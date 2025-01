Magický útes Ningaloo

Todd Thimios Průzkumníci Kouzelný útes Ningaloo

Před pár lety jsem měl to štěstí, že jsem přiletěl do Exmouthu a strávil tam nějaký čas při zkoumání knihy, kterou jsem napsal o nejlepších světových ponorech. Od mé předchozí cesty do Ningaloo uplynulo mnoho let a upřímně jsem očekával, že Exmouth bude nyní mnohem více obydlený.

Zatímco můj zdroj na sociálních sítích se nyní zdá být proudem fotografií od mladých fotografů pracujících na lodích velrybích žraloků, městečko Exmouth a jeho malý jižní soused, Coral Bay, jsou pro většinu lidí stále příliš vzdálené na to, aby uvažovali o přemístění. Další překážka omezeného sezónního ubytování také brzdí tok potenciálních obyvatel.

Proč je to zvláštní

Jeďte 13 hodin na sever od Perthu a dorazíte do jednoho z nejvzdálenějších měst Austrálie, Exmouthu, brány k útesu Ningaloo, nebo Nyinggulu v jazyce tradičních vlastníků, lidí Baiyungu, Thalanyji a Yinigurdira. Zde na australském korálovém pobřeží, kde se poušť setkává s útesy, se veškerá akce odehrává v moři. Na každé druhé příjezdové cestě je loď (když fouká vítr) a ve městě je velmi málo obchodů.

Od března do října se toto město s 3000 obyvateli zdvojnásobí, když se cestovatelé sjíždějí na Ningaloo, aby si zaplavali s jeho nejznámějším každoročním návštěvníkem. Zde se každoročně odehrává největší zdokumentovaná agregace žraloků velrybích na světě.

Viděl jsem svého prvního žraloka velrybího v Ningaloo a jednoho dne sem hodlám přivést své dcery, aby také viděly svého prvního. Je také na migrační stezce více než 40,000 XNUMX keporkaků ročně a tady je země tak tichá, že je v noci slyšíte dýchat z pláže.

Fotky od Todda Thimiose