Průvodce pro cestovatele po ochraně moří a útesů v Sabahu

at

at 12: 44 pm

Začali jste, stejně jako mnozí po celém světě, ťukat do notebooku a hledat místa, která byste mohli navštívit, ulevilo se vám, že se v mezinárodním cestování znovu objevil pocit normálnosti, a sníte o tom, že konečně podniknete cestu, kterou jste začali plánovat před lety? Zadáváte do Googlu pojmy jako ostrovní útěky, potápěčské lokality a podmořský život, nebo hledáte na Instagramu pomocí hashtagů #pláž, #oceán a #příroda?

Pokud ano, nezapomeňte přidat do svého seznamu tuto značku: Sabah. Se 4,500 XNUMX km pobřeží (včetně ostrovů a lagun) má Sabah co nabídnout díky svým nedotčeným plážím a okouzlujícímu podmořskému životu. Ale jako globální občan postižený převládajícími dopady změny klimatu se musíte sám sebe ptát – a to je naše poslední otázka, slibuji – jaký dopad mají moje cestovní plány na oceán? A pak máte na výběr.

S blížícím se Dnem oceánu vás vyzýváme, abyste se při vytváření plánů, kam jít a co dělat, zapátrali hlouběji. Buďte odpovědným cestovatelem. Dozvíte se o komunitách, jejichž životy jsou tak složitě protkány zdroji našich moří. Pochopte, proč kruté soudy o způsobu, jakým dávají jídlo na jejich stoly, nepřináší řešení, která chrání náš vzácný mořský život, a pak zjistěte, co dělá. Pomozte nám při zachování naší bohaté mořské biodiverzity a nehmotných aspektů kultury Sabah, a to vše při zaškrtávání položek ze seznamu oceánských druhů a mořských živočichů, které musíte vidět.

Zde je krátký seznam, jak začít.

Obnovte obří škeble, obnovte útesy

Návštěva parku Tunku Abdul Rahman vám dává perfektní příležitost namočit si nohy, pokud se neplánujete vydat daleko od hlavního města Sabahu. TARP je shluk ostrovů, které jsou posety vodami u pevniny Kota Kinabalu a na jeho největším – ostrově Gaya – je MERC, Výzkumné centrum mořské ekologie. Návštěvníci centra, oceněné environmentálním vzdělávacím místem, se mohou zúčastnit hodinové prohlídky s průvodcem nebo strávit celý den s mořským biologem, kde se z první ruky dozví o produkci a obnově obřích škeblí a pochopí jejich ekologický význam pro naše útesy.

Průvodce pro cestovatele po ochraně moří a útesů Sabahu 8

Obří škeble hrají obrovskou roli při filtrování mořské vody, což pomáhá bojovat proti nadměrnému růstu řas. Fotografie kredit: MERC

Zaregistrujte se jako EcoDiver

I když je to do Mantanani trochu cesta (hodinu a půl autem z Kota Kinabalu a následnou další hodinu lodí), jeho nedotčené tyrkysové vody a ohromující přírodní krásy stojí za výlet. Cestovní ruch na ostrově nekontrolovatelně rostl, a přestože to jeho obyvatelům otevřelo další příležitosti k výdělku, nutnost iniciativ integrujících cestovní ruch, ochranu přírody a komunitní rozvoj se stala mimořádně zřejmou. Reef Check Malajsie projekty na Mantanani cílem je zlepšit živobytí komunit prostřednictvím budování kapacit a školení dovedností, zlepšit jejich blahobyt prostřednictvím nakládání s odpady a zvýšit povědomí o výhodách ochrany útesů.

Průvodce pro cestovatele po ochraně moří a útesů Sabahu 9

Certifikovaní EcoDivers jsou vyškoleni k provádění průzkumů Reef Check, které se každoročně provádějí za účelem monitorování zdraví útesů, včetně Mantanani. Fotografie kredit: Reef Check Malajsie

Podporujte úsilí žen v diverzifikaci produktů

V mnoha částech světa hrají ženy zásadní roli při hospodaření s přírodními zdroji a totéž platí pro ostrovní komunity v Sabah. Stačí se podívat na sever do víceúčelového chráněného mořského parku Tun Mustapha Park, kde se skupina žen spojila, aby LA'NU, registrovaný subjekt, který vyrábí mýdlo z použitého kuchyňského oleje. Nejen, že si doplňují svůj primární zdroj příjmu, čímž snižují svou závislost na příjmu z ryb, ale tyto ženy také směřují procento svých zisků na ochranářské aktivity provozované jejich komunitami.

Podobně u Semporny, malého města na jihovýchodním pobřeží Sabahu známého jako brána do potápěčského útočiště v Sabahu, se členové organizace Women of Omadal (WAPO) snaží zlepšit zabezpečení svých příjmů a zároveň podporovat povědomí o životním prostředí a ochranu životního prostředí. Sdružení bylo zaregistrováno v roce 2012 s podporou WWF-Malajsie a dodnes členové aktivně pokračují vyrábět a propagovat řemeslo, která obnovila tkalcovské tradice s použitím listů z palmy pandanus a prozkoumávala nové vzory a produkty, aby rozšířila svou nabídku ručních prací. WAPO má také vyhrazenou jednotku, která hlídá pláže ostrova Omadal, aby odradila od pytláctví želv.

Průvodce pro cestovatele po ochraně moří a útesů Sabahu 10

Podnikatelka z LA'NU Juliana krájí citronovou trávu, přísadu používanou k výrobě mýdla. Fotografie kredit: Norcy BeautyLab

Průvodce pro cestovatele po ochraně moří a útesů Sabahu 11

Podložka tkaná s designem Pinamak (krevety) od Women of Omadal. Fotografie kredit: Roziah Jalalid/WAPO

Oslovte a podpořte iniciativy vedené komunitou

Pouhých 20 minut od mezinárodně známého ostrova Sipadan se nachází Mabul, potápěčská destinace, která přitahuje mezinárodní i místní potápěče zaujaté vzácnými a jedinečnými makro tvory. Bohužel vysoký počet turistů přitahovaných k jeho břehům a vodám vytváří ekologický tlak na ostrov, a proto je zásadní zvýšit odolnost ostrova vůči stále rostoucí poptávce po jeho zdrojích a změně klimatu. s vědomím toho, Zelená Semporna byla vytvořena jako platforma, která má podpořit mladé lidi a místní komunitu v zapojení se do řady iniciativ na ochranu životního prostředí. Dobrovolníci aktivně obnovují korály, zlepšují své vůdčí schopnosti prostřednictvím školení, učí se umění filmové tvorby, aby se podělili o příběhy své komunity, hledají řešení problémů s nedostatkem vody v Mabulu a mnoho dalšího!

Průvodce pro cestovatele po ochraně moří a útesů Sabahu 12

Promítání prvního sestřihu krátkého filmu 'Climate Stories' natočeného mládeží z Mabulu se konalo v místní mešitě a zúčastnilo se ho více než 100 ostrovanů. Fotografie kredit: Zelená Semporna

Obnovte korálové útesy u Semporny

Přibližně 30 kilometrů severovýchodně od Semporny je ostrov Pom Pom, základna pro Centrum tropického výzkumu a ochrany, nebo TRACC, organizace věnující se ochraně mořských želv a obnově poškozených korálových útesů. Programy provozované TRACC se pohybují od dvou týdnů do více než čtyř měsíců a mohou zahrnovat činnosti, jako je vytváření umělých útesů za účelem obnovení ekologické funkčnosti, provádění vědeckých výzkumů a průzkumů s cílem získat holistický pohled na mořské prostředí, odstraňování hvězdic s trnovou korunou, které umožňují poškozené útesy, aby přežily a rostly, a mnoho dalšího. Hvězdný program, pokud máte zájem o aktivní obnovu útesů, a pokud ještě nejste certifikovaným potápěčem, TRACC nabízí kurzy PADI, které vám pomohou.

Průvodce pro cestovatele po ochraně moří a útesů Sabahu 13

Ve vodách u ostrova Pom Pom se daří umělým útesům určeným k obnově korálových útvarů. Fotografie kredit: Robin Philippo/TRACC Borneo

Navštivte chráněnou mořskou oblast

Poslední, ale v neposlední řadě, je Sugud Islands Marine Conservation Area, lokalita na východním pobřeží Sabah zahrnující ostrovy Lankayan, Billean a Tegapil. SIMCA je soukromě spravována společností Strážce útesu, jejímž konečným cílem je vyvážit potřeby cestovního ruchu a ochrany přírody. Specializované týmy monitorují hnízdění želv, propagují povědomí o ochraně želv mezi svými návštěvníky a provádějí průzkumy útesů za účelem sledování zdraví útesů. Prosazování omezení rybolovu navíc umožňuje populacím ryb prosperovat, a to jak v rámci chráněné oblasti, tak i mimo ni.

Průvodce pro cestovatele po ochraně moří a útesů Sabahu 14

Návštěvníci SIMCA mohou podpořit úsilí Reef Guardian o ochranu tím, že si osvojí hnízdo.

Fotografie Zdroj: Achier Chung/Reef Guardian

Mohlo by vás také zajímat, že v blízkosti SIMCA se nachází Turtle Islands Park, mořský park vyhlášený v roce 1977. Návštěvníci ostrova Selingan, jednoho ze tří ostrovů, které tvoří park, mají to štěstí, že denně mohou vidět hnízdící želvy. možnost zúčastnit se jejich Programu adopce želv.

Je to ve vašich rukou. Žádná akce není příliš malá. Žádná snaha nezůstane bez ocenění. Přizpůsobení prastarého rčení, kromě vašich stop, vás zveme, abyste zanechali pozitivní dopad na naše útesy. A ne, nenavrhujeme, abyste šlápli na naše korály!

Uvidíme se v Sabahu.

Napsal Robin Philippo