Další generace online deníku ponorů

Zatímco někteří lidé jsou stále spokojeni s tím, že vyřadí staromódní papírový deník a po ponoru si sednou, aby načmárali podrobnosti o svém posledním ponoru, stále více potápěčů se obrací k pokročilejším a interaktivnějším metodám vedení záznamů. jejich ponorů – a nový online záznam ponorů z Divelogs.com se může pochlubit řadou inovativních funkcí.

Verze 3 online deníku ponorů je plně integrována do rozsáhlé databáze světových map potápěčských míst a umožňuje uživateli snadno sledovat své vybavení, ponory a výlety – a díky tomu, že je vše založeno online, můžete přistupovat ke svým datům. odkudkoli na světě pouhým přihlášením.

Jádrem tohoto snadno použitelného produktu – který je navržen pro provoz na chytrých telefonech a velkých stolních počítačích – je pokročilý, plně upravitelný protokol ponorů založený na mřížce, který byl od počátku navržen tak, aby vám ušetřil čas a úsilí a vaše zadávání dat bude efektivnější. Zahrnuje prémiové vlastní filtrování a úpravy kopírováním a vkládáním napříč více ponory současně – stejně jako Excel.

Záznam ponorů je mnohem víc než jen jednoduchý záznam vašich ponorů. Je nabitý inovativními funkcemi, jako je schopnost vyhledávat potápěčskou lokalitu z rozsáhlé knihovny lokalit, získat přístup k prémiové databázi Fish ID DiveLogs nebo spravovat používané vybavení.

Online deník ponorů má schopnost importovat z několika různých formátů souborů a aplikací a všechna svá data můžete exportovat ve standardním formátu souboru UDDF.

Úpravy mřížky, podobně jako Excel

DiveLogs Mike Fenney řekl: „Potápěním trávíme tolik času, peněz a úsilí! Online deník ponorů je skutečnou příležitostí, jak překonat základy toho, kdy, kde a co jsem při svých ponorech dělal. Mělo by to být víc než jen záznam – mělo by nám to pomoci znovu prožít tyto ponory v našich vzpomínkách, vidět velké trendy v tom, jak se můžeme (a dokázali!) zlepšit, a získat představu o tom, kolik z této velké modré planety máme. prozkoumány. A jeho použití by mělo být snadné a rychlé.

„Tohle byl vždycky cíl divelogs.com. Velká modrá planeta, kterou jsme vytvořili před mnoha lety s našimi krásnými dlaždicemi základní mapy (vidět, jak to běží na monitoru v plném měřítku, je zvláštní). Rychlé a snadné použití přišlo ve verzi 3 s prvním online plně upravitelným protokolem ponorů do mřížky na světě, který se chová jako Excel.

„Nyní jsou nejnovější funkce verze 3.1 našeho online deníku ponorů zaměřeny na další dva: vzpomínky (prohlížení fotek a videí vložených do vašich ponorů) a velké trendy s novým analytickým modulem (všech grafů, které jsme vytvořili, když Při testování analytického modulu to byla schopnost vidět vztah mezi mírou SAC a přenášenou hmotností, která ukázala úroveň dostupných informací).

Vaše data jsou bezpečně uložena a zálohována na vlastním dedikovaném serveru DiveLogs v datovém centru ve Spojeném království a toto zařízení je šetrné k životnímu prostředí a využívá 100 procent obnovitelné energie.

Standardní online deník ponorů je bohatý na funkce, bez omezení počtu zapsaných ponorů, ale jsou k dispozici prémiové funkce – jako je přístup k databázi Fish ID (jak je uvedeno výše) a pokročilé nástroje pro úpravu fotografií – za roční předplatné, které stojí 20 GBP (nebo ekvivalentní částka, pokud je k dispozici ve vaší místní měně).

Máte přístup ke všem druhům analytických dat, včetně spotřeby plynu, maximální hloubky, rychlosti SAC a dalších.

Předefinování deníku ponorů

Srdcem verze 3 je samotný online záznam ponorů, který je držen v pokročilé mřížce se spoustou způsobů, jak rychle upravovat a importovat ponory, a obsahuje interaktivní profilové grafy, stejně jako těsnou integraci se seznamem vašeho vybavení a základní mapu, která vám poskytne řadu informací o tom, jakou sadu jste použili a kde jste se potápěli – vše na dosah ruky.

Můžete přidávat, importovat a odstraňovat ponory v online deníku, přidávat profily svého potápěčského počítače, přidávat komentáře, fotografie a videa a zobrazovat výstrahy a přepínání plynu, spravovat své kamarády z deníku ponorů, upravovat potápěčské vybavení, které jste při ponorech používali, a vše propojit s databází potápěčských lokalit.

Své fotografie a videa můžete snadno spravovat v rámci DiveLogs

Poznejte své vybavení

Nepamatujete si, jaké vybavení jste použili při posledním ponoru? Snažíte se vzpomenout si, jaké váhy jste potřebovali? Samostatná mřížka vybavení obsahuje veškeré vaše vlastní potápěčské vybavení a jakékoli položky z pronájmu, což vám umožňuje vytvářet skupiny vybavení, přidávat a upravovat seznamy potápěčského vybavení a prohlížet si historii používání vašeho vybavení.

Můžete vstoupit do databáze Fish ID a zjistit, kde byly konkrétní druhy pozorovány

Prozkoumejte náš vodní svět

Základní funkcí verze 3 online deníku ponorů je krásně navržená a velmi interaktivní databáze map světa. Plně se integruje s deníkem ponorů a přidává zcela nový rozměr, když se vracíte k minulým ponorům. Je to však mnohem víc než jen způsob označení místa, kde jste se potápěli. Je to také velký a rostoucí zdroj, který vám může pomoci při hledání dalšího místa k potápění – a můžete pomoci ostatním uživatelům deníku ponorů tím, že zanecháte recenze, aby se mohli rozhodnout, zda je konkrétní místo pro potápění pro ně.