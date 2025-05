Scuba Diver ANZ vydání 81 právě vychází

Přehled zpráv

První australský šnorchlovací výlet pro klima, globální experti se sjednocují v Soneva Fushi a HMAS Brisbane nese hlavní tíhu cyklónu Alfred.

Austrálie

V melbournském ráji potápění na pobřeží na poloostrově Mornington je znalost místních podmínek pro řadu potápěčských lokalit dobrovolná, jak vysvětluje PT Hirschfield.

Thailand

Ostrov Koh Lanta je nejbližším výchozím bodem pro některá z nejlepších potápěčských míst v jižním Andamanském moři v Thajsku, z nichž nejznámější jsou Hin Mueng, Hin Daeng a ostrůvky Koh Haa.

Šalamounovy ostrovy

Je to romantická představa, kterou má většina z nás, ale jen málokdo si ji uvědomuje… Najděte si ostrovní ráj, daleko od moderního světa, a pak ho proměňte v pustý ostrov snů. Ale kde byste to udělali? A co je důležitější, jak? Don Silcock to zjišťuje.

Divers Alert Network

Tipy a rady, jak si ponory z lodi udělat bezpečnějšími a příjemnějšími.

Lékařská linka DAN

Divers Alert Network Odborníci diskutují o zotavení se z dekompresní nemoci.

Potápění s… Danielem Slyem

PT Hirschfield si povídá s ozařovacím inženýrem, který má talent na pořizování úžasných portrétů mořského života.

Ochranný koutek

Společnost pro ochranu moří vysvětluje, že v Novém Jižním Walesu se kastrůlkovi modrému dostalo záchranné lano.

TECHNOLOGIE: Natáčení ve tmě

Natáčení v temném, ponořeném světě se neobejde bez výzev, jak vysvětluje mimořádný televizní dobrodruh Andy Torbet.

Maledivy

Fuvahmulah je jen tečka v Indickém oceánu, ale tento malý rovníkový ostrov na dalekém jihu Malediv si získává velkou pověst díky své populaci tygřích žraloků, jak ukazuje Andrew Nieuwenhof.

Austrálie

V roce 1967 dostali členové Podvodní výzkumné skupiny v Queenslandu originální nápad na vytvoření potápěčské lokality v zátoce Moreton Bay v Brisbane a o rok později potopili starou bagrovací loď, čímž vytvořili první umělý útes na světě, který postavili potápěči pro potápěče, jak vysvětlují Helen Rose a Nigel Marsh.

Co je nového?

Na trh přicházejí nové produkty, včetně Apeks EVX, nitroxového membránového systému NRC AirPro Nano, Scubapro Navigator Lite a OrcaTorch ZD710 MK2.

Test Extra

Redakční ředitel Mark Evans hodnotí a recenzuje cenově dostupný regulátor ledu Seac IT 500.