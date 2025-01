Těm, kteří přežili IPO, se důrazně doporučuje, aby s potápěním přestali

at

at 10: 04 am

Mezinárodní potápěčští lékařští experti přišli se společným stanoviskem k tématu ponorného plicního edému (IPO), což je stav, který se začal týkat potápěčů, stejně jako šnorchlujících a jiných povrchových plavců.

A klíčovým závěrem je, že skupina specialistů důrazně doporučuje potápěčům s předchozím podezřením nebo potvrzeným IPO, aby se pořádně zamysleli, než se pustí do dalšího potápění se stlačeným plynem.

Říká se, že takoví potápěči by se měli poradit s lékařem nebo kardiologem dobře zběhlým v potápěčské medicíně, než uvažují o obnovení svých aktivit ve vodě – protože přežití jednoho incidentu neznamená, že přežijí další.

Potápěči, kteří zažili IPO, by také měli být plně vyšetřeni, aby bylo možné identifikovat jakoukoli chorobu, která je k tomuto stavu predisponovala, říkají odborníci, protože by to mohlo mít důsledky, které nesouvisejí s budoucím potápěním. Bylo zjištěno, že IPO se vyskytuje u potápěčů s významnými koronárními onemocněními, onemocněním srdečních chlopní, kardiomyopatií a stenózou renální arterie, mezi jinými onemocněními.

Lékařští odborníci patřící k vlivné společnosti South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) Neil Banham, David Smart a Simon J Mitchell vypracovali zprávu po konzultaci s britským potápěčským lékařským výborem (UKDMC) členové Peter Wilmshurst, Mark S Turner a Philip Bryson.

Všichni se zúčastnili workshopu konaného na květnovém 52. výročním vědeckém setkání SPUMS na Fidži, aby diskutovali na toto téma.

Účelem prohlášení je poskytnout praktickým lékařům pokyny k IPO a potápění, a zejména k nouzovému řízení a vhodnosti návratu potápěčů ke sportu po epizodě, kdy byla IPO buď diagnostikována, nebo je na ni silné podezření.

Rizikové faktory IPO

IPO je nahromadění tekutiny v plicích, které ovlivňuje schopnost postiženého dýchat a je potenciálně smrtelné. Tím, že se kyslík nedostává do krve a tělo není schopno vypudit oxid uhličitý, se stav vyskytuje také u hladinových plavců au potápěčů může být zhoršen dýchacím přístrojem.

Dosud identifikované osobní rizikové faktory pro IPO zahrnují zkušenost s předchozí epizodou; být žena; stáří; a trpící hypertenzí a/nebo již existujícím kardiovaskulárním onemocněním, podle prohlášení.

Mezi vnější faktory patří chladnější vody; regulátory, které způsobují nadměrné negativní inspirační tlaky; rebreathery; velká námaha a nadměrná hydratace. Problematické mohou být také výstupy, zejména na otevřeném okruhu, se symptomy souvisejícími s hypoxií, které se objevují nebo se zhoršují při výstupu a/nebo po vynoření jako parciální tlak kyslíku (PO 2 ) klesá.

Pokud se potápěči, kteří přežili epizodu IPO, rozhodnou znovu potápět i přes lékařskou radu, měli by tak učinit pouze po uspokojivé léčbě nebo vyřešení jakékoli přidružené nemoci nebo zjištěných rizikových faktorů, říkají odborníci.

Měli by si být také vědomi potenciálních strategií zmírnění rizik, jako je používání pouze vysoce kvalitní, dobře padnoucí tepelné ochrany, a nutnost vyvarovat se velké námaze pod vodou, prostředí nad hlavou nebo dekompresního potápění.

Měli by se potápět pouze tehdy, jsou-li si jisti, že nouzový kyslík bude snadno dostupný, a měli by se vyvarovat nadměrné hydratace před ponorem, zatímco potápěči CCR by se měli vyvarovat používání protiplíce umístěných vzadu.

Omezování hloubek potápění není přijatelnou strategií zmírňování rizika IPO, shodují se odborníci, kteří zdůrazňují, že neexistuje žádná známá souvislost mezi IPO a dekompresní nemocí (DCI).

Pokud se u potápěče objeví IPO při hloubkovém ponoru, bude trvat déle, než se vynoří a opustí vodu. Zavádí také další rizika, zejména na otevřeném okruhu, jako PO 2 klesá a poloha hlavy ve vodě má za následek podtlakové dýchání.

Vzhledem k tomu, že existuje souvislost mezi IPO a následným rozvojem hypertenze, měli by si potápěči, kteří IPO přežili, nechat pravidelně celoživotně kontrolovat krevní tlak.

Známky a příznaky

Příznaky IPO mohou zahrnovat kašel; dušnost; pěnivý někdy růžový sputum; vlhké nebo chrastivé zvuky dechu a sípání; tlak na hrudi; cyanóza a hypoxémie (nízká hladina kyslíku v krvi); zmatek; míchání; bezvědomí a zástava srdce a dechu.

Potápěči by si měli být vědomi příznaků, na které by si měli dávat pozor jak u sebe, tak u kamaráda: ty, které jsou uvedeny výše, stejně jako zrychlené dýchání patrné z vydechovaných bublin na otevřeném okruhu nebo rychle klesajícího tlakoměru; mylná domněnka, že nemáte dýchací plyn nebo že máte špatně fungující dýchací zařízení; panika a nutkání vzestoupit.

V případě podezření na incident IPO se doporučuje, aby potápěči ponor okamžitě ukončili a co nejdříve opustili vodu.

Zatímco výstupy musí být prováděny bezpečně, bezpečnostní zastávky lze v případě potřeby vynechat, stejně jako povinné dekompresní zastávky v těžkých případech, kdy je nutné co nejdříve podat kyslík. BC by neměly být na povrchu přehuštěné a pohotovostní služby by měly být okamžitě informovány.

Hrudník postiženého by měl být podepřen vzpřímeně, aby bylo možné efektivně dýchat, a měla by být odstraněna těsná potápěčská výstroj a neopren, ačkoli potápěč musí být udržován v teple.

Další klinické pokyny pro pohotovostní léčbu a hodnocení pro budoucí potápění jsou poskytovány lékařskému personálu v prohlášení o společné pozici, který nedávno vydal SPUMS v Potápění a hyperbarická medicína, svazek 54.

Také na Divernetu: Co se stane s potápěčem obviněným ze zabití?, Červené vlajky pro šnorchlaře: jak zastavit tiché smrti, Zpráva o úmrtích při šnorchlování zpochybňuje zjištění IPO, 'Ponor, který se změnil v můj boj o život'