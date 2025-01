Premier Dive Resort na Fidži zahajuje rok 2025 stylově

at

at 5: 37 am

Premiérový potápěčský resort na Fidži zahajuje rok 2025 stylově: Závazek k dokonalosti v námořní bezpečnosti a výcviku



S úsvitem roku 2025 zahajuje hlavní potápěčská destinace na Fidži, Volivoli Beach Resort, rok s třeskem. Ve vzrušujícím a smysluplném projevu oddanosti jak rozvoji personálu, tak námořní bezpečnosti, dvacet čtyři (24) členů posádky a stážistů resortu, včetně členů bezpečnostních a mechanických týmů, úspěšně dokončilo prestižní úřad pro námořní bezpečnost na Fidži (MSAF). ) Kurz kapitána lodivoda a hlavního inženýra třídy 6 (RME6). Tento přísný, praktický školicí program znamenal zásadní milník na jejich profesionální cestě a zdůrazňuje odhodlání Volivoli Beach Resort k neustálému vzdělávání a excelenci v odvětví potápění a vodních sportů.

Fiji's Premier Dive Resort zahajuje rok 2025 ve stylu 6





Hloubkový a praktický zážitek



Školení, které bylo kombinací teorie ve třídě a praktických workshopů, zajistilo, že účastníci byli neustále zapojováni a vyzývali na každém kroku. Témata probíraná během kurzu byla obsáhlá a klíčová pro každého námořního profesionála. Ty zahrnovaly klíčové oblasti, jako je povinnost velitele, použití bezpečnostního vybavení, plánování plavby, předpověď počasí a nouzové postupy. Studenti se také naučili praktické dovednosti při manipulaci s lodí – kotvení, vyvazování, kotvení a mnoho dalšího.



Snad jedním z nejcennějších aspektů kurzu byla praktická zkušenost poskytnutá prostřednictvím několika praktických zkoušek, které byly prováděny na souši i na moři. To zajistilo, že každý účastník mohl uplatnit teoretické znalosti v reálných podmínkách, což dále posílilo význam bezpečnosti, profesionality a týmové práce v mořském prostředí.

Fiji's Premier Dive Resort zahajuje rok 2025 ve stylu 7





Hrdý úspěch



Obchodní a marketingový manažer Volivoli Beach Resort, Simon Doughty, s hrdostí hovořil o neustálém úsilí resortu investovat do svých lidí a místní komunity. „V souladu s étosem neustálého zlepšování, neustálého vzdělávání a investic do místní komunity jsme hrdí na to, že jsme byli uznáváni nejen jako nejkvalifikovanější a nejzkušenější provozovatel potápění a vodních sportů na Fidži, ale také jako jeden z předních světových potápěčských provozů,“ Simon sdílené.



Školicí iniciativa je příkladem odhodlání resortu k profesionální dokonalosti. Volivoli Beach Resort tím, že dává svému týmu dovednosti a certifikace potřebné k bezpečnému a efektivnímu provozu, zajišťuje, že každý host bude mít prvotřídní zážitek ve zdravých živých vodách obklopujících Fidži.

Fiji's Premier Dive Resort zahajuje rok 2025 ve stylu 8





Přehlídka místní podpory



Ukončení kurzu bylo ve znamení oficiální promoce a prezentace, kde byli přítomní poctěni svou přítomností Tu Ko Navitilevu Ratu Emori Bolobolo. Jeho účast podtrhla důležitost investic do místních komunit a významný dopad, který takové iniciativy mají jak na letovisko, tak na národ Fidži jako celek.



„Vinaka vakalevu“ (srdečné poděkování) bylo poskytnuto Úřadu pro námořní bezpečnost na Fidži za jejich vedení a odborné znalosti v průběhu kurzu. Tato spolupráce nejen zlepšila znalosti účastníků, ale také podpořila hlubší vztah mezi letoviskem a úřady pro námořní bezpečnost na Fidži.



Jako jeden z předních potápěčských středisek na Fidži, Volivoli Beach Resort i nadále nastavuje laťku vysoko, pokud jde o bezpečnost, služby a rozvoj komunity. Dokončení kurzu MSAF Boat Master a RME6 je jen jedním z mnoha kroků, které Volivoli Beach Resort podnikl, aby zajistil, že jeho tým zůstane v popředí odvětví potápění a vodních sportů a poskytne hostům zážitek, který je bezpečný a nezapomenutelný.



V odvětví, kde je prvořadá odbornost, Volivoli Beach Resort znovu a znovu dokazuje, že nejde jen o nabízení prvotřídních potápěčských zážitků – jde o neustálé investice do lidí, školení a bezpečnosti, aby bylo zajištěno, že vody zůstanou stejně čisté a bezpečné jako jsou krásné.

Fiji's Premier Dive Resort zahajuje rok 2025 ve stylu 9





Pohled do budoucna



Vzhledem k tomu, že resort hledí do budoucnosti, je i nadále odhodlán udržovat svou pověst jedné z nejkvalifikovanějších potápěčských operací na světě. Se silným zaměřením na místní rozvoj, ochranu moří a špičkové standardy je rok 2025 připraven být dalším rokem úspěchu, růstu a pozoruhodných úspěchů pro Volivoli Beach Resort a jeho neuvěřitelný tým.



Pro ty, kteří se chtějí ponořit do nezapomenutelného dobrodružství a zároveň vědí, že bezpečnost, profesionalita a péče o životní prostředí jsou nejvyššími prioritami, Volivoli Beach Resort slibuje zážitek jako žádný jiný – ten, který je založen na dovednostech, vzdělání a duchu komunity.

Fiji's Premier Dive Resort zahajuje rok 2025 ve stylu 10





O Volivoli Beach Resort:



Volivoli Beach Resort je Fidži Premier Dive Resort, který se nachází v úžasné oblasti Suncoast přímo u Bligh Water, potápěčské oblasti č. 1 na Fidži. Volivoli Beach Resort, známý svými odbornými potápěčskými průvodci, úchvatnou podmořskou krajinou a závazkem k udržitelnosti, nabízí začínajícím i zkušeným potápěčům bezkonkurenční přístup k některým z nejživějších mořských ekosystémů na světě.



Vypusťte jejich tým o linii kdykoli na res@volivoli.com – nebo se na ně podívejte na www.volivoli.com – může to být vaše nejlepší rozhodnutí v roce 2025