Rork Media získává Scuba Show a California Diving News

Akvizice posiluje globální přítomnost společnosti Rork Media a vytváří si významnou pozici na americkém trhu s potápěčskými potřebami.

Independent publisher Rork Media, the powerhouse behind leading scuba diving media brands including Scuba Diver Časopis, Divernet.comA GO potápěčská show, has announced the acquisition of the rights and assets of the well-established Kalifornie Diving News and Scuba Show v Long Beach, Kalifornie.

Potápěčský veletrh Scuba Show, největší potápěčská veletrh pro spotřebitele v zemi, je již 38 let stálicí v kalendáři amerického potápěčského průmyslu. Nyní se připojí ke globálnímu portfoliu akcí společnosti Rork Media, které zahrnuje velmi úspěšnou GO Diving Show UK a nedávno spuštěnou GO Diving Show ANZ v Austrálii. Tyto tři akce dohromady přivítají více než 25,000 500 potápěčů a představí přes XNUMX vystavovatelů z celého světa, čímž propojují potápěčské komunity napříč kontinenty.

Scuba Show je přední potápěčská akce pro spotřebitele v Severní Americe

V rámci akvizice, Kalifornie Novinky o potápění will be restructured to align its format with Rork Media’s other publications, but will continue to serve the Kalifornie diving community – and the broader US market – with a dedicated, region-specific obchody. Navíc, Scuba Diver Severní Amerika využije zavedenou distribuční síť a základnu předplatitelů CDN, což společnosti Rork Media umožní zavést dvouúrovňový reklamní model. Tento přístup otevírá dveře firmám, které dříve nebyly placené za reklamu v publikaci s předním postavením na trhu.

Kalifornie Diving News has been a constant source of inspiration and education for divers in the region for many years

Ross Arnold, ředitel pro vydavatelství společnosti Rork Media, uvedl: „V rámci akvizice s nadšením vítáme Marka Younga v týmu Rork Media. Mark strávil posledních deset let tím, že z potápěčské show Scuba Show udělal nejoblíbenější akci pro potápěče v USA, a my jsme nadšení, že s námi v tomto odkazu bude pokračovat.“

„Jeho zkušenosti budou neocenitelné, protože rozšiřujeme naši přítomnost v Severní Americe a nadále rozvíjíme podnikání Rork Media po celém světě.“

Mark Evans, redakční ředitel Rork Media, k tomu uvedl: „Když nás Mark Young poprvé oslovil, aby s námi prodiskutoval budoucnost potápěčské show Scuba Show, byli jsme poctěni, že nás viděl jako ten správný tým, který se ujme této stálice spotřebitelské show, která slaví 38. výročí.“th výročí v roce 2025. Těšíme se na spolupráci, abychom tuto akci posunuli ještě dále.“

Mark Young said: “Since starting Dive Trénink and Dive Centre Business magazines 34 years ago, I have been deep in the diving industry, and recently began thinking about whom to trust to continue Scuba Show and California Diving News. Ross Arnold and Mark Evans with Rork Media were a natural fit, with their global array of magazines, dive events, websites and Youtube Kanál.

„Když jsem viděl vizi, která se skrývá za vším, co dělají, a oni hovořili o svých plánech na zvýšení své hodnoty pro toto odvětví, byl jsem nucen zahájit dialog, který vedl k jejich akvizici Scuba Show a California Diving News.“

„Budu hrdý na to, až budu sledovat, jak Scuba Show a California Diving News rozšiřují svůj současný úspěch, a těším se na pokračování této cesty s nimi.“

This strategic acquisition underscores Rork Media’s commitment to serving the global dive community with industry-leading content, events, and experiences across print, digitální, and in-person platforms.