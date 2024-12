Velryby mohou žít mnohem déle, než si vědci mysleli

Potenciální délka života velryb je až dvojnásobná oproti předchozím odhadům, říkají GREG BREED z University of Alaska Fairbanks a PETER CORKERON z Griffith University.

Jižní pravé velryby podle našeho nového zveřejněného výzkumu mají životnost delší než 100 let a 10 % může žít déle než 130 let v časopise Věda Zálohy. Některé z těchto velryb se mohou dožít 150 let. Tato délka života je téměř dvojnásobkem 70-80 let, za které se běžně věří.

Severní Atlantik pravé velryby také se předpokládalo, že mají maximální životnost o 70 letech. Zjistili jsme však, že toto kriticky ohroženo Současná průměrná délka života druhů je pouze 22 let a zřídka se dožívají více než 50 let.

Tyto dva druhy jsou velmi blízce příbuzné – ještě před 25 lety byly považovány za jeden druh – takže bychom očekávali, že budou mít podobně dlouhou životnost.

Propastný rozdíl v dlouhověkosti u severoatlantických pravých velryb připisujeme lidské úmrtnosti, většinou kvůli zapletení do rybářského náčiní a stávek lodí.

Křivky přežití ukazují, že samice pravé velryby se mohou dožít velmi vysokého věku, ale lidé způsobují, že velryby severoatlantické umírají daleko za hranicemi jejich potenciálu. Pro srovnání je vynesena křivka přežití v USA u žen, jak ji odhaduje Správa sociálního zabezpečení (Greg Breed)

Udělali jsme tyto nové odhady věku pomocí fotografické identifikace jednotlivých velryb během několika desetiletí. Jednotlivé velryby lze z fotografií rozeznat rok co rok.

Když zemřou, přestanou být fotograficky „prozíraví“ a zmizí. Pomocí těchto fotografií jsme vyvinuli to, co vědci nazývají „křivky přežití“ pomocí odhadu pravděpodobnosti, že velryby zmizí z fotografického záznamu, jak stárnou. Z těchto křivek přežití jsme mohli odhadnout maximální potenciální délku života.

Před 25 lety vědci pracující s domorodými lovci velryb v Arktidě ukázali, že velryby grónské mohou žít až i přes 200 let.

Jejich důkazy zahrnovaly nález kamenných harpunových hrotů, které se nepoužívaly od poloviny 1800. století, vložených do tuku velryb, které nedávno zabili tradiční velrybáři.

Zvířata s dlouhou životností mají tendenci se rozmnožovat extrémně pomalu – severoatlantické pravé velryby (National Marine Sanctuaries / GRNMS)

Analýza proteinů z očí lovených velryb poskytla další důkazy o jejich dlouhé životnosti. Stejně jako správné velryby se před touto analýzou výzkumníci domnívali, že velryby grónské se dožívají asi 80 let a že lidé jsou savci, kteří žijí nejdéle.

V letech následujících po této zprávě se vědci snažili přijít na to, co je na velrybách grónských jedinečné, díky čemuž mohou žít tak dlouho. Ale naše nová analýza dlouhověkosti dvou blízkých příbuzných grónských hlav ukazuje, že i jiné druhy velryb mají potenciálně extrémně dlouhý život.

Proč je to důležité

Pochopení toho, jak dlouho žijí divoká zvířata, má zásadní důsledky pro to, jak je nejlépe chránit. Zvířata, která mají velmi dlouhou životnost se obvykle množí extrémně pomalu a mezi narozeními může uplynout mnoho let.

Životní historie velryb baleenských – zejména věk, kdy se samice začínají rozmnožovat, a interval mezi telaty – je silně ovlivněna jejich potenciální délkou života. Strategie ochrany a řízení, které podle toho neplánují, budou mít vyšší šanci na neúspěch.

To je zvláště důležité vzhledem k očekávaným dopadům narušení klimatu.

Velryba jižní matka a mládě (Martin Etsebeth)

Co se ještě neví

Existuje mnoho dalších velkých velryb, včetně modrých, ploutvových, sei, keporkaků, šedých a vorvaňů. Stejně jako velryby grónské a pravé velryby byly také téměř vyhuben lovem velryb.

Vědci v současné době předpokládají, že žijí asi 80 nebo 90 let, ale to jsme věřili o velrybách grónských a pravých, dokud data neprokázala, že mohou žít mnohem déle.

Jak dlouho mohou tyto další druhy velryb žít? Průmyslový lov velryb, který skončil až v 1960. letech minulého století, odstranil staré velryby ze světových populací velryb. I když se počet velrybích populací zotavuje, nebylo dost času na to, aby velryby narozené po skončení průmyslového lovu zestárly.

Je možné, dokonce pravděpodobné, že mnoho dalších druhů velryb bude mít také dlouhou životnost.

Jaký další výzkum se dělá

Jiný výzkum zjistil, že ztráta starších jedinců z populací je fenomén vyskytující se u většiny velkých živočišných druhů.

Snižuje reprodukční potenciál mnoha druhů. Výzkumníci také tvrdí, že to představuje skutečnou ztrátu kultury a moudrosti u zvířat, která snižuje jejich potenciál pro přežití tváří v tvář měnícím se podmínkám.

Co bude dál

Chceme lépe porozumět tomu, jak lov velryb ovlivnil počet starých jedinců v současné populaci velryb, a předpovědět, kdy se počet starých jedinců vrátí na úroveň před lovem velryb.

Předběžné výsledky naznačují, že by mohlo uplynout dalších 100 let, než se populace velryb skutečně obnoví, a to i u druhů, jejichž populace je nyní stejná jako před lovem velryb.

U severoatlantických velryb náš výzkum ukazuje, že i když se populace zvyšovala, přijatá opatření v oblasti řízení byla nedostatečná, aby zabránila tomu, aby tyto velryby zemřely příliš mladé.

