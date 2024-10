The Periclimenes brevicarpalis, also known as the Glass Anemone Shrimp or Peacock-Tail Anemone Shrimp, is a captivating creature found in the vibrant coral reefs of Raja Ampat. These tiny shrimp exhibit a striking combination of transparency and vibrant colours, making them a sought-after subject for macro photographers.

O Nás Dobrodružný ponor Meridian:

Nachází se v ohromující Raja Ampat, Indonésie, Dobrodružný ponor Meridian je PADI 5hvězdičkový Eco Resort a hrdý vítěz prestižního ocenění PADI Green Star. Náš potápění služby, proslulé svou profesionalitou a kvalitou, se staly synonymem pro PADI a Meridian Adventure jména, zajišťující sebevědomý a příjemný zážitek z potápění pro všechny.