Potápění ve Wakatobi

Nováček, nadšenec nebo fanatik? Vůdce, následovník nebo sólista? Ať už je váš styl potápění jakýkoli, ve Wakatobi Dive Resort se můžete potápět.

Potápěč, který si užívá krásu jedné z mnoha potápěčských lokalit ve Wakatobi, Treasure Chest.

Thanks to the combination of a diverse underwater landscape and an expert and accommodating dive team, guests are never subjected to a one-size-fits-all diving experience and can create underwater experiences tailored to their personal interests. This could mean a relaxing snorkel tour off the beach, an extended stake out of a favorite photo subject, a drift across a coral ridge, or a nighttime foray onto a landscape that takes on a new personality under cover of darkness.

Zde jsou jen některé ze způsobů, jak mohou hosté Wakatobi uspokojit svou touhu ponořit se.

K vašim službám

Průvodce potápěním Wakatobi pracuje s hosty na jejich podvodním fotografování.

Potápěčský tým Wakatobi je velmi hrdý na poskytování potápění na úrovni concierge tím, že každému potápěči poskytuje odpovídající úroveň osobních služeb. Zaměstnanci rádi vyřídí všechny detaily nastavení zařízení, přenosu a skladování. Ale pokud byste se raději starali o vlastní vybavení, žádný problém.

Průvodci poskytují důkladné instruktáže před ponorem a jsou ve vodě během každého ponoru, aby vedli cestu, upozorňovali na jedinečné nálezy, dávali pozor a v případě potřeby poskytovali pomoc. Začátečníci s potápěním oceňují další pomoc a osobní pozornost, kterou jim naši průvodci poskytují. U zkušenějších potápěčů se důvěřuje, že se postarají o své vlastní profily. To znamená, že mnozí se rozhodli zůstat blízko průvodců, aby využili své místní znalosti místa a jejich téměř záhadnou schopnost zaznamenat nepolapitelný mořský život.

Udělejte to víceúrovňové

Potápěči ve Wakatobi jsou schopni plně využít profily útesů a stěn, které mají k dispozici, a získat z každého ponoru maximum.

Dive computers make it possible to enjoy significantly longer bottom times at sites where one can start deeper and then ascend slowly towards the surface through the course of the dive. Few places in the world are as well-suited for multi-level profiles as Wakatobi. The walls and steep slopes found at many sites rise to within a few feet of the surface and plunge beyond the range of recreational diving. On these sites, computer-equipped divers can create profiles that stretch well beyond the hour mark and end with an extended tour of the reef crest.

Jít s proudem

Potápěči křižující podél strmého srázu.

Wakatobi udržuje kotevní bóje, aby se zabránilo poškození kotvy, ale řada oblíbených profilů ponoru nezačíná a nekončí ve stejném bodě a místo toho se provádí jako ponory s driftem. Jak ví každý, kdo provedl správně provedený driftový ponor, může to být velmi obohacující zážitek. Není třeba navigovat zpět do výchozího bodu, počítat zásoby vzduchu nebo plavat proti proudu; jednoduše překročíte palubu a budete pokračovat podél útesu.

Prozkoumejte z pobřeží

Naskočte na jednu z prostorných potápěčských lodí Wakatobi nebo si stoupněte z konce mola v resortu a potápějte se na útesu House Reef, volba je na vás.

Díky ranním, dopoledním a odpoledním odjezdům lodí nemusí potápěči ve Wakatobi nikdy dlouho čekat na další výlet. Ale nemusíte chytat loď, abyste si užili výjimečný ponor.

House Reef v resortu je známý jako jeden z nejlepších světových potápěčských ponorů a tento legendární pás podmořských nemovitostí můžete objevit jednoduchým broděním z pláže nebo vstupem na konci přístavního mola. Některé z nejvzácnějších nálezů divoké zvěře v regionu byly nalezeny hned v okolí mola, včetně strašidelných a ozdobených ghost pipefish, listových štírů a mladých sépií.

Dva potápěči míří po stěně, aby prozkoumali Wakatobi's House Reef.

Wakatobi's House Reef potěší široké spektrum potápěčů. Milovníci rozšířeného dosahu mohou sledovat stěny a svahy a objevovat černé korály v hlubinách; fotografové mohou zaplnit paměťové karty makroportréty nebo využít okolního světla k vytvoření úžasných širokoúhlých panoramat. Začátečníci a příležitostní potápěči mohou zůstat v blízkosti hřebene útesu, kde jsou barvy na vrcholu, a pozorování, jako jsou sasanky a čistící stanice, jsou běžné.

Pro zážitek na půli cesty mezi břehem a ponorem na člunu mohou hosté využít také služeb taxi lodí Wakatobi, které vás dopraví do vzdálenějších oblastí útesu House Reef na malebný drift podél stěny zpět k molu.

Vypusťte tanky

Ráno, odpoledne a dokonce i večer může šnorchlování u mělkých útesů ve Wakatobi poskytnout téměř nekonečnou příležitost vidět různé druhy mořského života, aniž byste museli nasávat další dusík.

S četnými útesy, které se tyčí do metru nebo dvou od povrchu, je Wakatobi hlavní destinací pro šnorchlování. Většina míst navštěvovaných potápěčskými čluny resortu je stejně vhodná pro šnorchlaře, kteří jsou na palubě vždy vítáni a mají průvodce po šnorchlování, který před vstupem poskytne komplexní instruktáž. Toto je obzvláště atraktivní možnost pro páry, které zahrnují jednoho potápěče a jeden šnorchlovač, protože mohou sdílet mnoho stejných zážitků ve vodě. Pro potápěče, kteří prostě nemají dostatek času ve vodě, může odpolední šnorchl poskytnout další příležitost, jak udržet hlavu pod vodou, aniž by nasávali další dusík.

Night Moves

Po setmění se útesy Wakatobi stávají ještě aktivnějšími, když se zvířata, která ležela spící nebo skrytá během denního světla, vynořují, aby se nakrmila nebo lovila. Chobotnice, chobotnice a úhoři opouštějí skryté štěrbiny, štíři se stávají aktivnějšími a ploštěnci vylézají ze skrytých výpůjček.

Ti, kdo jsou v nočním potápění noví, mohou začít s večerním ponořením hned po západu slunce a ve známých oblastech House Reef. To vám umožní zvyknout si na ubývající okolní světlo a dostat se do pohody s okolím, než nastane úplná tma. Vždy jsou k dispozici průvodci, kteří vám pomohou osvětlit cestu, ale potápěči jsou také vítáni, aby prozkoumali House Reef sami.

Podivné tváře ve tmě mohou mít mnoho podob, jak můžeme vidět zde u tohoto hejna pruhovaných sumců.

Několikrát týdně resort také nabízí noční ponory lodí na některá z nejoblíbenějších míst v této oblasti. Pro ještě více odhalující pohled na to, co se skrývá níže, se hosté mohou přihlásit k potápění s Fluo. To zahrnuje použití speciálních UV potápěčských světel, které odhalují určité korály a zvířata v zářivých fluorescenčních tónech, které jsou podvodním ekvivalentem černého plakátu.

To nemůže říct mnoho potápěčských středisek, ale Wakatobi je plně funkční potápěčské středisko přátelské k rebreatheru, kompletní s kyslíkem, sorbem, tlakovými láhvemi na O2, Dil a záchrannou službou, stejně jako heliem na vyžádání.

Ať už se rozhodnete prozkoumávat útesy Wakatobi – mělké nebo hluboké, ve dne nebo v noci, zůstat na místě nebo se nechat unášet podél stěny – jedna věc je jistá, že vám nedojdou věci, které byste mohli vidět nebo dělat. A možná je to jeden z mnoha důvodů, proč se tolik hostů vrací pro další.

