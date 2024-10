Co jsme dělali v Raja Ampat na týden AWARE

Během týdne AWARE 2024 se tým Meridian Adventure Dive Resort aktivně zapojil do různých snah o ochranu mořského prostředí v Raja Ampat. V pondělí 16. září začal týden akcí Dive Against Debris v adoptované potápěčské lokalitě Saonek Monde. Potápěči a zaměstnanci letoviska se shromáždili, aby z vod odstranili mořské úlomky. Shromážděná data byla pečlivě zaznamenána v aplikaci Dive Against Debris, která poskytuje cenné poznatky o dopadu znečištění pod povrchem.

Co jsme dělali v Raja Ampat pro AWARE týden 3

Následující den, 17. září, se tým zaměřil na odstraňování hvězdic Crown of Thorns z korálových útesů. Populace trnové koruny, známá svou ničivou potravou na korálových polypech, se stávala hrozbou pro křehké útesové ekosystémy. Tým, vybavený specializovanými nástroji, usilovně pracoval na extrakci těchto dravých hvězdic z útesů, aby se korálům dařilo bez dalšího poškození. Více viz zde – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/videos/1460269657991130

18. září se zaměstnanci resortu a jejich rodiny sešli na úklidu mangrovů. Skupina pochopila zásadní roli, kterou hrají mangrovy při udržování pobřežních ekosystémů, a hodinu pracovala na odstranění trosek z oblasti. Byl zdůrazněn význam mangrovů jako „stromů života“, přičemž Indonésie hostí významnou část světových mangrovových lesů, což činí toto úsilí zásadním pro zdraví místního prostředí. Více viz zde – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid025xKhZTbtw9HYMPXFqXM5DfLvc4QjjPXtRr7GHDczGo8e7qfC7fSPv1RojvJeE5Rwl

Co jsme dělali v Raja Ampat pro AWARE týden 4

Čtvrtek 19. září byl svědkem úklidu pláže, kterého se účastnili zaměstnanci resortu a hosté. Skupina se vydala na pláže, aby sbírala odpadky a trosky unášené proudy Dampierského průlivu. Tato činnost podtrhla důležitost zachování nedotčeného pobřeží Raja Ampat vzhledem k jeho jedinečné poloze jako centra mořské biodiverzity. Více viz zde – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid02Q6TRYcCMipnjJAm9ksCYwHJE7uiwDKbyiV9adacqxuu7adgLnZzbL3Xt8mFXMGSwl

Týden AWARE byl zakončen prezentací v sobotu 21. září, kterou vedli instruktoři Cullen a Kayra. Vzdělávali účastníky o důležitosti boje proti znečišťování moří a nabídli praktická řešení a povzbudili všechny, aby se zapojili do místního úklidového úsilí a omezili své osobní používání plastů. Prezentace umožnila účastníkům učinit hmatatelný rozdíl v zachování krásy a biologické rozmanitosti Raja Ampat pro budoucí generace.

