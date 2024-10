Dauin & Zamboangita, Negros Oriental, hlavní město Frogfish Antennarius na Filipínách!

Signály druhů Antennarius!

The Allure of its Lure. Toto podmanivé stvoření, oblíbené mezi potápěči, přesahuje jeho pokerovou tvář a typické zívání.

Tato ryba je dobře známá milovníkům podvodní fotografie a ostříleným potápěčům. Je to ryba, která se většině zdá fiktivní a pro ostatní fantazijní nález.

Frogfish se pohybuje kolem útesu pomocí tryskového pohonu prostřednictvím otvorů uhnízděných pod jeho prsními ploutvemi. Pokud zrovna nehází jako nešikovný balónek, může se také vydat na procházku pomocí prsních a pánevních ploutví.

Antennarius Frogfish hlavní město Filipín 2

Photo Credit: Analynne Sison ( Spotter Trainer & CEO Silver Reef Dive Resort).

Dauin a Zamboangita, v Negros Oriental, mají širokou škálu druhů Frogfish obývajících jejich pobřeží a přilehlý ostrov Apo. Existuje 12 druhů Frogfish, velmi vyhledávaných potápěči, zdokumentovaných přímo zde v našich vodách s nejméně 13 druhy rozšířenými ve Visayas, centrální oblasti Filipín.

Nedávno generální ředitel a trenér pozorování Silver Reef Dive Resort s Danielem Gearym, mořským biologem známým jako „Dr. Frogfish“, který studoval Frogfishes 10 let, zdokumentoval Hispid/Shaggy Frogfish v Zamboanguitě, sousedním městě Dauin známém jako hlavní město potápění ostrova Negros na Filipínách. Po mnoha výzkumech se věří, že existuje velká šance, že se jedná o první zdokumentované pozorování tohoto druhu v provincii Negros Oriental.

Několik potápěčských průvodců potvrzuje potenciální pozorování v roce 2010, ale neexistují žádné fotografie, které by to podpořily. Téměř všechny fotografie online, včetně míst, pocházejí z Indonésie a žádná (správně identifikovaná) nebyla nalezena z Filipín, takže by se mohlo jednat o první, ne-li jedno z prvních zdokumentovaných pozorování tohoto druhu v zemi. To byl skutečně impozantní nález Randalla Gunna, technického potápěče, který se přestěhoval do Dauinu, jehož housereef je domovem dvojice těchto zářivě žlutých žabích rybek podobných mangu. Jedna z našich místních umělkyň, Alma Zosan, bude muset upravit svůj plakát Frogfishes of Visayas, aby zahrnoval tento 13. druh.

Sezóna Frogfishes v Dauin a Zamboanguita Negros Oriental obvykle začíná kolem února a trvá až do srpna, ale příroda si naplánuje svůj vlastní kurz, takže je to jen průměr. Někteří se objeví o něco dříve, zatímco jiní se objeví pozdě a zůstanou déle, což znamená, že existuje několik, které se drží kolem, aby je našli ti, kteří vědí, kde se skrývají, nebo kteří navštěvují plánované speciální kurzy doktora Frogfishe.

Nedávno nás navštívil Daniel Geary, „Dr. Frogfish,“ který se s námi potápěl, aby vyfotografoval tyto Hispid/Shaggy Frogfish a mohl si povídat o žabích rybách, konkrétně o tom, jaké jsou jeho oblíbené nálezy a jaké chování je pro něj nejpamátnější.

"Mám několik velmi nezapomenutelných nálezů, pokud jde o Frogfish." Můj dosavadní nejlepší nález, který pravděpodobně nebude překonán, byl v roce 2016. Cestoval jsem do Ambonu v Indonésii s tipem, že tam byla ověřená pozorování psychedelic Frogfish. Měl jsem to štěstí, že jsem dva z nich viděl při svém druhém ponoru.

Další neuvěřitelný nález byl v Malapascua na Filipínách v roce 2022. Můj oblíbený místní průvodce mě tam vzal do jedné ze svých tajných oblastí se dvěma dalšími průvodci a našli jsme žabku mramorovou...s vejci! Stále se vyvíjející vajíčka byla téměř úplně zformovaná, dokonalé repliky svých dospělých verzí.

Jedním z mých nejoblíbenějších nálezů, ve vší upřímnosti, byl tento pár Hispid/Shaggy Frogfish. Žil jsem v Dauinu téměř 10 let a nikdy jsem žádného neviděl. Tyto dvě žabí ryby byly náhodou nalezeny, když jsem byl dva týdny na návštěvě, perfektní načasování.

Viděl jsem spoustu chování Frogfish, ale několik vyčnívalo. Nikdy jsem neviděl kanibalismus žabích ryb, i když jsem se o to pokoušel. Moje oblíbené chování, které jsem viděl, bylo páření dvou klaunů a žabích ryb. Mohl jsem je pozorovat, jak flirtují, plavou nahoru, páří se a sledoval, jak odplouvá vor s vejci. O několik sekund později přiběhl po kamenech druhý samec Frogfish, bohužel příliš pozdě na párty.

Vždy rád vidím samce Frogfish, jak se snaží flirtovat se samicí. Samci rádi vyskakují všechny ploutve a třesou tělem po celém místě, což je nepříjemný druh žabího tance. Nejsem si jistý, proč to dělají, ale je docela zábavné to sledovat.

Predace žabí ryby je vzácným pohledem, ale také lahůdkou. Viděl jsem Frogfish jíst různé kořisti, od vosy přes draky až po kardinálské ryby. Moje oblíbená dravost, které jsem byl svědkem, byla během natáčení filmu Planet Earth od BBC, natočeného v Dauinu, kde jsme byli svědky toho, jak klaun/warty žabí rybka usrkla malého perutýna, ostny a tak.“

