Ponořte se za hranice obyčejného se 3 epickými expedicemi

at

at 12: 27 pm

2025: Váš rok ponořte se za hranice všednosti s tanečním větrným prknem

Potápěči, dobrodruzi, podvodní průzkumníci! Jste připraveni opustit dobře vyšlapané stezky a ponořit se do srdce skrytých podmořských pokladů Indonésie? V Dancing Wind Liveaboard vytváříme itinerář pro rok 2025, který není o zaškrtávání políček, ale spíše o podněcování vaší vášně pro hlubiny. Jdeme za hranice známého, za Raja Ampat (ačkoli to stále milujeme!) a do říší Halmahera, Cendrawasih Bay a Triton Bay.

Ponořte se za hranice obyčejnosti se 3 epickými expedicemi 6

Červenec: Velrybí žraloci a nedotčená tajemství zátoky Cendrawasih

Představte si klouzání po boku jemných obrů, žraloků velrybích, na jejich přírodním hřišti. Přesně to zažijete letos v červenci v zátoce Cendrawasih. Nabízíme dvě jedinečné cesty:

Manokwari do Biaka: Ponořte se do srdce mořských divů Cendrawasih a zakončete své dobrodružství v pulzujícím městě Biak. (8. a 18. července 2025)

Ponořte se do srdce mořských divů Cendrawasih a zakončete své dobrodružství v pulzujícím městě Biak. (8. a 18. července 2025) Biak do Manokwari: Zažijte kouzlo obráceně a prozkoumejte stejná dechberoucí místa z nové perspektivy. (21.–31. července 2025)

Letiště: Manokwari (MKW) a Biak (BIK)

Cendrawasih je dechberoucím rájem pro ty, kteří hledají skutečné interakce s rozmanitým mořským životem. Tato úžasná oblast se vyznačuje živými korálovými útesy, které ukrývají řadu barevných druhů ryb a vytvářejí podvodní kaleidoskop. Mezi těmito přírodními divy majestátní přítomnost žraloků velrybích elegantně klouže průzračnými, tyrkysovými vodami a přitahuje potápěče a šnorchlaře z celého světa. Jedinečný ekosystém také zahrnuje různé další divoké zvěře, jako jsou manty a mořské želvy, díky čemuž je Cendrawasih nevyhnutelnou destinací pro milovníky přírody i milovníky dobrodružství.

Ponořte se za hranice obyčejnosti se 3 epickými expedicemi 7

Srpen: The Halmahera Crown: A Crossing of Wonders

Srpen nabízí vzrušující expedici, plavbu, která vás provede některými z nejrozmanitějších potápěčských lokalit v Indonésii. Vydáváme se na výlet ze Sorongu do Bitungu, cestu, která zahrnuje:

Kaleidoskopické útesy Misool.

Nedotčená krása Halmahery.

Světově proslulé muck diving v Lembeh Strait.

Letiště Sorong (SOQ) nebo Manado Bitung (BTJ)

A pro ty, kteří chtějí zažít vše obráceně, nabízíme zpáteční cestu z Bitungu do Sorongu. Tento přechod je skutečným snem průzkumníka, šancí být svědkem naprosté rozmanitosti indonéského podmořského světa.

Ponořte se za hranice obyčejnosti se 3 epickými expedicemi 8

Prosinec: Triton Bay's Hidden Jewels: Pro opravdového milovníka potápění

Nyní pro ty z vás, kteří to všechno viděli a touží po další úrovni potápěčského dobrodružství, přináší prosinec Triton Bay. To je místo, kde se skutečně pouštíme do říše neobyčejnosti. Pořádáme dva výlety po sobě:

Sorong Kaimanovi: Odkryjte jižní výběžky Špatný a ponořte se hluboko do nedotčené krásy Triton Bay.

Odkryjte jižní výběžky Špatný a ponořte se hluboko do nedotčené krásy Triton Bay. Kaimana do Sorong: Zažijte tato neuvěřitelná místa znovu, ale z nového úhlu.

Triton Bay je říší podvodních drahokamů:

Zahrady měkkých korálů, hýřící barvami.

Častá setkání se žraloky velrybími.

Žraloci nárameník „Winging Sharks“.

Endemický druh nenalezený nikde jinde.

Nedotčené útesy nedotčené masovou turistikou.

Toto je potápění pro znalce, pro potápěče, který hledá vzácné, jedinečné, nezapomenutelné.

Ponořte se za hranice obyčejnosti se 3 epickými expedicemi 9

Tančící vítr: Váš domov pro nezapomenutelná dobrodružství

At Tančící Vítr Liveaboard, nejsme jen o tom, že vás vezmeme na neuvěřitelná potápěčská místa; jde nám o vytvoření zážitku. Naše plavidlo je navrženo pro pohodlí a dobrodružství:

Prostorné a pohodlné kajuty.

Speciální potápěčská paluba vybavená pro bezproblémové potápění.

Vášnivá a zkušená posádka.

Gurmánské stolování, které podpoří vaše dobrodružství.

Nitrox je k dispozici pro prodloužené doby dna.

Vyhrazené vybavení fotoaparátu pro zachycení těchto kouzelných okamžiků.

Velká zastíněná sluneční terasa.

"Ponořte se do nezapomenutelného dobrodružství, kde je každý okamžik cestou objevování a šancí navázat smysluplné spojení s fascinujícím podmořským světem. Naše flexibilní uspořádání kajut uspokojí ty, kteří touží po cenově dostupném, a přitom luxusním zážitku. Vyberte si z našich vzrušujících možností trojlůžkových kajut, které jsou navrženy tak, aby nabízely neuvěřitelnou hodnotu a zároveň vás vyzývaly k prozkoumávání a vytváření trvalých vzpomínek pod vlnami!"

Ponořte se za hranice obyčejnosti se 3 epickými expedicemi 10

Jste připraveni ponořit se za hranice obyčejnosti?

Rok 2025 je vaším rokem k prozkoumání skrytých zázraků Indonésie s Dancing Wind Liveaboard. Místa jsou omezená a tyto jedinečné itineráře se rychle plní. Nepromeškejte svou šanci stát se součástí něčeho opravdu mimořádného.

PS Pokud jste unaveni ze stejných starých potápěčských destinací, pokud toužíte po dobrodružství a objevování, Dancing Wind je vaší vstupenkou k nejskrytějším pokladům podmořského světa.“