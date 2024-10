Detailní záběry 16 u/w: které byste si vybrali?

Nejméně 25 porotců tvoří porotu, která redukovala příspěvky do každoroční soutěže Close-up Photographer of the Year (CUPOTY) pro divokou zvěř, a nyní může být odhaleno 16 snímků, které bojují o ceny v kategorii Underwater.

Mezi porotci jsou profesionální fotografové, redaktoři časopisů, památkáři a autoři. Trvalo asi 20 hodin hovorů se Zoomem, než bylo dohodnuto, které z 11,681 11 detailních, makro a mikro fotografií přihlášených do 2024 kategorií by měly postoupit do užší fáze soutěže v roce XNUMX.

100 nejlepších snímků a vítězové kategorií a celkoví vítězové budou vybráni až v lednu. 16 podvodních snímků je zde zobrazeno v abecedním pořadí fotografa.

Nautilus (Luis Arpa)

Zvědavé mládě kapustňák (Remuna Beca)

Modrá stuha (Pietro Cremone)

Kardinál (Laszlo Foldi)

Make Love Not War (Jurij Ivanov)

Všechno je v pořádku (Gabriel Jensen)

Odpočinkový čas (Kyungshin Kim)

Držím se (Ofek Liepaz)

Zápas (Ferenc Lorincz)

Goby Eggs (Saeed Rashid)

Láhev chobotnice (Saeed Rashid)

Jídlo (Domenico Roscigno)

Nudis s kapucí (Brian Skjerven)

Symbióza v mořské houbě (Jenny Slack)

Břichý mořský koník (Daniel Sly)

10 kategorií kromě Pod vodou jsou Zvířata, Pavoukovci, Motýli a vážky, Houby, Hmyz, Intimní krajina, Portrét bezobratlých, Rostliny, Studiové umění a pro mladší 18 let Mladí. Některé z těchto kategorií mohou zahrnovat i podvodní fotografii.

Hlavní cenou je hotovost 2,500 250 GBP a trofej a každý vítěz kategorie sbírá 700 GBP (Mladý fotograf roku zblízka sbírá objektiv a trofej Sigma v hodnotě XNUMX GBP) spolu s dalšími cenami.

Společnost CUPOTY byla založena ve Spojeném království v roce 2018 Tracy a Danem Calderovými, aby „odhalila skrytý div světa“, a může tvrdit, že je největší konkurencí ve svém oboru. Je podporována newsletterem a po celý listopad běží tematická výzva. Zjistěte více o CUPOTY 6 na webu.

Také na Divernetu: Vyhrála taška na krevety a hvězdy Underwater Close-up, 10 podvodních detailních záběrů, které svedly rozhodčí