Wakatobiho Flash Mob

Přicházely zprávy o tom, že potápěči ve Wakatobi dostávají záblesky – tedy pyskouni.

Prohledejte okraje útesu na Wakatobi a můžete narazit na harém pyskounů. Říkáme harém, protože skupinu budou tvořit zralé ženy a jediný mužský patriarcha. Po celý den se tyto barevné rybičky klidně věnují okusování malých kousků řas. Chcete-li vidět, proč se jim říká „flashers“, budete se chtít vrátit těsně před západem slunce. Tehdy se samec stane romantickým.

Samec pyskouna žlutoploutvého (Paracheilinus flavianalis) vytahoval své věci pro dámy. Fotografie od Wayna Osborna

Aby dal najevo svou milostnou pozornost, rozdmýchá se ploutve a přeměňuje své již tak jasné zbarvení do elektricky jasných odstínů, když začne námluvný tanec, aby upoutal pozornost partnera. Fotografové, kteří mají to štěstí zachytit tento displej na film, mohou přidat ceněný snímek do svého portfolia.

„Naše kamery pracují ve Wakatobi přesčas a mnoho různorodých útesů na útesech Wakatobi nikdy nezklame,“ říká host Wayne Osborn. Potěšilo nás, že jsme na dvou z našich oblíbených lokalit, Dunia Baru a Teluk Maya, našli pyskoun blýskavého.“

Dunia Baru je jednou z mnoha potápěčských lokalit ve Wakatobi, která zde byla také uvedena ScubaDiverMag.com

V současnosti existuje 20 uznaných druhů pyskounů rodu Parachellinus pocházejících z Indo-Pacifiku. Menší počet, když vezmete v úvahu tuto skupinu tropických mořských ryb, patří do čeledi Labridae, která má více než 600 druhů, které lze rozdělit na přibližně 81 rodů.

Kaleidios Flasher pyskoun (Pseudojuloides kaleidios) dosahují maximální velikosti 10 cm / 4 palce.

Vráskavci jako skupina jsou stejně rozmanití jako velcí.

Zatímco většina z nich je tato čeleď typicky malá (většina z nich má méně než 20 cm / 7.9 na délku) a pestře zbarvená, několik z nich dorůstá do docela velkých rozměrů jako pyskoun, největší ze skupiny, která byla zdokumentována až do 2.5 m / 8.2 stop na délku. Jsou to výkonní masožravci, živí se širokou škálou malých bezobratlých.

