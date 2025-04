Školka na Mauriciu Seagrass Meadow

Four Seasons Resort Mauritius v Anahita Pioneers Marine Conservation se školkou Seagrass Meadow

Four Seasons Resort Mauritius v Anahitě oznamuje, že bude prvním letoviskem v Indickém oceánu, které vybuduje školku s mořskou trávou ve svém Barachois, metr hlubokém (40 palcích) mořském útvaru poblíž stravovacích zařízení, kde v současnosti žije více než 200 býložravých a všežravých ryb. Tato iniciativa je součástí projektu Blue Carbon Ecosystems Project: Restoration of Blue Carbon Ecosystems, který v současnosti vede Nadace Odysseo, místní trust vyvíjející projekty na ochranu moří na Mauriciu.

Projekt je součástí Fonds Business Biodiversité Océan Indien (FBBOI) pod Program Varuna, kterou provedl Francouzská odbornost a financované francouzskou vládou prostřednictvím l'Agence Française du Développement (AFD), a ve spolupráci s Asociace pour le développement odolná, Nadace postojea Fondation Solidarité Eclosia – organizace, které provozují ochranářské projekty v Indickém oceánu a po celém světě.

Rick-Ernest Bonnier, manažer resortu Ocean Environment, vysvětluje: "Seagrass Nursery je pilotní projekt, jehož cílem je obnovit louky s mořskou trávou v mořské oblasti kolem letoviska. Transplantáty i semena budou sbírány z volné přírody a použity k vytvoření školky s mořskou trávou v letovisku Barachois.

Semena budou klíčit v laboratoři Odysseo a vyvinuté sazenice budou poté až do zralosti přesazeny do resortu Barachois. Doufáme, že se nám podaří produkovat zdravé mořské trávy, které by bylo možné použít k obnově luk s mořskou trávou a vytvořit tak zdravé prostředí pro mořský život, jako jsou ryby, želvy, mořští koníci, rejnoci a další.“

Po rozsáhlých průzkumech kvality vody a sedimentů Barachois ve vlastním resortu data ukázala, že středisko má příznivé prostředí pro některé druhy mořské trávy, jako je Syringodium isoetifolium a Halodule uninervis.

Bernardo Nascimento, manažer Nadace Odysseo, kurátor a vedoucí vzdělávání, zmiňuje: "Je velkým potěšením mít Four Seasons jako našeho partnera v tomto projektu, zejména pro iniciativu pěstitelů mořských trav. Pokud víme, bude to poprvé, kdy bude v Indickém oceánu vytvořena školka s mořskou trávou, což znamená významný krok vpřed v obnově mořských trav.

Tyto ekosystémy poskytují lidstvu základní služby, protože jsou vysoce účinnými zásobníky uhlíku, které jsou klíčové v boji proti globálnímu oteplování; slouží jako důležité rybí školky, jejichž ztráta by ohrozila mnoho druhů, které jsou životně důležitými zdroji potravy pro mořský život a ostrovní národy, jako je Mauricius.

V případě školky vytvořené ve Four Seasons bude tým výzkumníků a mořských biologů sbírat semena z volné přírody do laboratoře Odysseo. Semena pak získají optimální fyzikální parametry, jako je světlo, slanost, sediment a teplota ke klíčení. Jakmile budou rostliny mořské trávy dostatečně silné, budou přemístěny a vysazeny v letovisku Barachois.

„Ekosystém modrého uhlíku, který zahrnuje pobřežní biotopy, jako jsou mangrovy a mořská tráva, hraje zásadní roli při zmírňování změny klimatu,“ říká Shane Sunassee, projektový manažer. "Mořská tráva dokáže nejen zachycovat a ukládat uhlík, ale také poskytuje základní služby, jako je ochrana pobřeží, zlepšování kvality vody, podpora biologické rozmanitosti a udržování místních ekonomik. K ochraně těchto neocenitelných ekosystémů je nezbytné zaměřit se na úsilí o ochranu, udržitelné postupy řízení a obnovu degradovaných stanovišť, zajistit tyto přírodní zdroje a nadále zmírňovat celou řadu ekologických změn."

Martinem Dellem, generální ředitel, říká: "Jsme nesmírně hrdí na to, že se můžeme nejen zúčastnit projektu, jako je tento, ale také být průkopníky v oblasti ochrany moří na Mauriciu. Přispíváme k dlouhodobému řešení ke zvýšení mořské biologické rozmanitosti v okolí letoviska.

Naši hosté budou moci pozorovat vědce v akci během procesu přesazování a také budou na vlastní kůži svědky barevného a pulzujícího mořského života v Indickém oceánu při šnorchlování nad loukami. Louky s mořskou trávou by mohly zvýšit pravděpodobnost pozorování želv, ryb, rejnoků a našich slavných mořských koníků, protože to je pro ně známé zdravé prostředí. Těm, kteří se chtějí dozvědět více, nabídne Rick prohlídky Barachois s průvodcem a vysvětlí vědu, která stojí za projektem, a výhody luk s mořskou trávou v našich oceánech.“

Projekt Seagrass Nursery je jedním z mnoha způsobů, jak se mohou hosté Four Seasons zapojit do místního prostředí v resortu. Rick do své práce vnáší osm let zkušeností s ochranou přírody a vášní na místě a hosté jsou zváni, aby se připojili k jeho výletům do přírody v rezortu, kde poskytuje pohled na faunu a floru letoviska a zároveň identifikuje zvuky ptáků a druhy květin. Další oblíbenou aktivitou hostů je šnorchl Seahorse, kde Rick vede šnorchlaře do laguny, obklopené mangrovovými porosty, při honbě za těmito vzácnými, drobnými, ale krásnými tvory. Tyto ochranářské iniciativy jsou příkladem odhodlání resortu vytvářet pozitivní dopad na místní životní prostředí a komunitu.