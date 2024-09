„Jako panáky tequily“: Hluboký ponor potápí pojistnou událost potápěče

Nárok na cestovní pojištění, které kryje potápění do 30 m v případě dekompresní nemoci (DCI), je jedna věc – ale co se stane, když jste hlubší ponor bezpečně absolvovali dříve v den, kdy k incidentu došlo? Scénář byl nedávno testován v Austrálii.

Pár si loni (10) uzavřel společné cestovní pojištění na 2023denní cestu do blíže nespecifikované zámořské destinace. Politika byla ve jménu partnerky, přičemž mužský potápěč, který podporoval DCI, jmenovaný pouze jako JC, jako příjemce. Potápění do maximální hloubky 30 m bylo povoleno podle podmínek politiky.

Dne 17. října provedl JC ponor 39 m, nechal jednohodinový povrchový interval a poté podnikl druhý ponor do 29 m, po kterém se mu udělalo špatně a omdlel.

Byl přivolán lékař (Dr. EG), který diagnostikoval DCI a předepsal léčbu, což vedlo partnera JC k tomu, že později uplatnil nárok na značné zámořské lékařské a další cestovní výdaje, které z toho vyplývaly.

Pojišťovna Mitsui Sumitomo odmítla vyplatit s odůvodněním, že pokud by JC neuskutečnila dřívější ponor mimo podmínky pojistky, DCI by nenastalo, a spor mezi stranami se dostal před Australský úřad pro finanční stížnosti (AFCA) ombudsman.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking otázka with that interpretation.

„JC se účastnil činnosti, která byla vyloučena podmínkami politiky a v důsledku toho se stala nezdravou,“ rozhodl ombudsman. "Bylo by nespravedlivé požadovat po pojistiteli, aby zaplatil pojistnou událost za okolností, kdy nesouhlasil s pokrytím rizika spojeného s touto činností."

3 klíčové rizikové faktory

Zpráva Dr. EG pro pojišťovnu po provedení lékařského vyšetření identifikovala tři klíčové rizikové faktory, které přispěly k DCI potápěče: hloubka, opakování ponorů a použití dekompresních zastávek.

Se zvyšujícím se tlakem roste i riziko nehod, řekl Dr. EG a došel k závěru, že k DCI nedošlo pouze kvůli 29m ponoru, ale díky kombinaci obou ponorů.

Další lékařský expert, Dr. MN, uvedl, že riziko DCI silně koreluje s tím, jak efektivně tělo zvládalo dekompresní stres po sérii potápěčských expozic, přičemž „expozice“ znamená celodenní potápěčské aktivity.

JC se 15. a 16. října účastnil dnů s jedním ponorem, ale jeho expozice se dvěma tanky 17. října mohla být považována za „středně provokativní“ – takže bylo obtížné přisuzovat nástup příznaků pouze poslednímu ponoru.

„Abychom nakreslili analogii, stejně jako konzumace několika panáků tequily postupně ovlivňuje stav člověka, nemůžeme určit poslední dávku jako jedinou příčinu nemoci,“ řekl Dr. MN.

Argument partnera, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy, že 39m ponor byl jedinou příčinou DCI společnosti JC, byl přehlasován úsudkem, že k němu pravděpodobně došlo kvůli kumulativnímu účinku ponorů uskutečněných v den – a možná také dny předtím .

Ponor v délce 39 m zrušil nárok a AFCA zachováno rozhodnutí pojistitele.

