměrným rybolovem a zdá se, že málo respektují životní prostředí.“

(Pořízeno fotoaparátem Canon EOS R5 + RF 15–35 mm f/2.8, pouzdro Seacam, dva blesky Seacam 160D. f/22, 1/160, ISO 250)

Černá voda / zlato:

The Ascent Of The Argonaut od André Moyo (Francie)

(© André Moyo / UnderwaterCompetition.com)

„Z nedozírných hlubin, kde světlo mizí a vládne ticho, začíná argonaut svou cestu k povrchu,“ říká Moyo. „Uzavřený ve své jemné skořápce, mistrovském díle přírodní architektury, se tyčí, unášen tajemným proudem.

„Jako sen unášený z propasti narazí na plovoucí list, nepravděpodobného společníka při svém putování. List, odtržený od neznámého stromu, jako by tančil, veden rozmary vody. Společně se unášejí – duhová skořápka a něžná kolébka přírody – spojeni v tichém tanci. Nautilus, cestovatel hlubin, se sladí s lehkostí listu, jako by oceán sám nabízel prchavý okamžik poezie.“ Vše se odehrálo v Anilao na Filipínách.

(Foceno fotoaparátem Nikon D850 + AF-S 60mm f/2.8 Macro, pouzdro Seacam, stroboskop Fotocore GTX. f/25, 1s, ISO 100)

Blackwater / Silver:

Hladová chobotnice od Dennise Corpuze (Filipíny)

(© Dennis Corpuz / UnderwaterCompetition.com)

To byl další vítězný snímek pořízený v Anilao. "Můj tým a já jsme zvyklí být svědky velkolepé vertikální migrace hlubokomořských tvorů během našich ponorů do černé vody," říká Corpuz. "Při jednom konkrétním ponoru jsem zahlédl malého chobotnice plavání v náhodném a nevyzpytatelném vzoru. Zvědavě jsem plaval blíž, abych to prozkoumal, a všiml jsem si malého kraba, jak se zběsile snaží uniknout chapadlům chobotnice.

„Bez váhání se mi podařilo zachytit několik záběrů této intenzivní interakce před tím chobotnice ustoupil zpět do hlubin. Bylo štěstím být svědkem tak zajímavého chování zvířat.“

(Foteno Nikonem D7000 + AF-S 60mm f/2.8Macro, pouzdro Sea&Sea, stroboskop Fotocore GTX. f/25, 1/250, ISO 250)

Kompaktní / zlatá:

Uvnitř od Andrea Michelutti (Itálie)

(© Andrea Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

„Tato modrá trevally (Carangoides ferdau) zasazené do a Thysanostoma thysanura medúzy předvádějí svůj symbiotický vztah, formu komenzalismu,“ říká Michelutti o tomto dalším snímku Anilao.

„Ryba těží z medúzy tím, že získává ochranu a úkryt a používá ji jako štít proti predátorům. Medúza na oplátku zažívá nepřímé výhody, jako je odstranění parazitů nebo nečistot díky přítomnosti ryb.

(Foceno Sony RX100 Mark VII, pouzdro Marelux, širokoúhlá dioptrie Inon ZM80, dva blesky Inon Z-330. f/10, 1/250, ISO 250)

Kompaktní / Stříbrná:

Ghostpipes od Enrica Somogyiho (Německo)

(© Enrico Somogyi / UnderwaterCompetition.com)

"Při potápění ve vodách Dauinu [Filipíny] jsem zahlédl pár harlekýnských ghost pipefish pohybujících se elegantně tam a zpět v proudu," říká Somogyi. „Jejich těla se třpytila ​​jemnými barvami a dokonale ladila s okolím.

„Fascinovaně jsem sledoval, jak kolem sebe hravě plavou, jako by předváděli tajný tanec. Slunce svítilo přes vodu a vytvořilo kouzelnou hru světla. Postavil jsem se tak, abych zachytil potápěče v pozadí a pár ghost pipefish v popředí.

„Kontrast mezi třpytivým světlem a jemnou rybou byl úchvatný. Když jsem zmáčkl spoušť, věděl jsem, že jsem zachytil jedinečný okamžik – krásu podmořského světa v jediném snímku.“

(Pořízeno Sony RX100 Mark VII, pouzdro Fantasea, Nauticam EMWL se 160° objektivem, dva blesky Backscatter Mini Flash (MF-2), dva DIY snooty, monitor Weefine WED-5. f/8, 1/800, ISO 125)

Portfolio / zlato:

Cesta kolem světa Filippo Borghi (Itálie)

Portfolio společnosti Borghi zdůrazňující různé oblasti světa se zaměřovalo na ukázky různého chování různých mořských tvorů v jejich přirozeném prostředí.

„Od velkých savců po mikroskopické tvory, kteří se vznášejí v mořských proudech, subjekty sahají od hlubin Středozemního moře přes povrch Jižní Austrálie po studené vody Antarktidy až po teplé vody Indického oceánu,“ říká:

„Mňas chytí torpédový paprsek a předvádí své působivé lovecké schopnosti“, ostrov Giannutri, Itálie (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„Živě zbarvené obří sépie, které se shromažďují, aby se rozmnožily, ukazují své pozoruhodné maskovací a komunikační schopnosti“, Wyalla, Jižní Austrálie (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„Zvědavý tuleň leopardí v interakci, která byla napínavá i neskutečná, hravě vyceňuje zuby“, Antarctic Peninsula (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„Matka keporkaků pečuje a spojuje se se svým mládětem“, ostrov Réunion (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„Mořský leguán, usazený na skalnatém substrátu, živí se řasami“, Galapágy, Ekvádor (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

"Průhledný." chobotnice larva o velikosti sotva špičky prstu natahuje a stahuje svá drobná chapadla a hledá potravu“, Lembeh Strait, Indonésie (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

