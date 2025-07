Vegetariáni z Wakatobi

Seznamte se s některými vegetariány z útesů Wakatobi, kteří se rozhodli pro rostlinnou stravu.

Podmořská krajina Wakatobi se může zdát jako klidné prostředí, ale ve skutečnosti je to svět ryb, kde je většina všeho, co plave, lovec i lovec. Se všemi těmito nelítostnými masožravci a všežravci se mísí menší počet tvorů, kteří neloví své sousedy a místo toho uspokojují své choutky vodní zelení toho či onoho typu. Tito mořští vegetariáni zaplňují relativně malý, ale životně důležitý výklenek v mořském prostředí, protože jejich zvyky při pastvě brání řasám v zarůstání útesů a pomáhají udržovat podloží mořské trávy čisté a živé. Tito jedlíci rostlin jsou přítomni na každé potápěčské lokalitě v okolí Wakatobi Resort, takže se pojďme seznámit s některými ze zajímavějších podmořských vegetariánů v regionu.

Vypadni z mého trávníku

Damselfish

Někteří členové damselfish rodiny útesy Wakatobi nejen spásají, ale také na nich hospodaří. Tito vodní agrárníci vytyčí kus korálů a pustí se do vytváření osobního záplatu řas. Dělají to opakovaným kousáním živé korálové tkáně za účelem vytvoření kosterních lézí, které jsou pak kolonizovány vláknitými řasami. Podobně jako obyvatel předměstí bránící svůj drahocenný kousek trávníku je damselfish vysoce teritoriální a může být docela agresivní, když se do oblasti s řasami zatoulá vetřelec. Jakmile si damselfish založí zahradu, žije osamělým životem blízko domova a většinu dní tráví na území o rozloze půl metru čtverečního nebo méně. Příležitostně damselfish podnikne výpady do širého světa. Rychlé výlety do několika metrů od domova se obvykle dělají za účelem rychlého jídla mimo zahradu, zatímco delší nepřítomnost nastává pouze tehdy, když je čas se pářit nebo najít slibnější místo pro pěstování. Návyky damselfish štípání polypů skutečně způsobují korálům nějaké škody. Ale když je ekosystém v rovnováze, existuje spousta predátorů, jako jsou ještěrky, malí jackové, lipnice a žabince, kteří se živí jesenicemi a udržují populace pod kontrolou. Jen o další důvod, proč je důležité chránit útesy a udržovat mořské zákazové zóny, které zajišťují přirozený řád.

Pozor na tohoto Zajíce

Králičí ryba

Není těžké vidět, jak králičí rybky dostaly své jméno. Kombinace protáhlého čenichu, velkých očí a malých úst plných krásných zoubků evokuje určitou podobnost s dlouhouchými polními a lesními savci. Stejně jako jejich suchozemský jmenovec se králičí ryby vynořují z úkrytů, když vychází slunce, a tráví dny poklidným pasením se na nejrůznějších řasách, kterým se daří v mělkých zátokách a na korálových útvarech. Ve vodách kolem Wakatobi se vyskytuje 29 známých druhů králičích ryb a některé mohou dorůst až do délky půl metru. Většina preferuje olivové nebo hnědé zbarvení se žlutými, černými a bílými znaky na těle a ocase. Některé druhy mají černé pruhy, které se táhnou diagonálně od úst k temeni hlavy a zakrývají oči. Tito jsou známí jako králičí ryby liščí. Mláďata se často poflakují ve školách, ale jak dospívají, králičí ryby se spárují a má se za to, že se páří na celý život. Ačkoli jsou králičí ryby zdánlivě zranitelné vůči predátorům, když se pasou, mají určité triky na přežití. První obrannou linií je schopnost rychle měnit barvu a přeměňovat jejich jasné znaky a pruhy na matný, skvrnitý vzor, ​​který připomíná vojenskou kamufláž. Králičí ryby přebírají tento vzor, ​​aby splyly se svým okolím, když jsou ohroženy, nebo když v noci spí. Pokud skrývání nefunguje, skutečným odstrašujícím prostředkem je řada jedovatých, páteřových ploutve které lze zvýšit, aby odrazovaly od útoků. Králičí ryby nejsou od přírody agresivní, ale v případě potřeby dají útočníkovi jedovaté šťouchnutí.

Pozorování celebrit

Palette Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Jednoho poznáte, až ho uvidíte. Žlutý ocas a žlutě zakončený prsní sval ploutve; malá, našpulená ústa; dvoubarevné modré a indigové tělo. Našel jsi Dory. Paracanthurus hepatus, abych byl přesnější, ačkoli tento člen rodiny surgeonfish má dost běžných jmen, aby komukoliv způsobil ztrátu paměti. Držte se královské modré, abyste se vyhnuli záměně s úplně modrým karibským bratrancem, který postrádá extra zbarvení potřebné k získání královského odkazu. Tyto ryby jsou sociální a lze je často nalézt v párech nebo skupinách, které mohou zahrnovat jiné druhy chřipců. Mladší ryby se ještě častěji pohybují v hejnech, protože prohledávají vodní sloupec a hledají plankton. Jen nečekejte, že uvidíte mládě Dory, protože mláďata jsou ve skutečnosti jasně žlutá s modrými skvrnami. Jak dospívají a přijímají své charakteristické barevné vzory, královské modré tanga také získávají chuť na řasy a stávají se důležitým členem posádky čištění útesů. Stejně jako ostatní chřipci mají jedovaté a jako břitva ostré trny, které dávají případným predátorům důvod k zastavení. Pokud to nefunguje, král může hrát mrtvého tak, že si lehne na bok a zůstane nehybný, dokud hrozba nepomine. Budete-li mít štěstí, můžete se stát svědky dvojice mužů, kteří se zabývají podvodním mečem a používají své ocasní páteře k urovnání územních sporů.

Sekání trávy

Zelená mořská želva žvýkala nějakou želví trávu na mělčině u Wakatobi.

Zelené mořské želvy jsou známým místem na útesech Wakatobi a na travnatých záhonech blízko pláže často potkáte mláďata. Mláďata tráví první měsíce okusováním houbiček, krabů a červů, ale jak rostou, přecházejí na řasy a mořskou trávu. Vydejte se na louku s mořskou trávou a možná narazíte na zelenou želvu, která se rýpe do vegetace. A to je dobře, protože jejich pastva je pro rostliny spíše přínosem než hrozbou. Želvy si nehrabou jen sousto trávy, ale soustředí se na mladší a výživnější střední části čepelí, zatímco starší a méně výživné horní části jsou okousány a ponechány volně plavat a unášet pryč. Toto úzké oříznutí podporuje nový růst. Studie ukazují, že když se želvy pasou, vytvářejí výrazné zvýšení produktivity a obsahu živin v travnatém lůžku. Bez želv by travnaté záhony trpěly. Rostliny by přerostly a zaplnily mořské dno rozkládajícím se materiálem, který by blokoval živiny v přístupu ke kořenům a podporoval růst slizovitých plísní.

Úspora na slunečný den

Solar Powered Nudibranch, čeleď Aeolidiidae

Název mluví za vše. Mořští slimáci sající mízu pomocí svých specializovaných zubů doslova vysávají šťávu z řas. Většinu času jednoduše stráví buněčný obsah svého krmiva, ale mají také schopnost, která je v živočišné říši jedinečná. Někteří členové čeledi sacoglossa bez lastur mají schopnost přenášet živé chloroplasty řas do svých vlastních těl a udržovat tyto fotosyntetické sloučeniny při životě po dobu týdnů a dokonce měsíců. Tito slimáci mají schopnost aktivovat uložené chloroplasty a doslova se živit slunečním světlem. Druhy, které jsou schopny tohoto výkonu, často mají křídlo-jako přívěsky, které se otevírají, aby shromáždily více slunečního světla, když jsou v režimu solární energie. Vědci si stále lámou hlavu nad tím, jak může tento jednoduše zdánlivě slimák provést složitý genetický přenos známý jako kleptoplastika. Vědí, že slimáci by raději pokračovali v sání řas a k fotosyntéze se vrátí, až když jiné zdroje potravy vyschnou. Jak byste očekávali od zvířete, které si užívá příležitostné slunění, slimáci sající mízu se obvykle nacházejí v relativně mělké vodě.

Rybí postava

Starry Blenny (Salarias ramosus)

Kdyby byl doktor Seuss potápěč, miloval by hvězdnou blenny. Pokud najdete tyto barevné malé postavičky usazené na korálových nebo skalních výběžcích na potápěčské lokalitě Wakatobi, pochopíte proč. Skvrny, stonky podobné anténám, které se tyčí nad čelem, výrazné a vyčnívající oči, to vše jsou rysy, které by kreslíř ocenil. Přidejte k tomu zdánlivě zmatené chování, které vzniká, když tato malá ryba pózuje se širokými ústy dokořán, a máte téma, které stojí za to sledovat. A je pravděpodobné, že hvězdný blenny se bude dívat zpět a jeho oči se budou pohybovat nezávisle, když bude skenovat útes. Tyto ryby někdy zůstanou nehybné po dlouhou dobu a drží se blízko nějakého typu ochranného krytu. Pak najednou mohou začít poletovat jako hyperškolák po předávkování cukrem. Toto chování typu ADD je charakteristické pro řadu blennies, ale hvězdná hvězda je jedna z nejpříjemnějších na sledování, protože může také projít pozoruhodnou řadou změn barev a vzorů. Když je čas na jídlo, hvězdný blenny používá zuby ve tvaru hřebene k seškrabování kousků řas z kamenů a korálů. Tento způsob krmení si vysloužil přezdívku hvězdná sekačka na trávu blenny.

Tito vegetariáni jsou jen některé z jedinečných a fascinujících tvorů, které objevíte na útesech Wakatobi. Čeká nás mnoho dalších fascinujících příběhů a doufáme, že v blízké budoucnosti budete mít možnost poznat některé z našich vegetariánů na vlastní kůži.

