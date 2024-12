Tření korálů na Velkém bariérovém útesu

Korálové tření: Všechny ruce na palubě pro babyboom Velkého bariérového útesu

Turističtí operátoři a místní průmysl Reef pracovali celou noc během nejpozoruhodnější události tření na planetě a učili se nejmodernější techniky obnovy korálů, aby pomohly zvýšit počet zdravých korálů.

Každoroční tření korálů, vyvolané listopadovým úplňkem, je svědkem toho, jak nádherné korály Velkého bariérového útesu probouzejí život v podvodní „sněhové bouři“ uvolněním bilionů vajíček a spermií do vody v masovém chovu, který popisuje Sir David Attenborough. jako „jednu z největších ze všech přírodních podívaných“.

Tato událost je také nejdůležitějším dnem v roce pro vědce zabývající se korály, protože zkoumají inovativní metody, jak rozšířit obnovu útesů, aby chránili tuto přírodní ikonu před rostoucími dopady změny klimatu.

Aby se zvýšil počet korálových mláďat pocházejících z letošního tření, tým z Australského institutu mořské vědy (AIMS) poprvé školí námořní průmysl v Cairns a Port Douglas – včetně cestovního ruchu – o tom, jak používat inovativní výsev larev korálů. technika známá jako Coral IVF. Tato noční mise k zachycení milionů korálových vajíček a spermií ve speciálně navržených plovoucích larválních bazénech zřízených na dvou různých místech v regionu má za cíl podpořit přirozený proces regenerace útesu.

Křehká třešňová uzlíky zůstanou v bazénech školky až týden, protože se z nich vyvinou korálová mláďata. Jakmile budou připraveny, budou umístěny na útesy, které zahrnují místa, která byla zasažena nedávnými událostmi bělení, kde z nich mohou vyrůst zdravé mladé korály a pomoci přivést nový život na Velký bariérový útes.

Vědci odhadují, že Coral IVF zvyšuje úspěšnou míru oplodnění korálů 100krát – díky této inovativní technice zvyšuje šance z jedné z milionu v přirozeném prostředí na jednu z 10,000 XNUMX.

Generální ředitelka nadace Great Barrier Reef Foundation Anna Marsden řekla: „Loni v létě zažil náš Velký bariérový útes další zničující bělení, což znovu zdůraznilo, že korálové útesy jsou v první linii změny klimatu. Je zásadní vyvinout sadu nástrojů řešení, která nám pomohou obnovit to, co bylo ztraceno, a ochránit to, co zůstalo, před dopady změny klimatu.

Tření korálů na Velkém bariérovém útesu 8

„Tato spolupráce mezi vědci a provozovateli cestovního ruchu, známá jako Boats4Corals, byla úspěšně otestována během Whitsundays prostřednictvím naší iniciativy Reef Islands Initiative a prolomila jednu z největších překážek při obnově útesů – rozsah. Na základě tohoto úspěchu, s podporou společnosti Qantas, zaujímáme stejný přístup k dalším oblastem útesu. Doufáme, že tím, že umožníme horlivým turistickým operátorům a místním obyvatelům přidat tuto techniku ​​do jejich současné sady nástrojů pro ochranu, rozšíříme místní hnutí za obnovu útesů, které je založeno na vědě a je škálovatelné.

„Kombinací vedoucího postavení cestovního ruchu a námořního průmyslu, plavidel, místních odborných znalostí a síly lidí se snažíme dosáhnout obnovy útesů v mnohem větším měřítku, než by dokázali sami výzkumníci. Je to skutečně silné partnerství."

Nová data z tohoto týdne z průzkumů Velkého bariérového útesu AIMS na severu ukazují, že hromadné bělení korálů v roce 2024 způsobilo jediný největší roční pokles tvrdého korálového pokryvu v oblasti Lizard Island od zahájení průzkumů před 39 lety. První výsledky monitorování z průzkumů ve vodě mezi Lizard Island a Cairns ukazují, že více než třetina tvrdých korálů byla ztracena bělením. Vědci pokračují v průzkumu oblastí napříč Velkým bariérovým útesem a úplné hodnocení bude zveřejněno v roce 2025.

Tření korálů na Velkém bariérovém útesu 9

Hlavní systémový inženýr a ředitel programu AIMS Dr. Mark Gibbs řekl: „Je skvělé mít včera večer školení s novými místními průmyslovými odvětvími na vodě a sdílet informace o útesech v oblasti Cairns a Port Douglas.

"Měli jsme velmi úspěšné tření a tůně jsou nyní plné vyvíjejících se larev korálů." Navzdory ztrátám, které útesy v této oblasti utrpěly od léta, jsme potěšeni úrovní tření, kterou jsme v této oblasti viděli.

„Přístupy, které používáme, byly vyvinuty prostřednictvím společného programu obnovy a adaptace útesů. Zatímco se neustále zdokonalují, náš tým využívá sílu místních lidí, plavidel a dovedností a zkouší je, aby je bylo možné převést z výzkumu do reality.

„V posledních týdnech jsme pracovali s těmito místními týmy a každé z různých odvětví přináší své vlastní jedinečné silné stránky a schopnosti, které společně využíváme.

„Zatímco sběr potěrů může být u konce, pokračujeme ve školení místních operátorů, aby sledovali vyvíjející se korály a distribuovali je na místní útesy, až budou připraveni. V nadcházejících týdnech nás tedy čeká spousta školení a spolupráce.“

Tření korálů na Velkém bariérovém útesu 10

Velký bariérový útes je největší a nejcennější přírodní ikona Austrálie Průzkum společnosti Deloitteukazující, že Velký bariérový útes přispívá do australské ekonomiky 6.4 miliardami dolarů a udržuje více než 64,000 XNUMX pracovních míst, přičemž většina z nich pochází z turistických aktivit.

Phil Coulthard, manažer pro životní prostředí a dodržování předpisů společnosti Quicksilver Group, řekl: „Programy správy lokality, které se starají o naše místní útesové lokality, byly historicky hlavním zaměřením skupiny Quicksilver Group, ale aby se zvýšila odolnost vůči budoucím environmentálním stresům, musí být v rámci odvětví námořní turistiky a prostřednictvím partnerství s jinými průmyslovými odvětvími, vládou, tradičními vlastníky a samozřejmě naší vědeckou komunitou.

„Projekty jako tento jsou dokonalým příkladem. Posledních několik týdnů bylo pro náš tým neuvěřitelnou příležitostí pracovat společně s dalšími průmyslovými operátory a Australským institutem mořské vědy, abychom se dozvěděli více o technikách zásahů do korálů, které, jak doufáme, budou přínosem nejen pro místní útesy, ale také se stanou platformou pro expanzní projekty. jak zde na GBR, tak pro útesy po celém světě.“

„Ale vrcholem samozřejmě byla šance znovu se stát svědkem největší synchronizované události na světě na Agincourt Reef u Port Douglas. Samotný rozsah této akce vzbuzoval úctu a je důkazem odolnosti a krásy našeho Velkého bariérového útesu. Být svědkem miliard jednotlivých živočichů, kteří současně uvolňují páchnoucí vajíčka a spermie, není jen zázrakem přírody, ale také posiluje křehkou rovnováhu našich mořských ekosystémů a jejich závislost na předvídatelnosti životního prostředí.“

Tření korálů na Velkém bariérovém útesu 11

Manažer biologie GBR Dr. Eric Fisher řekl: „Vytváření partnerství mezi soukromým průmyslem, výzkumníky a tradičními vlastníky je zásadní pro podporu přirozené odolnosti korálových útesů a budoucí odolnost Velkého bariérového útesu. GBR Biology se zavázala podporovat program Coral IVF. Bezproblémově se hodí k našim stávajícím programům obnovy útesů za pomoci lokality, jako je kontrola korálových predátorů, míchání vody a stabilizace korálové suti.

Tato zkouška je financována australskou vládou Reef Trust a Australian Institute of Marine Science s podporou společnosti Qantas prostřednictvím jejího desetiletého partnerství s nadací Great Barrier Reef Foundation v hodnotě 10 milionů dolarů.

Fiona Messent, úřadující ředitelka pro udržitelnost společnosti Qantas, řekla: „Propojování zákazníků z blízkého i vzdáleného okolí s naší neuvěřitelnou přírodní krajinou je jádrem toho, co děláme. Jsme hrdí na to, že podporujeme rozšíření spolupráce Boats4Coral prostřednictvím našeho partnerství s nadací Great Barrier Reef Foundation, aby mohli provozovatelé cestovního ruchu a vědci spolupracovat s cílem rozšířit obnovu útesů a pomoci chránit australskou přírodní ikonu.“

Projekt využívá inovace vyvinuté v rámci programu Reef Restoration and Adaptation Program, který je financován z partnerství mezi australskou vládou Reef Trust a Great Barrier Reef Foundation a je také podporován společností Qantas.

Tření korálů na Velkém bariérovém útesu 12

Výkonný ředitel Programu obnovy a adaptace útesů Dr. Cedric Robillot řekl: „Rychlost, s jakou se dopady změny klimatu rozvíjejí na korálové útesy po celém světě, je alarmující. Toto sdílení znalostí a spolupráce v regionu Cairns a Port Douglas představuje zásadní krok k převedení vědeckých inovací propagovaných programem Reef Restoration and Adaptation Program do sady nástrojů pro pozemní řešení.

„Toho bude dosaženo prostřednictvím víceletého a rozsáhlejšího pilotního nasazení s cílem vytvořit budoucí odvětví obnovy a adaptace útesů, které by mohlo vidět útesové komunity, průmyslová odvětví, tradiční vlastníci a manažeři nasazovat na útes miliony korálů s vyšší tepelnou tolerancí. rok."

Proč záleží na tření korálů?

Nikdo to nevysvětlí lépe než Sir David Attenborough:

Žádný z obyvatel Reefu by tu nebyl bez jedné skutečně mimořádné události. Vyskytuje se jen jednou ročně a je jednou z největších přírodních podívaných. Až v 1980. letech minulého století to vědci objevili zde na Great Barrier Reef. Během několika nocí v roce, kdy jsou podmínky tak akorát, po celé délce útesu náhle vybuchnou korály mnoha různých druhů. Je to velká událost tření a je to jeden z divů přírodního světa. Je to jediný čas v roce, kdy samotné korály nerostou pouze větvením, ale rozmnožují se pohlavně a je životně důležitý pro přežití útesu.

Co je tření korálů?

Tření korálů je okamžikem, kdy na útesu začíná nový život. Vyskytuje se jednou ročně v fascinujícím přírodním jevu, který byl popsán jako podvodní sněhová bouře. Na konci jara korály na Velkém bariérovém útesu uvolňují vajíčka a spermie, které vycházejí jako malé kuličky, které se zpomaleně vznášejí na hladinu oceánu. K tření dochází pouze v noci, když útesové ryby živící se planktonem spí, což snižuje riziko pozření jiker.

Na povrchu vytvoří růžovohnědou skvrnu, kde se potěr setká s kompatibilním vajíčkem a vytvoří larvy, kterým trvá asi deset dní, než plně dospějí v korálový polyp. Mnohé z těchto malých svazků se stanou mladými korály, které poskytují naději pro budoucnost našeho Velkého bariérového útesu.

Výtěr korálů byl objeven až v roce 1982 na Magnetickém ostrově. Pobřežní útesy se obvykle třou měsíc před vnějším útesem, kde je tření mnohem velkolepější. Obvykle se vyskytuje na vnějších útesech u Cairns a Port Douglas dvě až šest nocí po listopadovém úplňku, kdy jsou teploty vody 27-28 °C.

Fotografický kredit: Nadace Velkého bariérového útesu