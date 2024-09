Jak Mike získal 20,000 XNUMX liber pro Sea-Changers

Mike's Dive Store, největší londýnské maloobchodní centrum pro potápění, se v roce 2015 zaregistrovalo jako jeden z prvních partnerů britské námořní charitativní organizace Sea-Changers – a jeho stálé finanční příspěvky za těch devět let právě dosáhly hranice 20,000 XNUMX liber.

Nejen, že obchod nahraje podíl ze svých zisků Měniče moře pravidelně, ale aktivně vybízí své zákazníky, aby také věnovali své vlastní individuální dary.

„Vybrali jsme Sea-Changers jako naši charitativní organizaci čistě na základě nadšení Helen a Rachel,“ říká Mikeův ředitel Steve Brown s odkazem na energické spoluzakladatelky Sea-Changers Helen Webb a Rachel Lopata.

Tito dva potápěči přišli v roce 2010 s myšlenkou charitativní organizace, která by směřovala dary potápěčů a dalších uživatelů moře na hodné účely ochrany moří. Mike's, který sídlí v Chiswicku v západním Londýně, se stal jedním z Sea-Changers' první průmysloví partneři – a zůstal v kurzu.

Helen Webb (vlevo) a Rachel Lopata s pobřežní vodní fontánou, jedna z mnoha, kterou jejich práce umožnila.

„V dnešní době se u charitativních organizací příliš často promrhá velká část peněz a ve skutečnosti nedosáhne zamýšleného účelu nebo lidí,“ říká Brown. „Mike's chtěl vybrat takovou, kde jsme cítili, že lidé jsou skutečně zapojeni, mají zájem a ujistili se, že se peníze dostaly k zamýšlenému účelu.

"S Helen a Rachel jsme cítili, že tomu tak rozhodně je." Měli by být hrdí na to, co udělali, zvláště když zastávali jiná zaměstnání.

Všestranné nasazení

„Začínalo to jako 1 % zisku, ale pro případ, že by nebyl dostatečný zisk, jsme ho změnili na roční předplatnéa nyní mohou lidé skutečně přispívat na webových stránkách . Takže z určitých sbírek dáváme procenta a lidé se mohou rozhodnout, zda chtějí také přidat dar.“

Mike's dodržuje všestranný závazek vůči životnímu prostředí, který se odráží ve výběru balení při expedici potápěčského vybavení zákazníkům.

„Byli jsme jednou z prvních společností v oboru, která používala obaly šetrné k životnímu prostředí,“ říká Brown. "Všechny naše rozkazy jsou v papírové podobě." tašky, i když nás většinou stojí dvakrát až třikrát tolik než plast tašky by. Tuto změnu jsme provedli před lety."

Mike's brzy začal nahrazovat plastové obaly papírem

Jedním z hlavních cílů Sea-Changers bylo „umožnit podnikům, které se starají o mořské prostředí, aby něco změnily“, a jeho cílem bylo usnadnit společnostem, jako je Mike's, nasměrování finančních prostředků na případy, které si nejvíce zaslouží pomoc.

Od roku 2011 Sea-Changers říká, že financovala více než 320 místních projektů na ochranu moří ve Spojeném království, které pokrývají výzkum, přímou akci a vzdělávání ve výši téměř 400,000 XNUMX liber.

Příjemci se mohou pohybovat od malých skupin až po známé národní charitativní organizace, ačkoli prioritou Sea-Changers je umožnit místním a komunitním skupinám podnikat místní akce, které nabízejí „odrazový můstek pro jejich růst“.

Projekty jsou povinny řešit základní příčiny hrozeb a problémů v oblasti ochrany moří ve Spojeném království, předcházet nebo omezovat negativní dopady na pobřežní a mořské prostředí a/nebo druhy a rozšířit znalosti o výzvách.

Jedním z příkladů je Projekt Mořská tráva, která začala v roce 2013. Následující rok byla Sea-Changers první organizací, která jí udělila grant. Těch 500 liber na financování a výcvik-pack jí umožnil diverzifikovat své vzdělávací materiály – a do roku 2022 měla příjem vyšší než 800,000 XNUMX liber a globálně expandovala.

Rychle vzdát hold

V prvním seznamu vyznamenání King Charles III v loňském roce byli Webb a Lopata jmenováni MBE za své služby v oblasti ochrany moří. Rychle vzdali hold svým obětavým dobrovolníkům, partnerům, jako je Mike's, kterých je nyní 11, a všem dalším dárcům.

„Nemohli bychom dosáhnout žádného z výsledků ochrany moří, které máme, aniž by nám pomohly firmy jako Mike,“ říká Lopata.

Uvnitř Mika

Mike's Dive Store byla založena v 1990. letech minulého století zesnulým Mikem Calderem. Steve Brown, který začal svou potápěčskou kariéru v Rudém moři a spolupracoval s ním, koupil podnik od rodiny po Calderově smrti v roce 2009 a nadále prodává vybavení pro potápění, freediving a šnorchlování všech hlavních značek. Provoz zahrnuje také Mikeovy potápěčské kamery.

Mike's Dive Store

Mikeovo poselství zákazníkům o Sea-Changers je „ponořit se, podpořit projekt nebo jednoduše šířit slovo – každá sebemenší akce pomáhá chránit oceány, kterých si všichni ceníme“.

Informace o posledním kole projektů financovaných Sea-Changers lze nalézt na charitativní stránce webových stránkách . Přímé dary Sea-Changers lze vyrobit zde.

